Le principe de l’affiliation est dans l’ensemble plutôt simple à comprendre.

En effet, cela implique surtout un partenariat avec un marchand (l’affilieur) qui rémunère un affilié à chaque fois que celui-ci lui ramène un client et qu’une vente se produit. Autrement dit, l’affilié fait la promotion des produits et/ou services du marchand afin de toucher des commissions sur les ventes réalisées. Par ailleurs, cette “nouvelle” démarche s’inscrit particulièrement dans le domaine du marketing comme étant une méthode avantageuse pour les parties concernées. L’affilieur est content d’obtenir de nouveaux clients et donc plus de ventes, alors que l’affilié a l’opportunité de mettre en avant des produits et/ou des services auprès de son audience, en générant des revenus passifs.

Quant aux acheteurs, ils investissent dans des produits et/ou services de qualité et peuvent ensuite, eux aussi, les recommander pour gagner des commissions s’ils le souhaitent.

Au premier abord, ce n’est pas en soi très compliqué, mais les choses peuvent prendre une autre tournure lorsqu’il s’agit de trouver la bonne idée de niche en affiliation. Pour espérer des gains intéressants, il est essentiel de s’intéresser à la niche, car sans cela, il n’y a tout simplement pas de ventes ! Ainsi, nous nous penchons sans plus tarder sur la question dans cet article.

Mais au fait, qu’est-ce qu’une niche exactement et pourquoi en trouver une ?

Dans le milieu du marketing d’affiliation, la niche est définie comme étant un sujet étroit dans une industrie spécifique (une petite partie) d’un grand marché.

Cela dit, il faut aussi comprendre que l’objectif de trouver une niche pour un marketing d’affiliation efficace, c’est de vous aider à mettre en avant des produits (sans pour autant promouvoir un grand nombre de produits) qui vous permettront de réaliser de jolis gains. De même, votre succès va dépendre de votre crédibilité, de la valeur ajoutée et de la confiance que vous aurez réussi à établir avec votre audience.

En résumé, si vous faites la promotion de beaucoup de produits différents à la fois, vos visiteurs risquent de remettre votre crédibilité en cause.

Ce qui peut avoir l’effet inverse sur les commissions espérées. Par ailleurs, nous ajouterons aussi que le fait de choisir une niche en affiliation, vous permettra de vendre des produits et/ou des services plus vite et donc de générer des revenus facilement. Par exemple, pour faire de l’affiliation sur Amazon, vous ne pourrez pas improviser les choses (même si le programme est adapté aux débutants), car les catégories d’articles proposées sont nombreuses et vous pourrez rapidement vous éparpiller dans tous les sens. De ce fait, vous devrez trouver la bonne idée de niche.

D’ailleurs, le guide ultime dédié à l’affiliation Amazon vous y aidera !

Toutes les étapes clés pour trouver une bonne idée de niche en affiliation

Nous arrivons finalement à notre sujet principal avec notamment les étapes indispensables qui vous permettront de trouver une bonne idée de niche en affiliation et qui soit surtout rentable.

1. Prenez vos intérêts et vos passions en considération

Il est vrai que l’affiliation marketing permet de gagner de l’argent de manière passive.

Néanmoins, cela va de soi, qu’il sera important de choisir une thématique qui vous intéresse réellement. Votre audience ne ressentira pas votre implication si le produit ou le service que vous mettez en avant n’a pas un très grand intérêt pour vous. Généralement, les gens dépensent de l’argent sur les choses qu’ils aiment. Ainsi, en adoptant cet état d’esprit, vous serez plus en mesure de vendre des produits.

Pour cela, pensez à dresser une liste de vos centres d’intérêt et en l’examinant, vous verrez que plusieurs niches potentielles en ressortiront.

Par conséquent, en vous basant dessus, vous pourrez commencer à exploiter certaines de ces idées, mais avant cela, vous devrez quand même réaliser d’autres petites recherches afin d’être certain de votre choix final. En outre, l’une des erreurs à éviter en affiliation, c’est le fait de choisir une niche trop technique. Cela peut vous causer préjudice si vous n’arrivez pas à en parler facilement avec votre audience.

2. Faites usage des outils disponibles sur Internet

La liste de centres d’intérêt est certes une bonne façon de trouver une idée de niche en affiliation, mais tout ce que vous aurez noté, ne sera pas forcément rentable.

Ainsi, si vous souhaitez être certain de vous orienter dans la bonne direction, il est conseillé de faire une petite recherche sur Google ou YouTube. Vous constaterez immédiatement si ce sont des sujets très recherchés ou pas. Une autre option, c’est de visiter le site Internet Quora. Là-bas, les gens posent habituellement toutes leurs questions sur divers sujets. Cela va vous aider, parce qu’en tapant l’un des sujets de votre liste, le site vous renverra à plusieurs questions posées par d’autres utilisateurs sur cette thématique en particulier.

Vous obtiendrez alors une idée plus précise du sujet à exploiter pour être rentable.

3. Regardez ce qui se fait chez vos concurrents

C’est en puisant l’inspiration chez les autres que vous serez en mesure de trouver la bonne idée de niche en affiliation.

De ce fait, n’hésitez pas à examiner ce qui se fait du côté de la concurrence. En affiliation, il faut savoir que lorsqu’une niche où la concurrence est faible, celle-ci ne sera pas profitable pour vous. Ce qui signifie donc que vous devrez viser la niche qui vous permettra de gagner de l’argent. Par exemple, vous pouvez faire usage de KWFinder en tapant l’un des mots-clés des sujets de votre liste. L’outil va ensuite analyser le potentiel des mots-clés, mais aussi vous en proposer d’autres.

Ici, l’objectif est d’opter pour les mots-clés ayant un CPC (coût par clic) de 0.40 $ minimum et un volume de recherche d’au moins 2 000.

Cela voudra tout simplement dire que la thématique détient un potentiel intéressant à exploiter. Vous pourrez alors faire votre choix parmi tous les sujets qui vous semblent détenir de fortes possibilités en termes de rentabilité. Ainsi, que vous souhaitiez faire de l’affiliation sans un site web ou non, vous pourrez désormais mettre à profit les idées de niches que vous aurez obtenues.