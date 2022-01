Les 7 conseils à connaître pour choisir la meilleure des smartwatchs connectées.

Sur le marché des montres intelligentes, nous avons maintenant droit à une multitude de choix divers et variés, à tel point qu’on pourrait s’y perdre. Et pour cause, de part son caractère pratique et ses nombreuses fonctionnalités, le succès de notre petit accessoire moderne n’a cessé de croître. Mais alors, comment prendre les bonnes décisions pour l’achat de votre smartwatch, celle qui correspondra parfaitement à toutes vos attentes ? Il est temps de découvrir 7 conseils qui vous aideront à choisir votre futur bracelet connecté.

1 – Préférer l’achat d’une marque connue

En effet, il est préférable pour vous de choisir une marque connue sur le marché des smartwatch, pour ne pas être déçu de la qualité de votre achat par la suite. Parmi les leaders du secteur, nous avons en premier lieu Apple, avec ses plus de 100 millions d’utilisateurs, suivi de Samsung et Garmin. Mais on trouve aussi comme marque célèbre Fitbit, Huawei ou encore Xiaomi. Le marché de la montre intelligente ne cesse d’évoluer et la concurrence est rude. Donc pas facile de faire un choix ! Ici, vous pourrez trouver la meilleure montre connectée Smartwatch qui sera la plus adaptée à vos besoins. Ainsi, je vous conseille d’éviter les marques qui sont totalement inconnues dans l’univers des montres connectées.

Voici une liste de smartwatch de marques fiables :

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 6 (GPS, 44 mm) Boîtier en Aluminium Bleu, Bracelet Sport Marine Intense Le modèle GPS vous permet de prendre des appels et de répondre à des messages directement de votre poignet

Mesurez votre taux d’oxygène dans le sang grâce à un capteur et à une app révolutionnaires

Vérifiez votre rythme cardiaque avec l’app ECG

l’Apple Watch SE

2021 Apple Watch SE GPS, Boîtier en aluminium argent de 44 mm, Bracelet Sport bleu abysse -... Le modèle GPS vous permet de prendre des appels et de répondre à des messages directement de votre poignet

L’écran de l’Apple Watch SE est de la même taille que celui de la Series 6 et vous dévoile plus d’informations d’un simple coup d’oeil. Ses capteurs de pointe vous permettent de suivre...

Le modèle GPS vous permet de prendre des appels et de répondre à des messages directement de votre poignet

Samsung Galaxy Watch Active 2

Fitbit Sense

Promo en cours Fitbit Sense, la montre connectée intelligente pour la santé et Aria Air Balance intelligente via... Pack Fitbit avec Fitbit Sense, la montre connectée intelligente pour la santé et Aria Air Balance intelligente, noir

Détection d’AED et gestion du stress: L’app Scan AED au poignet pour Sense détecte l’activité électrodermale, qui peut être une indication de la façon dont votre corps réagit au stress....

Capteur de température cutanée au poignet: Sense enregistre votre température cutanée chaque nuit pour vous montrer ses variations par rapport à votre base de référence personnelle et vous...

Huawei Watch GT 2 Pro

HUAWEI Watch GT2 Pro - Smartwatch Night Black 55025791 Verre saphir dans un corps en titane

Jusqu'à deux semaines d'autonomie

Plus de 100 modes sportifs

Honor Magic Watch 2

HONOR Smartwatch Magic Watch 2 Fitness Tracker Montre Homme Femme Montre Intelligente, 5 ATM Montre... ✔【Temps Réel Surveillance de la Fréquence Cardiaque】 Gr ce à la résistance à l'eau 5ATM et au Truseen 3 5 le HONOR Magic Watch 2 smartwatch peut surveiller en continu votre fréquence...

✔【Autonomie de la Batterie de 14 Jours】La bracelet connecté HONOR Magic Watch 2 possède une autonomie de 2 semaines lorsque la surveillance de la fréquence cardiaque et HUAWEI TruSleep sont...

✔【15 Divers Modes Sportifs】 La montre intelligente HONOR Magic Watch 2 reconnaît et surveille vos différents types d'activités physiques et Utilisez son accéléromètre intégré et ses...

withings Steel HR Sport

719 Commentaires Withings Pulse HR - Bracelet Connecté Sport et Santé Étanche avec Suivi de la Fréquence... FRÉQUENCE CARDIAQUE JOUR ET NUIT - Suivez votre fréquence cardiaque régulièrement jour et nuit et profitez d'un suivi continu pendant vos entraînements

SUIVI DE L'ACTIVITÉ QUOTIDIENNE - Comptez automatiquement vos pas, vos calories brûlées et votre distance parcourue au cours de la journée

ANALYSE AUTOMATIQUE DU SOMMEIL - Découvrez, à votre réveil, votre score de sommeil basé sur vos cycles de sommeil léger et profond, les interruptions, la profondeur et la régularité de votre...

