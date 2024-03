Conseils pour la création d’une photo de couverture Facebook

Les réseaux sociaux occupent une place centrale dans la présence en ligne des entreprises. Ce sont des canaux qui ont acquis une grande importance dans la communication et la promotion des marques.

Dans cet article, nous nous concentrerons sur un média social précis, Facebook, et plus précisément la photo de couverture de cette plateforme. Nous verrons pourquoi cette image doit être non seulement esthétique et attrayante mais également stratégiquement pensée pour communiquer vos valeurs et votre message.

Les spécificités de la photo de couverture Facebook

La taille standard pour une photo de couverture Facebook est de 820 x 312 pixels sur un ordinateur de bureau. Sur smartphone, la taille recommandée est de 640 x 360 pixels. La taille maximale du fichier est de 100 Ko.

Ceci étant dit, il faut savoir que les zones d’affichage différent selon l’appareil. Sur un ordinateur de bureau l’image est affichée en entier tandis que sur un mobile une partie de la photo n’apparait pas. C’est pour cela qu’il faut veiller à intégrer les éléments clés de votre message au centre de la photo.

Pour un affichage optimal de votre photo de couverture, il est recommandé d’utiliser un fichier au format JPG en sRVB aux dimensions de 851 x 315 pixels et une taille inférieure à 100 Ko.

Le message de la photo de couverture

Votre photo de couverture Facebook est là pour transmettre un message, des valeurs. Il peut s’agir de l’innovation, l’environnement, la solidarité, les relations humaines… Cela peut aussi être la promotion d’un nouveau produit / service, la recherche de l’interaction avec les clients ou le renforcement de la notoriété de la marque.

L’objectif de la photo de couverture

Avant d’entamer la conception de votre photo de couverture, vous devez commencer par définir l’objectif derrière celle-ci :

si vous souhaitez renforcer la notoriété de votre marque , il faudra afficher les couleurs et le logo de votre entreprise de manière attrayante ;

, il faudra afficher les couleurs et le logo de votre entreprise de manière attrayante ; si vous voulez plutôt communiquer des valeurs , pensez à utiliser des éléments visuels et du texte à même de transmettre un message clair ;

, pensez à utiliser des éléments visuels et du texte à même de transmettre un message clair ; si l’objectif est de faire découvrir un nouveau produit ou service , ce dernier devra être mis en valeur à travers la photo ;

, ce dernier devra être mis en valeur à travers la photo ; pour encourager l’engagement , votre photo devra inciter à l’interaction, avec un appel à l’action par exemple ;

, votre photo devra inciter à l’interaction, avec un appel à l’action par exemple ; pour renforcer votre crédibilité, vous pouvez mettre en avant des avis clients, des témoignages ou des certifications…

Ce qu’il faut intégrer dans la photo de couverture

Une fois votre objectif défini, vous devrez identifier les éléments clés à intégrer dans votre photo de couverture :

le logo : il doit être bien visible et placé de façon à participer à la reconnaissance de votre marque ;

: il doit être bien visible et placé de façon à participer à la reconnaissance de votre marque ; le message : soyez concis et percutant, la photo de couverture ne se prête pas aux longs messages ;

: soyez concis et percutant, la photo de couverture ne se prête pas aux longs messages ; les produits et services : ils doivent être intégrés de manière attrayante sur la photo de couverture ;

: ils doivent être intégrés de manière attrayante sur la photo de couverture ; les éléments visuels pertinents : les images sélectionnées doivent refléter les valeurs et l’identité de votre entreprise…

L’identité visuelle de l’entreprise

Le message que vous cherchez à faire passer doit être en phase avec l’identité visuelle de votre entreprise. Pour cela, les éléments visuels et textuels de la photo doivent s’aligner avec l’identité visuelle de votre marque. Le style graphique, les couleurs et les polices d’écriture utilisées par votre entreprise doivent se retrouver sur la photo.

En bref, en définissant clairement un objectif pour l’image, en intégrant les éléments visuels adaptés et en alignant le message avec l’identité visuelle, vous serez en mesure de créer une photo de couverture Facebook efficace et percutante.