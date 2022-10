Les fêtes de fin d’année sont une période prolifique pour la plupart des entreprises. À cette période de l’année, les consommateurs sont particulièrement dépensiers. Cette fenêtre de quelques semaines constitue alors une réelle opportunité de booster les ventes et augmenter le chiffre d’affaires avant de clôturer l’année. Comme toujours dans le secteur du commerce et des services, le secret de la réussite réside dans l’excellence de la communication.

Pour pouvoir attirer du monde et vendre, il faut commencer par augmenter sa visibilité et attiser le désir autant que la curiosité. Les fêtes de fin d’année sont aussi l’occasion de fidéliser la clientèle et de renforcer l’image de marque. Pour ce faire, un outil est incontournable, et il s’agit du SMS marketing bien sûr. Découvrez toutes nos astuces, et bien plus encore, pour l’utiliser à bon escient et communiquer efficacement pour la fin d’année.

Nos astuces de pro pour des campagnes SMS au top en fin d’année

Le SMS est un excellent canal de communication. Les taux de lecture et d’engagement pour ce média sont proches de 100 % ce qui permet aux campagnes de générer d’excellents résultats. Pour autant, il est impératif de connaître quelques astuces afin de parvenir à de tels résultats. En voici quelques exemples.

Opter pour une stratégie multicanale

Dans certains cas, le SMS peut se suffire à lui-même. Toutefois, si vous souhaitez être présent sur plusieurs terrains et toucher un maximum de cibles, il est vivement conseillé de mettre en place une stratégie multicanale. La synergie de plusieurs canaux de communication s’avère, en effet, redoutablement efficace pour augmenter les ventes, notamment, sur la période de fin d’année.

Choisir le SMS personnalisé

Les consommateurs peuvent être sollicités plusieurs fois par jour par de la publicité. Que ce soit sur le journal, sur leur Smartphone, à la télévision ou encore dans la rue, la pub est partout. Là où le SMS peut faire la différence se trouve justement dans la personnalisation du message. On ne s’adresse plus à une masse, mais véritablement à une personne en particulier.

La personnalisation des campagnes de SMS marketing est une option simple mais redoutable pour capter efficacement l’attention de vos contacts. N’hésitez pas à la mettre en place.

Exploiter la force du SMS enrichi

Le SMS est un outil puissant qui peut avoir encore plus d’impact lorsqu’on opte pour la fonction « rich sms » ou « sms enrichi ». Dans le cadre d’une campagne de fin d’année, le lien cliquable intégré peut renvoyer vers une landing page contenant une carte de vœux virtuelle par exemple. Il peut aussi s’agir d’une vidéo Youtube créée spécialement pour l’occasion. Cette attention originale est parfaite pour :

Augmenter le capital sympathie de l’entreprise,

Travailler sur la fidélisation ainsi que sur l’image de marque auprès du public.

Attention : parmi les bonnes pratiques à mettre en œuvre lors de l’utilisation du SMS marketing, il est capital de savoir doser ses envois. L’objectif est de ne jamais spammer les destinataires en générant trop de campagnes.

Spammer vos contacts deviendrait contre-productif et vous pourriez connaître d’importantes vagues de désinscription.

Les meilleurs exemples de campagnes à créer pour la fin d’année

Vous êtes à présent convaincu que le SMS marketing représente un vecteur de communication incontournable pour communiquer en fin d’année ? Ça tombe bien, car voici justement quelques exemples de campagnes pertinentes pour cette occasion.

Organisez un concours de fin d’année

La période de fin d’année est plutôt euphorisante et il s’agit du moment idéal pour lancer un grand jeu-concours par SMS. À cette période, l’envie de faire des économies encouragera nombre de vos contacts à participer et à se prendre au jeu. Cela vous permettra d’augmenter votre visibilité et d’attirer l’attention sur votre marque. Pour ce faire, n’oubliez pas de proposer un lot à la hauteur des attentes de vos clients et prospects. Une bonne astuce consiste également à rediriger les contacts vers vos réseaux sociaux pour participer. Cela vous permettra de générer du trafic sur vos plateformes et ainsi d’augmenter vos abonnements et vos likes.

Créez une offre de parrainage

Le parrainage est un excellent moyen d’augmenter le bouche à oreille afin de conquérir de nouveaux clients. Les offres de parrainages gagnant-gagnant sont redoutablement efficaces. En effet, pour que l’opération soit réussie, il faut proposer une remise ou un bon d’achat valable pour le parrain et pour son filleul validé. Ainsi, vous pouvez promouvoir ce type d’événement en utilisant le SMS marketing. Il vous suffira d’inclure un code propre à chaque contact afin que ceux-ci puissent le diffuser auprès de leurs amis.

Lancez une offre de dernière minute

Si vous avez envie de booster vos ventes de fin d’année, n’hésitez pas à promouvoir une offre de dernière minute par SMS. Pour créer un sentiment d’urgence et attirer un maximum de clients sur vos points de vente physiques et en ligne, préférez limiter cette offre dans le temps. Pour en améliorer l’impact, vous pouvez aussi intégrer un code spécial au contenu de vos SMS.

Anticiper les soldes d’hiver

La fin d’année est aussi une bonne période pour anticiper les soldes d’hiver qui ont lieu seulement quelques semaines après le début d’année. Les soldes sont l’occasion idéale de faire de bonnes affaires, et ça, les acheteurs le savent très bien. Un petit coup de pouce par sms est ainsi l’occasion d’attirer l’attention de vos clients et prospects sur vos points de vente tout en préparant le terrain pour le jour J.

En conclusion :

La fin d’année est une période particulièrement importante pour les entreprises en raison des nombreuses fêtes et des périodes de soldes qui approchent. Si vous souhaitiez tester un canal de communication percutant pour cette occasion, vous disposez désormais des meilleurs conseils pour exploiter la force du SMS marketing. Il ne vous reste maintenant plus qu’à mettre toutes ces astuces en place et à programmer vos futures campagnes dès maintenant !