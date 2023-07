Comment se déroule le développement d’un logiciel sur mesure

Pour une entreprise, une association, une collectivité, ou toute autre entité souhaitant créer une application ou un logiciel, le plus simple est de s’adresser à une société spécialisée dans la création de logiciels.

En général, ce sont des entreprises qui peuvent créer toutes sortes d’applications comme des applis de gestion financière, de gestion de production, des logiciels de planification, etc.

Ce sont des sociétés qui travaillent souvent avec des clients très variés comme les industries, les collectivités, les services…

Dans cet article, on aborde rapidement les trois principales étapes de création d’une appli ou d’un logiciel.

L’analyse

La première étape commence par une collaboration étroite entre le client et l’entreprise de développement type ecomsoft afin d’imaginer et conceptualiser l’application. Au cours de cette étape, l’entreprise prestataire de services rédige, avec le client, une analyse détaillée qui définit les fonctionnalités de l’application pour mieux comprendre le produit final. Ensuite vient le maquettage durant lequel les différents écrans de l’application sont créés afin d’avoir une idée précise de l’apparence du produit fini.

Cette étape permet de limiter les risques d’erreurs et de malentendus et d’effectuer des ajustements avant le lancement du développement.

Le développement

Le développement s’effectue selon une approche méthodique à travers une stratégie de développement structurée afin d’assurer une exécution efficace et fluide du projet.

Pour garantir la fiabilité et la qualité de l’application, l’entreprise prend soin de respecter les conventions et les meilleures pratiques dans le domaine.

Le développement de l’application se concentre sur l’utilisateur en mettant un accent sur l’aspect fonctionnel mais également convivial et agréable.

L’ergonomie joue également un rôle important dans le développement d’une application puisqu’il faut assurer une utilisation intuitive et une navigation fluide. Chaque aspect de l’application doit être pleinement fonctionnel.

Une fois l’application créée, des tests rigoureux sont mis en place afin de vérifier les fonctionnalités et l’ergonomie avant le lancement. Les feedbacks des utilisateurs peuvent être utiles pour constamment améliorer le logiciel, apporter des corrections et contribuer de fait à une amélioration continue. L’objectif étant, bien entendu, de fournir une application de qualité.

La livraison

Les produits sont testés de manière individuelle afin de procurer au client une expérience riche et agréable. Chaque composant de l’appli est vérifié. Vient ensuite la livraison au client qui peut enfin profiter de son logiciel, opérationnel et fidèle aux critères de départ.

C’est en livrant un produit conforme, de bonne qualité, que l’on peut satisfaire et fidéliser sa clientèle. Même après cela, l’équipe reste disponible, pour fournir du support de qualité et aider les clients à travers les difficultés qu’ils rencontrent lors de l’utilisation du logiciel.

En bref

Pour le développement d’un logiciel, il est important de se renseigner en détail sur le prestataire de services afin de confier cette tâche à une équipe fiable et compétente.

Une collaboration étroite s’effectue entre le client et l’entreprise de développement de logiciels afin de bien se mettre d’accord sur les objectifs à atteindre.

Après l’analyse vient le développement respectant les consignes du client et les limites de la convention. Et enfin, la livraison du produit fini en bonne et due forme.