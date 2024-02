Quels sont les critères pour trouver le meilleur outil e-learning pour former vos employés en 2024 ?

Vous souhaitez rejoindre les 80% des entreprises qui utilisent déjà les outils e-learning, selon Statista, mais vous ne savez pas quel logiciel choisir ? Vous êtes à la recherche du meilleur logiciel pour la formation en ligne de vos employés en 2024 ? De la simplicité d’utilisation aux options proposées par l’outil e-learning, plusieurs points sont importants à considérer avant de choisir votre logiciel de formation en ligne. Pour vous guider dans cette décision stratégique pour votre entreprise, découvrez les critères pour trouver le meilleur outil e-learning pour la formation de vos employés pour 2024.

La simplicité d’utilisation de l’outil e-learning

Tout d’abord, nous vous conseillons de veiller à choisir un outil e-learning qui soit simple d’utilisation pour tout le monde. Pour accompagner vos employés, nous vous suggérons par exemple le logicieliSpring pour votre formation en ligne. Ce logiciel est intuitif et sa plateforme est facile à utiliser aussi bien pour mettre du contenu en ligne que pour suivre les formations. Si vous faites partie des 93% des entreprises qui ont pour objectif de mettre en place des formations en ligne selon Finances Online, vous pourrez ainsi proposer vos modules d’apprentissage de manière optimale. Sachez qu’une plateforme intuitive vous permettra de mettre toutes les chances de votre côté pour que vos collaborateurs apprennent plus efficacement. Il est prouvé que l’on retient mieux avec une formation ludique et bien présentée. Veillez donc à choisir un logiciel de formation qui vous permette de présenter votre formation clairement, intuitivement et avec de l’interaction, sous forme de quiz par exemple.

Les options proposées par l’outil e-learning

Vérifiez les options proposées par l’outil e-learning. Si vous souhaitez créer des quiz dans votre formation comme nous venons de vous le suggérer, vous devez vous assurer que cette option est bien disponible sur la plateforme de e-learning que vous vous apprêtez à choisir. Si vous voulez mettre en ligne des vidéos à destination de vos employés, vous devez également veiller à ce que ce support soit accessible sur votre plateforme de formation en ligne. Dans tous les cas, nous vous conseillons de choisir un outil e-learning qui vous laisse de larges possibilités de création pour pouvoir ajouter des nouveaux contenus facilement au fil de l’évolution de votre entreprise.

5 plateformes LMS populaires en France

En France, il existe une multitude de plateformes de gestion de l’apprentissage (LMS) utilisées par des établissements éducatifs, des entreprises et des organisations. Les « meilleures » plateformes LMS peuvent varier en fonction des besoins spécifiques et des objectifs. Voici quelques-unes des plateformes LMS populaires et bien évaluées qui sont utilisées en France :

Moodle : Moodle est une plateforme d’apprentissage open source largement utilisée dans le monde entier. Elle offre une variété de fonctionnalités pour créer des cours en ligne, gérer les ressources pédagogiques et faciliter la communication entre les enseignants et les apprenants. iSpring Learn : iSpring Learn est une plateforme LMS basée sur le cloud spécialisée dans l’apprentissage en ligne et la formation. Elle offre des fonctionnalités pour créer des cours interactifs et suivre les performances. Claroline : Claroline est une autre plateforme LMS open source développée en France. Elle propose des fonctionnalités pour la gestion du contenu des cours, les évaluations et les forums de discussion. Blackboard : Blackboard est une plateforme LMS bien connue utilisée dans des établissements d’enseignement du monde entier. Elle propose une suite complète d’outils pour les cours en ligne, la communication et la collaboration. Chamilo : Chamilo est une plateforme LMS open source utilisée en France et dans d’autres pays. Elle offre des fonctionnalités pour les cours d’apprentissage en ligne, les évaluations et la collaboration.

Les tarifs de l’outil e-learning

Les tarifs de l’outil e-learning pour la formation de vos employés vont bien évidemment être un autre critère à prendre en compte. Sachez qu’il existe des logiciels qui proposent de mettre en ligne des formations gratuitement, mais vous risquez d’avoir des options limitées. Nous vous conseillons donc dans un cadre professionnel de miser sur une version payante pour former vos collaborateurs efficacement. En fonction de votre budget, prenez le temps de comparer les offres pour trouver l’option la plus rentable. Au moment de prendre votre décision, n’oubliez pas que selon le site Shiftlearning.com, 42% des entreprises augmentent leurs revenus avec l’utilisation des outils de formation en ligne. Votre outil e-learning peut donc réellement s’avérerun investissement rentablepour votre entreprise.

Et pour vous, quels sont les critères essentiels pour trouver le meilleur outil e-learning pour la formation des employés pour 2024 ?