Lorsque l’on n’est pas au fait du fonctionnement d’un serveur web, on peut être étonné de l’appellation « hébergement web écologique ». En effet, l’hébergement est tellement dématérialisé à nos yeux qu’il nous est difficile d’envisager un impact physique sur l’environnement. Et pourtant…. C’est en connaissant les coulisses d’un hébergement que l’on mesure les conséquences sur l’écologie.

Que signifie un hébergement web écologique ?

Lorsque vous créez un site sur internet, vous avez besoin de serveurs pour le stocker. Ces serveurs sont des machines qui consomment beaucoup d’électricité, de place et de climatisation. Un hébergeur web sera donc jugé principalement sur ces 3 critères pour évaluer sa démarche écologique.

L’énergie

Un hébergeur vert fait tourner ses data centers aux énergies renouvelables. L’électricité tirée des éoliennes ou des panneaux solaires est une des clés pour s’assurer qu’un hébergeur s’inscrit dans une démarche environnementale. Vous pouvez le vérifier à travers les certificats comme le Green Power Partnership pour les USA ou les normes ISO 14001 et ISO 50001 pour l’Europe.

Vérifiez également où sont situés les data centers, sachant qu’aux Etats-Unis, ils utilisent en général du charbon…

Le refroidissement des machines

Quand chez vous, vous sollicitez votre ordinateur des heures durant, il commence à chauffer et le système de ventilation s’active pour le refroidir. Pour les serveurs c’est la même chose : ils chauffent. Et pour les refroidir, la manière la plus simple est la climatisation. Seulement voilà, c’est une technique très énergivore.

Quelles sont les solutions ? Certains ont fait le choix d’équiper leur data centers de serveurs qui résistent à une température au-dessus de 35 degrés, et de les refroidir avec de l’air extérieur filtré.

C’est un exemple encore très peu suivi car il faut se trouver dans une région pas trop chaude pour que cela soit réalisable (en l’occurrence c’est la Suisse), et disposer des moyens financiers pour investir dans ce système.

Le partage des serveurs

Pour participer à une démarche environnementale positive, un des moyens serait d’opter pour un hébergeur qui propose des serveurs mutualisés. Votre hébergement coûterait ainsi moins d’énergie, moins d’espace, et donc moins d’impact négatif sur la nature.

Un hébergement mutualisé est un mode de stockage qui paraît réellement pertinent et adapté dans une démarche écoresponsable.