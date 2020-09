4 / 5 ( 1 vote )

Il peut être facile de se moquer du concept même de “brosse à dents intelligente” – quel autre appareil du quotidienne peut nous sembler aussi loin de devoir être connectée ? Oral-B a mis à jour sa gamme de brosses à dents électriques avec le Bluetooth et l’intelligence basée sur les applications depuis un certain temps déjà, et sa dernière brosse intelligente, la série iO, est en fait une mise à jour très intelligente et compétente qui devrait vous aider à garder vos dents mieux brossées et en meilleure santé.

Les bases



La brosse à dents électrique iO d’Oral-B est une refonte fondamentale de sa gamme de brosses à dents électriques, comme aucun de ses précédents modèles ne l’a été ; la conception, les caractéristiques, l’application et bien d’autres choses encore sont toutes nouvelles. Le nouveau look, conçu en partenariat avec Braun, est une amélioration considérable, et l’écran couleur fournit plus d’informations et de commentaires visuels que sur toute autre brosse intelligente Oral-B. Le chargeur à induction est également nouveau, avec un support magnétique pour le maintenir en place, et il y a une nouvelle application complémentaire qui fournit beaucoup plus de conseils, avec des améliorations qui s’accumulent au fil du temps à mesure que le logiciel apprend à vous connaître.

L’utilisation de la brosse à dents est facile. Vous pouvez utiliser l’un des deux boutons de la brosse elle-même pour faire défiler ses différents modes, puis appuyer sur l’autre pour l’activer et la désactiver. Un anneau LED intégré fournit un retour visuel sur le moment où vous appliquez la bonne quantité de pression et celui où vous en utilisez trop, et un retour de vibration indique quand vous atteignez les 30 secondes et quand vous avez terminé les deux minutes de brossage recommandées par le dentiste.

Avec l’iOS ou l’application Android, vous pouvez connecter votre iO via Bluetooth pour un retour d’information et un contrôle plus avancés, y compris un mode de brossage guidé qui vous montre où vous avez nettoyé, et pendant combien de temps, avec une simple représentation graphique de vos dents.

Image Credits: Darrell Etherington

Conception et caractéristiques



Le nouveau design industriel de l’iO est une amélioration considérable par rapport aux précédentes brosses à dents intelligentes Oral-B à tous égards. Elles sont plus élégantes, avec des têtes de brosse interchangeables. La version noire a ici une finition mate, légèrement texturée, qui offre un excellent toucher et une bonne prise en main, et l’écran intégré est lumineux et coloré pour faciliter la compréhension du mode dans lequel vous êtes, ainsi que l’état de charge de votre batterie et une sorte de fiche de rapport rapide sur la qualité de votre dernière brosse grâce à un smiley.

Le retour visuel et le retour de force fonctionnent très bien sur ce modèle, avec un anneau LED facilement visible qui passe au vert lorsque vous utilisez juste la bonne quantité de pression, et au rouge lorsque vous appuyez trop fort. C’est idéal pour moduler les mauvaises habitudes.

Le nouveau chargeur n’a pas la cheville qui était présente sur les précédentes brosses à dents rechargeables d’Oral-B, et repose plutôt sur une connexion magnétique similaire à celle qu’Apple utilise sur son chargeur Apple Watch. Il y a donc plus de chances que la brosse à dents et le chargeur se détachent par un mouvement de va-et-vient, mais la brosse et le chargeur sont plus faciles à nettoyer et le chargeur prend moins de place sur le comptoir. L’écran LCD vous indique le niveau de charge lorsqu’il est placé sur le chargeur alors qu’il est branché.

En résumé

La série Oral-B iO se situe au sommet de la gamme de brosses à dents électriques de la société, à 255 Euros sur Amazon. En comparaison, vous pouvez obtenir une brosse à dents électrique de base pour 50 $ ou moins.

Cela dit, la iO offre une excellente qualité de construction et de brossage, qui vous laissera certainement la bouche plus propre qu’avec les options bas de gamme. Ses caractéristiques intelligentes sont également très utiles si vous voulez être plus attentif à votre hygiène dentaire quotidienne. Cela, combiné à son design attrayant et ergonomique, signifie que c’est une excellente option tant que vous êtes prêt à dépenser un peu plus pour un appareil haut de gamme. Actuellement disponible sur Amazon.

Source : TechCrunch