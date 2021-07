Le temps est venu où Internet a pénétré tous les domaines de notre vie quotidienne. Étude, travail, vie personnelle, shopping, services, entreprise est déjà difficile à imaginer sans Internet. Pour beaucoup, Internet est leur revenu. Et là où il y a de l’argent, il y a ceux qui veulent l’avoir, et pas du tout de manière honnête. Dès lors, la question « comment protéger votre ordinateur et vos informations » devient de plus en plus pertinente.

Quelques conseils rapides pour éviter les virus informatiques

Il existe de nombreuses façons de retirer votre argent gagné. Très souvent cela arrive avec l’aide de vous-même, souvent à cause de votre inattention, il est important de changer plus souvent le mot de passe Zip et bien d’autres points. La particularité d’Internet est qu’il n’existe pas de structures permanentes et organisées pour lutter contre les criminels dans le cyberespace. Par conséquent, vous devrez vous-même trouver comment protéger votre ordinateur contre les virus.

Ne faites jamais confiance au spam. Un grand nombre de virus se propagent par courrier électronique, ou plutôt par courrier indésirable entrant. Par conséquent, il est recommandé de supprimer tous les messages suspects sans les ouvrir. Eh bien et télécharger les fichiers joints à ces lettres est absolument impossible.

Téléchargez des fichiers uniquement à partir de sites connus et de confiance. La soif de logiciels libres nous pousse vers divers sites malhonnêtes. En économisant un peu d’argent, vous pouvez attraper un virus en plus qui enlèvera tout le reste de votre portefeuille.

Mettez régulièrement à jour votre logiciel antivirus et tout autre logiciel. Les entreprises publient des mises à jour qui ferment la vulnérabilité dans la mesure du possible. Installez donc les mises à jour – elles augmentent des facteurs tels que : la protection des données et la protection de l’ordinateur. Soyez donc prudent et installez régulièrement les mises à jour !

Vous devriez toujours avoir un pare-feu et un antivirus sur votre ordinateur avec des bases de données antivirus à jour. Ne visitez pas divers sites douteux. Très souvent les sites gratuits contiennent un virus dans le code de leurs pages, qui migrera volontiers vers votre ordinateur.

Soyez prudent avec les fichiers qui se retrouvent sur votre ordinateur. Pour une protection fiable des informations, il n’est pas recommandé de connecter toutes sortes de supports de stockage à l’ordinateur sans un antivirus à jour, en particulier des lecteurs flash. Les virus sont souvent transportés sur des disques durs amovibles qui stockent différents fichiers. Personne ne peut garantir que si vous savez comment protéger votre ordinateur contre les virus et suivez les règles de sécurité, votre ami les observe également.

Dans cet article, nous avons examiné les principales raisons pour lesquelles un ordinateur est le plus souvent infecté par un virus et les actions qui contribueront à protéger votre ordinateur. Surtout, veillez à ne pas télécharger de fichiers inconnus, allez uniquement sur des sites de confiance et installez régulièrement des mises à jour de votre programme antivirus.