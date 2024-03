Comment transférer ses données iPhone vers Android 【Sans Réinitialiser】

Transférer vos données iPhone vers Android -【Sans Réinitialiser】

Au moment de changer de téléphone, se pose la question des messages, des fichiers, des documents, photos, et toutes vos données importantes : comment les transférer sur le nouvel appareil ? Le souci est encore plus grand quand vous passez d’un iPhone à un Android ou l’inverse. Pourtant, ce n’est pas bien difficile en réalité. Dans cet article, nous vous présentons plusieurs méthodes pour transférer facilement vos données d’un iPhone vers Android.

Méthode 1 : Transférer des données de l’iPhone vers Android via iCloud

Le transfert des données de l’iPhone vers Android via iCloud fait partie des méthodes les moins encombrantes. Documents personnels ou fichiers volumineux, transfert WhatsApp Android vers iPhone, l’opération devient très simple à partir du cloud.

Premièrement, il faut vous assurer que les applications de service cloud appropriées soient installées sur vos appareils Android et iOS, en étant connecté au même compte afin de rendre le chargement plus facile.

Ensuite, il faut vous connecter au compte cloud de votre appareil Android.

Enfin, synchronisez les données sauvegardées dans le cloud et téléchargez-les sur votre appareil Android.

Veillez à ce que votre appareil reste connecté tout au long du processus car le transfert de données peut s’avérer assez long en fonction du volume de données. Cela fonctionne pour transférer discussion WhatsApp dans un sens comme dans l’autre.

Méthode 2: Transférer des données de l’iPhone vers Android via Google

Passer par un compte Google est une alternative au cloud pour un transfert WhatsApp iPhone vers Android ou l’inverse. Il est en effet possible d’accéder à plusieurs services présents sur diverses plateformes à partir du même compte. Ce qui permet de transférer des fichiers entre différents appareils assez facilement.

Pour ce faire, il faut procéder à la synchronisation des contacts, e-mails et agenda avec votre compte Google sur votre appareil Apple.

Ensuite, connectez-vous, avec votre appareil Android, au même compte Google.

Enfin, synchronisez les données de votre compte Google et téléchargez-les sur votre appareil Android.

Cette méthode, sécurisée, offre l’avantage d’un accès facile à Google Drive via tous vos appareils. Cependant, certains modèles d’iPhone ne sont pas compatibles avec Drive et les prises en charge sont limitées tant au niveau de la taille que des types de données.

Méthode 3 : Transfert rapide de données iPhone vers Android avec iCareFone iTransGo.

Pour transférer rapidement vos données depuis un iPhone vers un smartphone Android, vous pouvez utiliser Tenorshare iCareFone iTransGo. Avec cet outil, pas besoin de réinitialiser votre appareil. Simple et précis, il vous permet de choisir spécifiquement les données que vous souhaitez transférer.

Le logiciel iTransGo est compatible avec iOS 17 et Android 14. Il permet aussi bien de transférer des données depuis un seul iPhone que depuis plusieurs mobiles. Vous n’avez donc pas à vous soucier de soucis de compatibilité ni du nombre d’appareils sur lesquels se trouvent vos données.

Avec iCareFone iTransGo, la sécurité de vos données est assurée, avec une vitesse de transfert rapide et un taux de réussite élevé. Pour éviter les pertes d’informations, l’outil fusionne les données transférées avec les données existantes sur l’appareil cible. De votre côté, il vous suffit de sélectionner les données que vous souhaitez faire migrer d’un appareil vers un autre. Tout ceci sans aucun besoin de connexion internet.

Le logiciel iTransGo offre tranquillité et sécurité lors d’un transfert WhatsApp iPhone vers Android ou un transfert WhatsApp Android vers Iphone. Ci-dessous, nous expliquons comment utiliser cet outil.

Commencez par télécharger le logiciel Tenorshare iCareFone iTransGo et installez-le sur votre ordinateur. Cliquez ici pour un Téléchargement Gratuit Tenorshare iCareFone iTransgo.

Connectez ensuite vos appareils Android et iOS à votre ordinateur puis ouvrez l’outil iTransGo

Maintenant, procédez à la sélection du type de données que vous souhaitez transférer et lancez le processus.

Lisez attentivement les instructions données sur l’écran afin de compléter le transfert de données.

C’est terminé ! Vous savez maintenant comment transférer discussion WhatsApp, documents importants, photos et vos autres données de manière simple et rapide.

Pour en savoir plus sur les méthodes:Transférer des données de l’iPhone vers Android.

Conclusion

Lorsque vous avez besoin de transférer des données d’un smartphone vers un autre, qu’il s’agisse d’un transfert WhatsApp iPhone vers Android ou d’un transfert WhatsApp Android vers iPhone, de photos ou de documents, plusieurs choix s’offrent à vous.

Vous pouvez passer par le cloud, par Drive ou par le logiciel iCareFone iTransGo de Tenorshare. Ce dernier fonctionne aussi bien avec les téléphones récents que les modèles plus anciens. Il ne nécessite pas de réinitialiser votre téléphone et permet de facilement transférer discussion Whatsapp en toute sécurité, sans même besoin d’être connecté à internet. Vous pouvez sélectionner les fichiers que vous souhaitez transférer de manière sélective et fusionner les données sur le périphérique cible, sans écraser les données.

Ce logiciel prend en charge plus de 8000 appareils Android et est compatible avec les dernières versions d’iOS 17 et Android 14.