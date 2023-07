Facebook fait partie des réseaux sociaux les plus utilisés au monde. C’est un outil pratique pour rester en contact avec sa famille, ses amis et se tenir informé. C’est également un moyen efficace d’effectuer la promotion de ses produits pour les entrepreneurs et les commerçants, de se créer un réseau professionnel ou de développer son activité.

Si vous êtes nouveau sur la plateforme, ou que vous rencontrez des difficultés de connexion, cet article peut vous aider à trouver la solution à vos problèmes.

Comment se connecter à Facebook ?

Il y a plusieurs manières de se connecter à Facebook, de sorte que si l’une ne fonctionnait pas, vous pourrez en essayer une autre pour accéder à votre compte. Voici quelques méthodes pour vous connecter à votre compte Facebook.

Connexion Facebook via votre navigateur web

L’une des manières les plus courantes, et plus simples, de se connecter à Facebook est de passer par votre navigateur web. Ceci, que vous utilisiez un ordinateur ou un appareil mobile. Voici comment procéder :

Commencez par vous rendre sur la page officielle de Facebook à l’adresse suivante : www.facebook.com. Dans le champ approprié, renseignez votre numéro de téléphone ou adresse mail associée à votre compte. Tapez ensuite votre mot de passe à l’endroit qui correspond. Appuyez enfin sur la touche Connexion pour accéder à votre compte.

Connexion Facebook via l’application

Il existe une solution encore plus facile et plus rapide que de passer par le navigateur web : c’est de se connecter via l’application mobile Facebook. Voici les étapes à suivre pour vous connecter à votre compte en passant par l’appli :

Rendez-vous sur l’App Store (pour les logiciels IOS) ou Google Play Store (pour les logiciels Android), téléchargez et installez l’application Facebook sur votre smartphone. Ouvrez l’application et renseignez votre numéro de téléphone ou adresse mail, puis entrez votre mot de passe. Enfin, cliquez sur la touche Connexion pour accéder à votre compte.

Connexion Facebook via Facebook Lite

Facebook Lite est une solution pour les utilisateurs disposant d’une connexion internet réduite ou de ressources système limitées. C’est une version allégée de l’application Facebook qui offre une expérience plus économe en données sans vous priver des fonctionnalités essentielles. Voici comment procéder pour accéder à votre compte via Facebook Lite :

Rendez-vous sur Google Play Store pour télécharger et installer l’appli Facebook Lite. Ouvrez l’application et renseignez votre numéro de téléphone ou adresse mail puis votre mot de passe. Enfin, cliquez sur la touche Connexion pour accéder à votre compte.

Que faire en cas de mot de passe oublié ?

Si vous n’arrivez pas à vous connecter malgré plusieurs tentatives, que vous avez essayé plusieurs mots de passe possibles mais qu’aucun ne fonctionne, il y a une solution à votre problème. Il suffit de cliquer sur le lien Mot de passe oublié. Il vous sera simplement demandé de renseigner votre adresse mail ou votre numéro de téléphone. Suite à cela, un lien pour réinitialiser votre mot de passe vous sera envoyé. Suivez simplement les instructions jusqu’à la fin pour obtenir un nouveau mot de passe et pouvoir accéder à votre compte.

Que faire en cas de compte bloqué ou désactivé ?

Il existe plusieurs raisons qui peuvent expliquer le blocage d’un compte ou sa désactivation. Pour ce qui est des comptes désactivés, généralement, c’est le propriétaire du compte lui-même qui prend cette décision. Il désactive lui-même son compte en se rendant dans les paramètres. La réactivation est simple, il suffit en général d’entrer son adresse mail ou numéro de téléphone et son mot de passe.

Parfois, une preuve de votre identité peut vous être demandée. C’est également le cas lorsque votre compte est bloqué. Ceci car, souvent, un compte bloqué peut avoir pour origine une usurpation d’identité ou une raison similaire. Le site Facebook va donc chercher à vérifier votre identité avant de vous restituer votre compte. Pour cela, suivez les instructions ou consultez la section Aide pour avoir plus d’informations sur la procédure.

Que faire en cas de problèmes de connexion via l’application ?

Si vous ne parvenez pas à vous connecter à votre compte via l’application mobile, commencez par vérifier votre connexion internet. Cela peut paraître évident mais il vaut mieux éliminer les solutions les plus simples avant d’envisager le reste.

Si le problème ne provient pas de votre connexion internet, vérifiez que vous utilisez la version la plus récente de l’appli. Si ce n’est pas le cas, mettez à jour l’application et connectez-vous.

Le problème persiste ? désinstallez l’installation Facebook et réinstallez-la de nouveau.

Comment gérer les paramètres de confidentialité et de sécurité sur Facebook ?

Facebook est un réseau social mondialement utilisé. Chaque jour, des centaines de millions de personnes à travers le monde se connectent au site. Autant dire que c’est un lieu particulièrement attirant pour les annonceurs et les cyber-pirates en tous genres. D’où l’importance capitale de sécuriser votre compte et votre navigation et protéger votre vie privée sur ce réseau (et sur le web en général). Voici donc quelques conseils, non exhaustifs, qui peuvent vous aider à mieux protéger votre compte :

Choisissez un mot de passe fort : votre mot de passe confidentiel ne doit pas être facile à deviner (date de naissance, prénom de votre enfant, etc.) ; mieux encore, il ne doit pas avoir de sens ni se trouver dans le dictionnaire. Choisissez un mot de passe long, contenant 8 caractères au moins (12 c’est encore mieux). Faites en sorte qu’il contienne au moins une lettre majuscule, une lettre minuscule, un chiffre et un caractère spécial.

Pour renforcer encore plus la sécurité de votre compte, activez la vérification en deux étapes.

Vérifiez qui peut voir vos publications et vos informations de profil en vous rendant dans les paramètres de confidentialité.

Lorsque vous souhaitez partager une information privée, utilisez les listes d’amis personnalisées, afin d’éviter de rendre visible votre contenu aux yeux de tous.

Enfin, évitez de donner trop d’informations privées sur Facebook et les réseaux sociaux en général. Le meilleur moyen de partager vos nouvelles ou annonces avec vos amis et vos proches reste encore de le faire par voie privée, en message, appel ou autres.