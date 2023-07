Lorsqu’on souhaite se réorienter professionnellement parlant, ce n’est pas toujours facile de choisir un nouveau domaine d’activité. Cependant, si vous vous intéressez au secteur de l’informatique et que vous souhaitez faire une reconversion professionnelle dans la cybersécurité, cet article est fait pour vous. Avec pas moins de 61 % des chefs d’entreprise français qui prévoient une augmentation de leurs effectifs d’experts en cybersécurité, le secteur de la sécurité informatique est en pleine expansion.

Sans plus tarder, on vous explique pourquoi travailler dans la Cybersécurité en 2023. Quelles sont les professions qui recrutent le plus ? Quelles sont les compétences à acquérir pour réussir sa reconversion en cybersécurité et devenir un spécialiste de la sécurité informatique ? Et surtout, quelle formation de cybersécurité choisir ?

Pourquoi travailler dans la Cybersécurité en 2023 ?

Est-ce que le domaine de la Cybersécurité continue à recruter ?

Comme nous avons pu le constater, le marché de la cybersécurité est en pleine croissance, car de plus en plus d’entreprises cherchent à recruter des professionnels pour la sécurité de leur système informatique à cause de la multiplicité des cyberattaques. En effet, avec l’ère du numérique et des nouvelles technologies et suite à la crise sanitaire, le travail à distance n’a cessé de croître et par conséquent, les cybermenaces ont explosé. Ces dernières contraint les sociétés à se protéger en recrutant de nouveaux talents correctement formés en cybersécurité.

Est-il facile de se reconvertir dans la Cybersécurité ?

Pour commencer, il faut savoir que différents profils peuvent être susceptibles de se réorienter dans cette activité. Par exemple, si vous êtes ingénieur ou développeur web, vous disposez d’ores et déjà d’un bon bagage. Néanmoins, l’univers de la cybersécurité n’est pas réservé à ce type de profil et peut être accessible à un large éventail de professionnels.

Les entreprises sont en quête de diversification et peuvent recruter des cadres ou des experts-comptables et bien d’autres talents. En outre, se reconvertir dans la protection informatique ce n’est pas difficile et c’est tout à fait possible, cependant cela demande beaucoup de motivation et de travail.

Quels métiers de la cybersécurité recrutent le plus ?

Responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI)

Intéressons-nous aux métiers qui recrutent énormément de spécialistes en sécurité informatique. Tout d’abord, on peut citer le métier de responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI). Cette profession consiste à définir et à mettre en œuvre la politique de sécurité et d’information de la société en assurant son suivi. En somme, cet expert est le garant du système d’information de l’entreprise.

Ingénieur en sécurité informatique

L’ingénieur en sécurité informatique est un professionnel très recherché dans le domaine de la cybersécurité. Et pour cause, il est responsable de la sécurité des outils informatiques. Il doit s’assurer que le système d’information de l’entreprise ne présente aucune faille et trouver des solutions en cas de défaillance.

Consultant en cybersécurité

Il n’y a rien de mieux pour accompagner les entreprises dans leur démarche de protection de leur système informatique qu’un consultant en cybersécurité. C’est pourquoi ce métier est très recherché. Ce professionnel a pour mission de conseiller et d’accompagner les organismes dans leur stratégie tout en étant capable de comprendre leurs besoins.

Analyste de la menace cybersécurité

Le rôle de cet expert est très convoité, car il doit surveiller le système d’information de la société et analyser les éventuels incidents. Par ailleurs, c’est aussi lui qui a la responsabilité de maintenir et d’effectuer les mises à jour du dispositif de sécurité de l’entreprise.

Pentester ou testeur d’intrusion

Aussi très recherché, le pentesteur a pour mission de réaliser des tests d’intrusion sur les systèmes informatiques afin de tester leur efficacité et d’identifier les vulnérabilités présentes dans ce dernier.

Quelles compétences et qualités sont requises pour réussir sa reconversion en cybersécurité ?

Nous allons à présent vous partager les compétences et les qualités attendues pour exercer dans la cybersécurité. En prenant en compte ces aptitudes à acquérir avant de vous lancer dans une reconversion professionnelle en cybersécurité, vous aurez plus de chance de réussir votre réorientation.

Tout d’abord, pour travailler dans ce secteur, il est essentiel d’avoir des connaissances en code informatique, d’être logique et apte à résoudre des problèmes notamment en mathématiques. Il est aussi important de savoir utiliser des systèmes d’exploitation, de maîtriser l’anglais, d’avoir des connaissances juridiques dans la protection des données et des connaissances dans le développement d’algorithmes. De plus, il vous est conseillé d’être doué en documentation, d’être organisé et très curieux.

Quelle formation en cybersécurité choisir pour votre reconversion professionnelle ?

Formation accélérée en cybersécurité, de type “Bootcamp”

Pour vous former, vous aurez le choix entre plusieurs programmes. À vous de choisir la formation en cybersécurité qui vous conviendra le mieux. Avec la formation intitulée “Cybersécurité Fullstack” qui permet en 420 heures de cours de devenir un expert en cybersécurité certifié, vous pourrez décrocher un poste d’analyste en cybersécurité ou de pentester.

Il est possible de suivre cette formation avec la méthode du Bootcamp, qui est une méthode intensive et accélérée de 3 mois, avec 450 heures de cours (du lundi au vendredi, de 10 h à 18 h). L’avantage de cette formation est que les cours peuvent être suivis en ligne ou en campus et le programme est court.

Formation en ligne en sécurité informatique

La deuxième méthode pour suivre vos cours de cybersécurité est le On Demand. Cette dernière est une formation à distance que vous pourrez suivre à votre rythme, avec 450 heures de contenu à découvrir en toute autonomie sur 8 mois. Vous aurez la possibilité de disposer d’un coaching individuel et chaque module dispose d’un cours de direct.

L’avantage de cette formation est qu’elle est totalement flexible et accessible aux quatre coins du monde. Ce programme est parfait pour devenir consultant en cybersécurité et pour apprendre à identifier les cybermenaces tout en proposant des solutions adaptées.

Formation universitaire – Bachelor ou Master en cyber

Pour ce qui est des formations universitaires, nous ne les recommandons pas dans le cadre d’une reconversion professionnelle, et ce pour plusieurs raisons :

La durée du cursus sera longue (comptez 1 à 2 ans minimum),

Cela demande d’investir beaucoup d’argent,

Le savoir délivré est souvent très théorique, il vous manquera donc énormément de pratique,

Dans la plupart des cas, vous ne pourrez pas travailler de manière immédiate.

Conclusion

L’univers de la cybersécurité est un domaine d’activité qui recrute énormément et qui continuera de s’étendre à l’avenir. Il existe de nombreux métiers qui ont besoin de recruter de nouveaux talents, tels que le métier de pentester, d’ingénieur en sécurité informatique, de RSSI, de consultant en cybersécurité, etc.

Afin de pouvoir accéder à ce type d’emploi, il est important de se former et d’acquérir les compétences nécessaires pour travailler dans la sécurité informatique et réussir votre reconversion en cybersécurité. Pour cela, vous avez le choix entre différents programmes de formation certifiante comme le Bootcamp une méthode rapide et efficace et le On Demand un programme 100 % flexible et encadré. À vous de jouer !