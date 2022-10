Cet ordinateur de 15 pouces, fin et léger, fonctionne sous Windows 11. Ses 8 Go de mémoire vive permettent de fournir de très bonnes performances tout en profitant d’un stockage SSD de 512 Go. Ce pc au design élégant a tout pour plaire.

Caractéristiques

Processeur Intel Core i5 Mémoire vive 8 Go Stockage SSD M.2 512 Go Ecran 15,6” Full HD IPS NTSC Carte graphique Intel UHD 620 intégrée au processeur Système d’exploitation Windows 11 Famille 64 bits Connectique 2 USB 2.0 + 1 USB 3.0 + 1 USB3.1 Type-C (Gen1), HDMI 1.4, micro SD Autonomie annoncée 5 heures Réseau Wi-Fi 5 – Bluetooth 4.1 Poids 1.8 kg Dimensions 357 x 230 x 19.9

Description

Ecran et connectique

Le pc Asus Vivobook R515JA est doté d’un écran Full HD et d’angles de vision importants se prêtant totalement à l’affichage de contenu haute définition. Son traitement antireflets lui permet d’être utilisable plus facilement en environnement lumineux ou en extérieur. Néanmoins, sa colorimétrie reste inférieure à celle des dalles IPS plus haut de gamme.

Sa connectique est assez complète puisqu’il dispose d’un port USB-C et d’une sortie HDMI permettant de le relier à un écran ou un moniteur. Il dispose également de modules sans fil Wi-Fi et Bluetooth pour des connexions à distance. Il est en outre équipé de 3 ports USB compatibles 2.0 et 3.0.

Performances et autonomie

Sous processeur Quad Core i5 Intel basse consommation Ice Lake couplé à une RAM de 8 Go, l’Ultrabook d’Asus offre des performances tout à fait satisfaisantes pour un usage au quotidien.

Cependant, n’étant pas secondé par une carte graphique dédiée, ce PC n’est pas adapté pour le gaming. Il est plutôt destiné à un usage de bureautique classique. Son stockage SSD 512 Go garantit fluidité et réactivité, comme un démarrage ou arrêt plus rapide et des logiciels qui se lancent plus vite.

Quant à sa batterie, dont la finesse facilite le transport du PC et son design d’Ultrabook esthétique, elle n’offre malheureusement que 5 heures d’autonomie en utilisation légère ; le prix à payer pour un ordinateur léger, sobre et design.