Comment déverrouiller un iPhone quand on a oublié le mot de passe ?

Vous souhaitez accéder à votre iPhone mais vous avez oublié votre mot de passe ? Cette situation est plus fréquente qu’on ne pourrait le penser. Nul besoin d’être amnésique ou sénile pour se retrouver en désarroi devant son écran à effectuer mille et une tentatives de déverrouillage infructueuses.

Un mot d’inattention, un changement de mot de passe récent ? Peut-être même le besoin de déverrouiller l’iPhone d’un proche dans une situation d’urgence ? Pas de panique ! Il existe des solutions pour se sortir de ce tracas.

Dans cet article nous vous détaillons plusieurs méthodes permettant de déverrouiller votre compte Apple sans mot de passe.

A travers 3 tutos, l’article vous explique de manière pédagogique comment pouvoir de nouveau avoir accès à votre téléphone en cas de mot de passe identifiant Apple oublié.

Commençons !

Méthode 1 : supprimer un identifiant Apple avec iCloud

Cette première méthode consiste à se rendre sur le site iCloud et à supprimer votre identifiant Apple s’il vous est impossible de déverrouiller compte Apple. Mais il faut avant tout savoir que cette technique aura pour effet d’effacer toutes les données de votre iPhone. Dès lors que vous aurez suivi les 5 courtes étapes de la méthode, lles différentes données enregistrées sur votre appareil seront perdues et vous ne pourrez plus y avoir accès. Ceci étant dit, voici donc comment procéder en cas de mot de passe identifiant Apple oublié :

Connectez vous à iCloud en vous rendant sur icloud.com Cliquez sur Tous mes appareils Sélectionnez votre iPhone Ensuite, sélectionnez Infos de l’appareil Enfin, cliquez sur Effacer l’iPhone

Pourquoi utiliser cette méthode alors qu’elle conduit à perdre toutes ses données ? Ce procédé est principalement utile en cas de téléphone perdu ou volé. Si malencontreusement vous êtes dans cette situation et que vous avez peur qu’une tierce personne accède à vos données personnelles sur votre appareil, qu’il s’agisse de contacts, de photos, d’identifiants bancaires ou tout autre donnée, vous avez la capacité de tout supprimer et protéger vos données. L’avantage de cette méthode est qu’il est possible de l’effectuer à distance. Vous n’avez pas besoin d’avoir votre appareil en main pour pouvoir supprimer votre identifiant Apple, se connecter à votre compte iCloud suffit.

Méthode 2 : Supprimer un identifiant Apple iPhone sans mot de passe

Vous avez votre iPhone à portée de main et vous souhaitez supprimer l’identifiant Apple sans mot de passe ? Il existe des logiciels pour cela. L’un des outils les plus simples d’utilisation est Tenorshare 4uKey. C’est un logiciel à télécharger sur votre ordinateur en suivant le lien de Téléchargement Gratuit Tenorshare 4uKey pour iOS. Vous n’avez pas besoin de posséder un Mac d’Apple pour obtenir le logiciel, il est également disponible sur Windows.

Veillez à recharger la batterie de votre iPhone au préalable car le processus peut prendre un certain temps, notamment car l’outil de déverrouillage se chargera d’installer la dernière version d’iOS durant le processus.

Tout d’abord, il vous faut commencer par télécharger le logiciel Tenorshare 4uKey sur votre ordinateur puis le lancer.

Important : votre iPhone doit être en mode récupération. Si vous ne savez pas activer ce mode, suivez ces instructions :

Pour les iPhone 8 et suivants, appuyez un instant sur la touche volume du haut, puis un instant sur celle du bas et enfin sur la touche power jusqu’à l’activation du mode récupération.

Pour les iPhone 7 et 7 plus, appuyez simultanément sur les touches power et volume du bas, jusqu’au déclenchement du mode.

Pour les modèles 6S et inférieurs, appuyez simultanément sur les touches power et menu jusqu’à l’activation du mode.

Vous saurez que vous êtes en mode récupération quand vous verrez le logo écran et cable apparaître.

Maintenant, vous pouvez brancher votre téléphone en mode récupération cliquer sur Déverrouiller l’identifiant Apple.

Cliquez sur Commencer pour supprimer l’identifiant Apple de votre téléphone. Le logiciel va ici se charger d’obtenir la dernière mise à jour d’iOS en téléchargeant le firmware. C’est une version d’à peu près 5 Go, raison pour laquelle il vaut mieux avoir sa batterie chargée avant de débuter l’opération.

L’outil supprime votre identifiant Apple. Étape qui dure quelques minutes. Vous constaterez, dans les réglages, en allant sur l’App Store, sur iTunes ou autres, vous n’aurez plus aucun identifiant Apple. Il est à noter que si vous possédez un appareil avec une version du logiciel antérieure à iOS 10.2, toutes les données de votre téléphone seront effacées par la même occasion.

C’est un procédé simple et rapide qui vous permet de débloquer un iPhone sans code.

Méthode 3 : supprimer un compte Apple via le site appleid.apple.com

La dernière méthode que nous vous présentons ici permet de retirer votre identifiant Apple de votre appareil directement depuis un navigateur web. C’est une manière de procéder très rapide et très simple. Pour la mettre en application, suivez les étapes ci-dessous :

Se rendre sur le site appleid.apple.com

Ecrire ses identifiants Apple

Se rendre à la section Appareils et sélectionner son iPhone

Cliquer sur “Supprimer du compte” puis “Supprimer l’appareil” pour confirmer.

Conclusion

Vous disposez désormais de plusieurs moyens pour supprimer votre compte Apple en cas de mot de passe identifiant Apple oublié. Ces trois méthodes présentent toutes l’avantage d’être simples à appliquer. Vous êtes en mesure d’essayer l’une d’entre elles, ou les trois si besoin (au cas où l’une voire deux méthodes ne fonctionneraient pas) pour déverrouiller compte Apple.

La méthode 2, via l’utilisation du logiciel Tenorshare 4uKey dispose de plusieurs autres fonctionnalités que nous n’avons pas évoquées plus haut.

Au-delà de supprimer un compte Apple sans mot de passe, il permet également de supprimer le code d’accès à 4 ou 6 chiffres, Touche ID et Face ID de votre iPhone ou vos autres appareils Apple (iPad, iPod Touch). Le logiciel permet en outre de débloquer un iPhone ou iPad désactivé sans iTunes ni iCloud. Et d’autres fonctionnalités encore.

Compatible avec la dernière version iOS 16, c’est un outil que vous pouvez utiliser même pour les iPhone récents.