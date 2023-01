Les écouteurs sans fil ont déferlé sur le monde depuis qu’Apple a dévoilé ses premiers AirPods en 2016. Une fois de plus, le géant à la pomme avait révolutionné le monde de la téléphonie, et une fois de plus, les prix étaient démesurés (180 € la paire d’écouteurs !).

Mais comme d’habitude, la sauce a rapidement pris et les concurrents ont tous suivi. Si beaucoup de consommateurs n’ont pas immédiatement franchi le pas (notamment à cause des prix), de plus en plus, avec la montée de la concurrence et la baisse des prix, ils veulent se libérer de leurs fils et passer en mode True Wireless.

Pour les aider, voici quelques critères à prendre en compte pour le choix d’écouteurs sans fil de qualité.

La qualité du son

C’est évidemment l’un des premiers critères à prendre en compte. A quoi bon acheter des écouteurs si c’est pour se retrouver avec du son trop bas, qui grésille ou qui est décalé entre les deux oreillettes.

La réduction du bruit active est une option que vous pouvez retrouver même sur les modèles bon marché. Elle permet de supprimer le son ambiant pour vous laisser profiter du son de vos oreillettes.

Le design des écouteurs joue également un rôle dans la “suppression” du son extérieur. Les modèles intra-auriculaires permettent de vous couper du monde qui vous entoure, contrairement aux boutons, qui vous laissent à l’écoute des dangers extérieurs.

Design et confort

Si vous comptez passer beaucoup de temps avec vos écouteurs dans les oreilles, le design est important car il influe directement sur le confort.

Les boutons (comme les AirPods) sont assez rigides mais conviennent à beaucoup d’utilisateurs.

Les intra-auriculaires s’enfoncent dans les oreilles pour y tenir en place. L’utilisateur est coupé du monde extérieur (ce qui n’est pas toujours sans danger).

Les supra-auriculaires se portent sur l’oreille et sont moins intrusifs. Vendus avec un tour d’oreille, il peut être difficile de trouver la bonne taille.

Poids et autonomie

Au moment de choisir, comparez attentivement l’autonomie des batteries, certaines ne tiennent vraiment pas longtemps.

Le poids des écouteurs joue également un rôle important dans le confort au quotidien. Des écouteurs de plus de 50 grammes deviendront vite pénibles.

La latence

Il s’agit du temps de décalage entre le moment où vous appuyez sur play et le moment où le son arrive dans vos oreilles. Certains constructeurs ont réussi à quasiment supprimer cette latence, au point où le son est (quasi) parfaitement synchronisé avec l’image.

Tout le monde n’accordera pas la même importance à tous ces critères. Celui qui écoute des podcasts dans le métro aura besoin d’une bonne réduction de bruit active tandis que le nomade insistera plus sur l’autonomie.

Choisissez donc vos écouteurs en fonction de vos besoins et votre utilisation.

