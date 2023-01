Comment se déroule un bilan de compétences ?

Dans le cadre d’une reconversion professionnelle ou d’une évolution au sein de son entreprise, il peut arriver qu’un individu souhaite effectuer un bilan de compétences. Ce bilan est un processus qui lui permet de faire un état des lieux de ses connaissances, ses compétences et ses motivations professionnelles.

L’objectif de ce bilan est d’identifier les aspirations professionnelles d’une personne, en se basant sur ses forces et ses faiblesses.

Certaines entreprises proposent des prestations de bilan de compétences afin d’aider le demandeur à se rediriger vers l’emploi ou le secteur qui lui convient.

Déroulement du bilan de compétences

Généralement, les prestations proposées par les différentes entreprises en matière de bilan de compétences se rejoignent. On y retrouve donc des entretiens individuels, des tests psychologiques, des exercices pratiques et des questionnaires.

Les entretiens individuels

Le conseiller en bilan de compétences interroge le client sur ses compétences, son parcours professionnel, ses aspirations et ses motivations. Le but de cet entretien est de se faire une idée générale sur la situation professionnelle du client.

Les tests psychologiques

Ils ont pour objectif d’évaluer les compétences cognitives du client, ses traits de personnalité et ses motivations. Ces tests peuvent être réalisés en présentiel ou à distance.

Les exercices pratiques

Il s’agit d’exercices destinés à évaluer les compétences et les connaissances pratiques. Ils peuvent se réaliser sous diverses formes comme des jeux de rôle; des énigmes ou des simulations de postes de travail.

Les questionnaires

Les questionnaires servent à évaluer avec plus de précision les compétences et les connaissances. A travers des questions détaillées, le conseiller espère en savoir plus sur les motivations du client et le niveau actuel de ses capacités professionnelles. Ce questionnaire peut être rempli sur place ou en ligne.

Les différents types de bilan de compétences

Il faut distinguer entre les différents types de bilans de compétences dont la durée, le contenu, le public cible et le coût peuvent varier.

On distingue ainsi généralement 3 types de bilans :

Le bilan de compétences individuel financé par la personne qui le réalise et axé sur la reconversion professionnelle ou l’évolution de carrière.

Le bilan de compétences en entreprise financé par l’employeur et orienté vers le développement professionnel des salariés.

Le bilan de compétences en ligne : accessible à tous, souvent moins cher que les deux précédents, mais moins personnalisé.