Certaines entreprises peuvent se retrouver en manque d’espace de stockage sans avoir besoin pour autant d’investir dans l’achat ou la construction de nouveaux locaux. Entreprise en pleine croissance ou à flux variable, ce n’est pas toujours une bonne idée d’acheter de nouveaux entrepôts. C’est l’une des raisons pour lesquelles s’est développée la location de box de stockage pour entreprise. Une solution pratique, offrant de nombreux avantages pour les entreprises qui souhaitent augmenter temporairement (ou à long terme) leur capacité de stockage.

Pourquoi recourir à une location de box de stockage pour entreprise ?

La location de box de stockage pour entreprise est de plus en plus populaire car elle apporte de nombreux avantages. Sur le plan économique, elle représente un moyen de réduire les frais de l’entreprise qui n’aura pas à investir dans l’achat ou la construction d’un nouvel entrepôt.

Cela est d’autant plus vrai que la plupart du temps, les entreprises qui recourent à ce genre de prestation sont des entreprises avec un flux variable. Il est possible qu’elles aient besoin d’espace supplémentaire un mois et n’en aient pas besoin le mois suivant. Il en va de même pour les entreprises en pleine croissance qui ne peuvent pas prendre le risque d’investir dans des locaux avant d’être sûres de la demande à long terme.

La location de box a le vent en poupe car elle propose une solution rationnelle et efficace aux entreprises qui ont un besoin d’augmenter leur stockage (souvent temporaire) pour des raisons de commandes en hausse, de travaux dans leurs locaux ou autres.

Avant de choisir chez de quel fournisseur de box vous allez louer, il est important de vérifier ces quelques critères :

L’emplacement : le box doit être situé dans une zone qui vous est facilement accessible, pas trop éloigné, avec des horaires d’ouverture qui vous conviennent.

suffisante La sécurité et la surveillance : le box doit être équipé d’un système de surveillance garantissant la sécurité de vos produits.

En bref

La location de box de stockage pour entreprise est un système très avantageux pour répondre aux besoins en espace de stockage supplémentaire. Cependant, prenez le temps de comparer les offres des différents fournisseurs afin de choisir un prestataire fiable, bien situé, dont les prestations correspondront à vos besoins.