Xiaomi Mi Watch

486 Commentaires Xiaomi Mi Watch - Montre Intelligente - Écran AMOLED HD 1,39" - Jusqu'à 16 Jours d'autonomie - GPS... Écran AMOLED HD 1,39", verre Corning 3

Autonomie de la batterie jusqu'à 16 jours en utilisation standard, 22 jours en mode longue durée, 50 heures en mode sport. Temps de charge : 2 heures

Design léger de seulement 32 g, si léger que vous oublierez que vous le portez. Équivalent en poids d'un bâton à lèvres ou d'un briquet

Xiaomi Huami Amazfit GTR

Promo en cours Amazfit GTR47 Smartwatch Unisex-Adult, Black, Normal 1.39” AMOLED Display with high 326PPI resolution (retina level), Corning Gorilla glass & anti-fingerprint coating

5 ATM water-resistance to ensure a normal use up to 50 meters water pressure

Classy and sleek design giving it a traditional watch look. Metal body (Titanium, Stainless Steel & Aluminum Alloy), giving premium and solid look and feel

2 – Penser à son budget

Il est évident que le prix des smartwatch va peser dans la balance de votre choix final, il faudra donc adapter le montant en fonction de vos possibilités. Heureusement pour nous, dans le secteur de notre petit objet connecté, il y en a pour tous les prix. Si votre budget semble restreint, essayez de saisir la bonne affaire possédant un bon rapport qualité/prix. En exemple de bracelet high-tech allant dans ce sens, on peut citer la Xiaomi huami amazfit GTR qui reste assez complète en termes de fonctionnalités. De plus, son autonomie est excellente, son design est sobre et élégant, puis elle a un très bon écran. Par ailleurs, elle est trouvable à moins de 130 €. C’est donc l’un des meilleurs rapport qualité/prix.

3 – Choisir les fonctionnalités qui conviennent

Avec toutes les gammes de montres technologiques qui nous sont proposées, on a l’embarras du choix. Cependant, les Smartwatch ne proposent pas toutes les mêmes fonctionnalités, donc à vous de voir ce qui vous semble impératif d’obtenir comme applications préinstallées, et de vérifier quelles sont les nombreuses possibilités ou options que peut vous offrir la montre. Par exemple, certaines peuvent vous permettre de passer des appels téléphoniques tandis que d’autres n’ont pas cette capacité.

4 – Regarder la performance de l’appareil

Si vous voulez le meilleur des bracelets connectés, vous devez être vigilant sur la puissance du petit appareil en scrutant sa fiche technique. Il faut savoir que la raison de votre achat va déterminer le choix de votre modèle de Smartwatch. Si vous allez l’utiliser fréquemment, il vaut mieux qu’elle soit parée d’une excellente autonomie de batterie, ou encore qu’elle soit capable de recevoir de grandes applications et de traiter beaucoup d’informations. Mais n’oublions pas que cette montre reste un outil pratique en plus de votre smartphone.

5 – Favoriser un design qui vous plaît

Les goûts et les couleurs ça ne se discute pas ! Dans le monde des montres high-tech vous ne manquerez pas de trouver celle qui vous tapera dans l’œil pour son design. Attention toutefois à ne pas trop faire prévaloir le côté esthétique au détriment du confort d’utilisation. De la simplicité au modèle futuriste, de la sobriété à l’originalité, à vous de choisir ce qui vous représente le plus. On trouve aussi des modèles très féminins pour le plus grand bonheur de la gent féminine, comme la smartwatch sportive Garmin vivoactive 4S conçue et pensée pour les femmes elle est même capable de suivre le cycle menstruel.

6 – Prendre le système d’exploitation qui convient

En effet, les montres intelligentes doivent être ergonomiques, c’est-à-dire pratiques d’emploi avec une interface utilisateur facile à manipuler et fluide. Car on est tous en quête d’une navigation rapide afin que notre mini objet intelligent puisse faciliter davantage notre quotidien. Donc n’hésitez pas à vous renseigner sur l’utilisation et l’interface de votre futur appareil connecté.

7 – Acheter une montre compatible avec votre smartphone

He oui ! Malgré tout, il faut savoir que tous les bracelets connectés ne seront pas compatibles avec votre smartphone. À l’exemple de la Apple Watch qui n’est destinée qu’aux iPhones. Mais pas de panique ! Il existe tout aussi bien des modèles qui sont conciliables avec tous vos appareils ! Alors, rassuré ? N’oubliez pas de vérifier la compatibilité avant votre achat.

Suite à ces conseils, vous savez à présent comment choisir votre future smartwatch, celle qui répondra à vos différentes attentes, que ce soit en matière de marque, de prix, de modèle ou encore de qualité. À vous de voir par la suite ce qui vous correspondra en tout point de vue, pour enfin posséder la montre connectée de vos rêves.

Découvrez également nos conseils dédiés aux bracelets connectés.