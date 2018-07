Pas de roi Salmane à Tanger cette année ?

Les relations maroco-saoudiennes ne semblent pas au beau fixe. Après le froid jeté entre les deux royaumes par le non-soutien saoudien à la candidature marocaine pour l’organisation du Mondial 2026, cette fois-ci, c’est le traditionnel séjour du roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud dans la ville du détroit qui est remis en cause.

Les Tangérois s’y étaient habitués. Chaque été, quelques mois après ramadan, le roi saoudien se rendait dans la capitale du Nord, accompagné d’une armada de proches, de courtisans et de servants qui élisaient résidence dans les plus prestigieux hôtels de la ville. Le monarque saoudien, depuis l’une de ses propriétés privées, allait même jusqu’à recevoir des officiels marocains, avec à leur tête le roi Mohammed VI. Le tout dans le cadre d’une « visite d’amitié et de courtoisie », comme celle d’il y a tout juste une année, le 24 juillet 2017.

Mais, fait particulier, cette année il n’en sera pas question. Selon plusieurs sources médiatiques, le roi Salmane ne se rendra pas à Tanger. L’information de l’annulation de sa visite émanerait de l’absence de contacts entre l’ambassade saoudienne et les établissements habituellement occupés par la délégation du roi Salmane. « La délégation des Saoudiens n’a pas réservé chez nous pour cet été », confie le responsable d’un hôtel à nos confrères de TelQuel.ma. Au final, c’est plus d’un millier de personnes qui ne seront pas au rendez-vous cet été à Tanger.

La raison de cette bouderie ? Plusieurs hypothèses peuvent être avancées. La première concerne le non-soutien du royaume wahhabite au dossier de candidature marocain pour l’organisation du Mondial 2026. Un membre du cabinet royal saoudien avait ainsi mis en avant « des intérêts stratégiques » pour justifier son vote en faveur du trio américain, composé notamment des Etats-Unis, fidèle allié de la monarchie pétrolière. Le pays des Al Saoud ne s’est pas contenté de voter contre le Maroc, mais selon plusieurs sources concordantes, il aurait été jusqu’à convaincre les autres Etats de voter pour le trio Canada-USA-Mexique, à l’image des autres pays du golfe Persique, à l’exception de Oman et du Qatar.

Quant à la deuxième thèse invoquée en rapport à l’absence du roi Salmane à Tanger, elle pourrait concerner le récent approchement entre le Maroc et le Qatar. Ce réchauffement est à mettre dans un contexte particulier, celui où l’Arabie saoudite et le Qatar se voient positionnés comme ennemis jurés depuis la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays le 5 juin 2017. La neutralité du Maroc concernant cette crise de voisinage au début de son éclatement, puis son amitié assumée par la suite avec l’émirat de Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, pourraient également expliquer le refroidissement des relations entre les deux royaumes.