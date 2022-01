Les utilisateurs des dernières versions de Samsung Galaxy le savent, Bixby peut se montrer très dérangeant au quotidien. En effet, il est courant que cet assistant virtuel vienne nous importuner sans qu’on n’ait fait appel à lui. Et cela peut vite devenir agaçant ! Sans compter que le bouton d’activation de l’application Bixby, est le même que pour allumer son smartphone. À force de multiplier les faux pas, l’assistant vocal de Samsung se voit être de plus en plus désactivé par les amateurs de la célèbre marque coréenne !

L’application Bixby, qu’est ce que c’est ?

Bien qu’il puisse être très embêtant, Bixby est un assistant personnel intelligent. Capable de se conformer à vos habitudes et d’identifier vos intérêts, ses diverses performances ont pour but de vous faire vivre une meilleure expérience d’utilisation de votre Samsung. Que ce soit en matière de traduction, de recherche ou d’achat, Bixby est là pour vous servir ! De plus, il peut exploiter pratiquement toutes les fonctions de votre smartphone.

Pourquoi utiliser Bixby ?

De nos jours, le smartphone est devenu un outil indispensable nous accompagnant un peu partout dans notre quotidien. Pour pouvoir l’employer efficacement et rapidement, les géants de l’industrie de la téléphonie ont mis en place des intelligences artificielles (IA) nous permettant d’avoir un accès plus pratique aux différentes fonctionnalités de nos appareils.

Bixby et ses options :

Bixby Home

Bixby Vision

Bixby Voice

Bixby Reminder

Bixby Routines

À travers toutes ces options, Bixby contrôle votre téléphone. Ainsi, vous pourrez accéder plus facilement aux applications, scanner des objets, trouver des informations, utiliser la commande vocale et faire bien d’autres choses encore.

Si vous le souhaitez, il est possible de désactiver Bixby de votre Samsung Galaxy. À noter qu’on ne peut pas le supprimer totalement des versions les plus récentes. Tout d’abord, vous allez commencer par l’enlever du bouton de démarrage, en mettant en œuvre ce qui suit :

Aller dans « Paramètres », Choisir « Fonctions avancées », Saisir « Touche latérale » Cliquer sur Menu éteindre dans

« Appui prolongé ».

Puis vous allez aussi supprimer Bixby Voice en suivant ces étapes :

Ouvrir Bixby, Appuyer sur l’icône « Menu », Cliquer sur « Paramètres » Saisir Bixby Voice.

Ensuite, vous pourrez supprimer Bixby Home de l’écran d’accueil, en ayant un appui prolongé sur ce dernier et en le balayant jusqu’à ce que le bouton de désactivation s’affiche en haut à droite. Cet assistant virtuel se trouve un peu partout dans votre téléphone, ainsi il est aussi possible de le désactiver via l’application. Pour se faire vous vous rendrez dans l’application Bixby grâce à votre compte Samsung, et vous devrez mettre l’écoute automatique sur

« Jamais », et désactiver le réveil vocal ainsi que l’option « Utilisation quand téléphone verrouillé ».

Comme vous avez pu le constater, il existe plusieurs manières de supprimer/désactiver l’application Bixby, ou du moins limiter son influence sur votre téléphone Samsung Galaxy en le désactivant de votre bouton, mais aussi de l’écran d’accueil par exemple. De plus, vous pouvez supprimer les options Bixby Voice et Bixby Home.