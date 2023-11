Au début d’un processus de recrutement et de sélection, vous ne savez pas s’il sera réussi au bout du compte. Il peut prendre beaucoup de temps et entraîner des complications, ne pas trouver de candidat adéquat ou, au contraire, trouver le candidat idéal qui correspond le mieux à la culture organisationnelle de l’entreprise. Pour parvenir à ce dernier résultat, il est nécessaire de disposer de techniques et de fonctionnalités qui facilitent la prise de décision.

Le fait est que l’incertitude fait partie du processus de recrutement à cause de la masse de données que les recruteurs doivent analyser et gérer pour chaque CV afin de s’approcher de la réussite. D’où l’importance de contrôler les informations relatives au candidat et de ne pas se perdre dans la quantité de données.

De plus en plus d’entreprises misent sur la technologie. Plus précisément, elles optent pour un logiciel de recrutement et de sélection du personnel doté d’outils qui optimisent les activités des recruteurs et apportent clarté, objectivité et informations détaillées sur chaque candidature, évitant ainsi des processus compliqués et incertains.

Présélection des postes et publication des offres d’emploi

Pour commencer, il faut bien définir la présélection et avoir une idée claire de ce que l’on recherche, c’est-à-dire des besoins que l’entreprise cherche à couvrir.

L’une des clés pour améliorer la précision à ce stade est de proposer une description détaillée du poste que vous recherchez afin d’encourager la candidature de certains profils. Ainsi, le type de travailleur recherché par l’entreprise se trouvera ciblé et servira de filtre de présélection.

Malgré cela, il est possible que le nombre de CV reçus soit énorme. Cette situation exige un temps et des efforts considérables de la part des recruteurs et ralentit le processus de recrutement et de sélection.

Pour éviter cela, le recours à un SIRH est indispensable pour faire le tri dans les CV, c’est-à-dire pour éliminer le plus grand nombre possible de candidats qui ne correspondent pas au profil que vous recherchez.

Parmi les méthodes utilisées dans ce contexte, citons les « killer questions », l’une des techniques de filtrage les plus efficaces dans le processus de sélection, qui repose sur des questions éliminatoires en fonction de la réponse.

Enfin, il existe des solutions de recrutement qui permettent de publier des offres d’emploi en masse sur des portails d’emploi. Le SIRH de Bizneo HR en est un bon exemple : il permet la publication sur plus de 200 portails d’emploi et universités, et offre également la possibilité de modifier différents aspects de la publication, de les planifier et de calculer le retour sur investissement des actions réalisées.

Entretien et sélection des candidats

Une fois la première partie du processus terminée, il est temps de passer aux entretiens et de choisir les futures recrues de l’entreprise. Le département des ressources humaines et les recruteurs doivent mettre en avant leurs compétences et être précis, car on estime que le coût d’une mauvaise embauche équivaut à 31% du salaire annuel du même professionnel.

Pour entamer cette procédure, le premier contact le plus courant est l’entretien d’embauche. Lors de ces rencontres, le recruteur analyse le candidat et lui pose des questions pour vérifier s’il convient ou non à l’entreprise.

Selon les méthodologies les plus récentes et au détriment des entretiens plus conventionnels, les entretiens de compétences permettent d’évaluer le degré de performance dans certains domaines. Dans cette situation, l’outil des scorecards est indispensable : elles établissent les compétences requises pour le poste et analyse si le candidat répond ou non à ces exigences.

Les tests psychométriques sont également incontournables à ce stade. Ils permettent de collecter un maximum de données grâce à leur caractère personnalisé, de poser des questions sur différents paramètres, et servent à en savoir le plus possible sur les aptitudes ou même la personnalité du candidat. Grâce à ces données, on peut anticiper si le candidat s’intégrera dans l’organisation et s’il s’adaptera bien à l’environnement de travail.

En outre, l’un des avantages technologiques disponibles dans Bizneo HR est la possibilité de faire des entretiens vidéo. Il est très utile pour les entreprises nationales et internationales ; comme il est réalisé en différé, il offre une grande flexibilité à la personne interrogée et permet au recruteur d’analyser les réponses calmement ou même de le faire en équipe.

Rapports sur le processus de sélection

Une fois que nous avons procédé à une présélection des candidats et que la période d’entretien est terminée, il est temps de rassembler toutes les informations et de procéder à une analyse. S’agit-il du candidat idéal pour notre entreprise ?

Ce sont les recruteurs qui décident de ce résultat. La décision est entre leurs mains et ils sont les mieux placés pour décider après l’ensemble du processus de sélection.

Toutefois, il est conseillé de poursuivre, si possible, la recherche des candidats parfaits, et il existe pour cela des outils technologiques qui fournissent des informations plus objectives sur le recrutement et la sélection du personnel. La création de rapports permet de préciser le choix du candidat en détaillant les forces et les faiblesses de ses compétences.

Si le candidat remplit les conditions requises et correspond aux attentes, l’étape suivante consistera à l’embaucher et à lui souhaiter la bienvenue en tant que nouveau professionnel au sein de l’entreprise. Mais s’il ne passe pas la phase de sélection, grâce au SIRH, son CV peut être stocké dans une base de données de candidats qui sera très utile dans un avenir proche si un poste se libère.

En outre, vous disposerez d’informations détaillées sur ce qui a fonctionné lors du dernier processus de sélection, sur les performances des recruteurs, sur les étapes au cours desquelles il a été éliminé ou sur les erreurs à résoudre à l’avenir.

La technologie et ses avancées vous rapprochent de la réussite avec objectivité et précision. Notre conseil est de vous assurer les meilleurs résultats avec des outils aussi complets et exhaustifs que Bizneo HR (qui se connecte à plus de 10 modules avec des fonctionnalités dans le domaine des ressources humaines) et de faire en sorte que tous les efforts déployés pour le recrutement en valent la peine.

Et vous, avez-vous déjà digitalisé votre processus de recrutement et de sélection ?