Comment trouver les meilleurs freelances ? 

Lors d’un projet, votre équipe peut se retrouver surchargée, et se pose alors la question de la pertinence d’embaucher un nouvel employé. Il se peut également qu’aucun membre de votre équipe ne soit qualifié pour une mission en particulier. Ou encore, peut-être êtes-vous un jeune entrepreneur qui n’a pas les moyens de recruter un collaborateur à temps plein.

Pour ces raisons, ou d’autres, l’option de faire appel aux services d’un freelance peut s’avérer être la meilleure solution. Des freelances en effet, on peut en trouver pour à peu près tous les domaines. La question est alors : comment trouver ces freelances ? Dans cet article, nous vous proposons quelques pistes à suivre pour trouver les meilleurs freelances pour votre projet.

Pourquoi faire appel à un freelance ?

Pour une entreprise, les charges salariales représentent souvent les coûts les plus lourds. La décision d’embaucher un employé à long terme doit être minutieusement évaluée afin de ne pas se retrouver dans une situation délicate.

L’intérêt d’externaliser certaines missions au cours d’un projet repose en grande partie sur la flexibilité qu’offre cette solution. Un freelance peut en effet intervenir sur une tâche bien précise, qui peut ne prendre parfois, en fonction de la mission que quelques jours, voire quelques heures. Une grande liberté réside dans le fait de confier une prestation à un freelance. Non seulement vous pouvez fixer une durée courte ou longue, selon vos besoins, mais la mission peut également s’effectuer à distance ou en présentiel, à temps plein ou à mi-temps, etc.

En plus de la flexibilité et des avantages au niveau des coûts qui peuvent être réduits, le recours à un freelance offre également ici la possibilité de se diriger vers un expert dans son domaine. Étant amenés à effectuer des missions pour un grand nombre de clients, les freelances accumulent une expérience très variée et une expertise dont ne disposent pas forcément un employé classique.

Comment trouver les meilleurs freelances ?

L’un des moyens les plus simples pour trouver un freelance est de se rendre sur les plateformes spécialisées. Il s’agit de sites qui mettent en relation les professionnels à la recherche d’une compétence particulière et des travailleurs indépendants disposant d’une expertise dans un domaine.

Certaines plateformes sont généralistes, hébergeant des freelances aux compétences très variées, tandis que d’autres sont spécialisées dans certains secteurs. Chaque plateforme a son propre mode de fonctionnement. Certaines proposent des abonnements mensuels, tandis que d’autres prennent une commission sur chaque mission, etc.

Quelques plateformes de freelance à connaître

Les plateformes se sont largement développées au cours des dernières années. La plus célèbre est certainement Fiverr. Il s’agit d’un site en anglais axé autour du marketing digital et du développement web entre autres. Des milliers de freelances y proposent leurs services à partir de 5 dollars.

Dans le même genre, en version française, il y a la plateforme ComeUp, anciennement 5euros.com, qui s’est calquée sur le fonctionnement de Fiverr.

Il y a également Codeur.com, Skillvalue, Crème de la Crème, et bien d’autres encore.

Chaque plateforme propose un éventail de prestations et un mode de tarification propre, la grande concurrence entre elles permettant à l’entreprise d’effectuer un choix adapté à ses besoins parmi les différentes offres.