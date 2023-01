Personne n’a envie de commencer sa journée en trouvant la vitrine de son magasin cassée, des traces d’effraction dans sa boutique ou du matériel manquant. Pourtant, ces faits ne sont pas rares à Paris. Des cambriolages, il y en a malheureusement bien plus souvent qu’on ne le souhaiterait.

Néanmoins, ce n’est pas une fatalité. Il existe bel et bien des moyens de se prémunir contre les vols et les dégradations de locaux et cela commence par la prévention. Et la prévention consiste ici tout simplement à installer un rideau métallique pour protéger votre commerce.

Afin d’investir dans un rideau métallique qui convient le mieux à votre boutique et votre emplacement, de nombreux fabricants proposent leurs services à Paris.

Les différents types de rideaux métalliques pour commerces

Les fabricants de rideaux métalliques ont conçu plusieurs types de rideaux en fonction de l’usage prévu et du commerce duquel ils protégeront la devanture. Parmi les principaux types de rideaux disponibles sur le marché, on peut citer :

Les rideaux métalliques à lames pleines

Fabriqués à partir de lames pleines en acier ou en aluminium, ces rideaux sont très robustes. Ils sont particulièrement adaptés aux commerces de grande taille tels que les entrepôts ou les surfaces de bricolage.

Les rideaux métalliques à lames micro-perforées

Leurs lames en acier ou en aluminium sont perforées de petits trous. Tout en offrant une bonne sécurité, ces rideaux permettent de garder une bonne luminosité et une bonne ventilation. Ils conviennent aux petits commerces comme les boulangeries ou les boutiques de chaussures.

Les rideaux métalliques à lames tubulaires

Également conçus à partir de matériaux solides et résistants, ces rideaux se différencient des autres par leur esthétique. Élégants, ils s’adaptent très bien aux commerces de luxe tels que les bijouteries ou les horlogers.

Quel prestataire pour faire installer ou réparer son rideau métallique à Paris ?

Comme vous l’aurez compris, un rideau métallique ne se choisit pas n’importe comment. Il est important de s’orienter vers un professionnel afin d’être bien conseillé et d’opter pour le modèle le plus adapté à votre commerce.

A Paris, de nombreux fabricants de rideaux métalliques proposent leurs services d’installation et de réparation pour les commerçants. Parmi ces prestataires, on peut citer entre autres Métal 2000 et Qualiferm, tous deux spécialisés dans le domaine et opérant dans la capitale.