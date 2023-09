Comment Récupérer Photos Supprimées sur Samsung ?

Il y a un tas de photos enregistrées sur nos appareils que l’on ne regardera probablement plus jamais après ce jour. Elles finiront par disparaître avec le téléphone lui-même ou supprimées dans un élan de nettoyage numérique. Mais certains clichés valent cher ou n’ont tout simplement pas de prix car uniques, car évoquant un moment heureux, car constituant un fragment de souvenir d’une période révolue de nos vies. Pourtant, elles sont si fragiles ces photos : un simple glissement de doigts et elles sont supprimées. Et ce pincement au cœur que l’on ressent suite à une photo supprimée par accident ou de manière précipitée…

Si vous utilisez un smartphone Samsung, rassurez-vous, il est possible de récupérer ces photos. Dans cet article nous vous expliquons en détail comment recuperer message supprimé et comment récupérer fichiers supprimés à travers 3 méthodes différentes.

Méthode 1 : Récupérer photo Samsung – Samsung corbeille

Vous avez supprimé une photo par erreur ? Peut-être avez-vous agi dans la précipitation ou avez-vous simplement appuyé sur l’icône de suppression par accident. Peut-être même que ce sont vos enfants qui ont joué avec votre téléphone et ont effacé des photos importantes. Peu importe, le résultat reste le même, et il y a une solution très simple à ce problème : récupérer fichiers supprimés sur la corbeille de votre téléphone Samsung.

Il est important de souligner que cette technique ne fonctionne que si la fonctionnalité Corbeille est effectivement activée sur votre téléphone. Dans ce cas, voici comment procéder :

Ouvrez l’appareil photo sur votre téléphone Samsung. Sélectionnez l’onglet Menu et cliquez sur Corbeille. Sélectionnez la photo que vous souhaitez récupérer et cliquez sur Modifier afin de la restaurer.

Si vous ne trouvez pas la photo dans la corbeille alors il est probable que vous l’ayez supprimée de la corbeille (ce qui rend sa récupération ici impossible) ou que vous ayez “Vider la corbeille” (ce qui entraîne les mêmes conséquences).

NB : l’activation de la corbeille s’effectue au moment de la première suppression de photo. Votre appareil vous demande alors si vous désirez activer la fonctionnalité. Vous pouvez également l’activer ultérieurement en vous rendant dans les paramètres de votre téléphone Samsung.

Méthode 2 : Récupérer Photos Supprimées sur Samsung -UltData for Android

Tenorshare UltData for Android est un logiciel spécialement conçu pour récupérer fichiers supprimés sur un appareil Samsung (smartphone, tablette). Il est efficace pour recuperer message supprimé, contacts, photos, vidéos et l’ensemble des données que vous avez stockées sur votre appareil.

Autrement dit : pas de panique si vous avez accidentellement ou volontairement supprimé des photos de votre téléphone. Le logiciel en téléchargement gratuit Tenorshare UltData pour Android est là pour vous aider à récupérer vos précieux fichiers.

Pour connaître la manoeuvre à suivre afin de remettre la main sur vos photos disparues, suivez pas à pas nos explications détaillées ci-dessous :

Commencez par télécharger et installer le logiciel Tenorshare sur votre ordinateur. Allez dans la fonctionnalité Récupérer photos perdues. Branchez ensuite votre téléphone Samsung à l’ordinateur en utilisant le câble USB.

Choisissez le type de données que vous souhaitez récupérer

Laissez-vous ensuite guider à travers les étapes d’activation du débogage USB nécessaire pour que votre appareil soit détecté par le logiciel.

Une fois que votre smartphone est détecté par le programme, vous pouvez cliquer sur Commencer. L’outil va procéder à l’analyse des fichiers d’image perdus dans votre appareil. Patientez.

A la fin du scan, vous devriez voir toutes les photos s’afficher. Le logiciel vous montre les photos contenues dans la mémoire de votre Samsung ainsi que les photos supprimées. Il ne vous reste plus qu’à les visualiser pour choisir les photos que vous souhaitez récupérer .

Procédez à la sélection de toutes les photos que vous désirez récupérer puis cliquez sur Récupérer. Elles ne se restaureront pas directement sur votre téléphone mais sur votre ordinateur.

L’avantage du logiciel Tenorshare UltData for Android est qu’il permet de récupérer l’ensemble des données perdues sur votre appareil Samsung. Une solution performante pour remettre la main sur vos contacts, vos SMS, vos vidéos et tout autre type de fichier qui aurait disparu de votre téléphone.

L’outil UltData for Android de Tenorshare n’est pas limité à l’utilisation pour les téléphones Samsung. Il est compatible avec plus de 6000 modèles Android et fonctionne aussi bien sur PC que sur Mac.

Méthode 3 : Récupérer photo supprimé via Samsung Cloud

Il est également possible de récupérer fichiers supprimés via Samsung Cloud.

Tout d’abord, il faut savoir que vos photos se sauvegardent automatiquement dans le cloud si ce dernier est activé. Elles restent donc accessibles et vous pouvez les restaurer sur votre appareil. Voici les étapes à suivre :

Allez dans Paramètres de votre appareil et cliquez sur Samsung Cloud. Cliquez sur Galerie puis Albums à télécharger. Sélectionnez les albums photos que vous désirez restaurer sur votre smartphone.

Quand votre cloud Samsung est activé et que les photos sont synchronisées, vous pouvez continuer à accéder aux photos placées dans la corbeille pendant 15 jours. Pour restaurer ces photos effacées, procédez comme suit :

Allez dans Paramètres de votre téléphone Samsung et cliquez sur Samsung Cloud. Sélectionnez Galerie puis Corbeille. Cochez l’ensemble des photos que vous désirez récupérer. Appuyez sur Restaurer.

Les photos seront de nouveau accessibles sur votre téléphone.

Conclusion

Si vous avez perdu des photos de votre appareil Samsung, vous pouvez les récupérer en vous rendant dans la corbeille pour les restaurer. Vous pouvez également passer par le Cloud Samsung si ce dernier est activé que les photos ont été synchronisées.

Vous pouvez aussi passer par le logiciel Tenorshare UltData for Android. Un outil de récupération de données particulièrement performant puisqu’il permet non seulement de récupérer vos photos effacées mais il peut également recuperer message supprimé, récupérer fichiers supprimés en tous genres (images, vidéos, documents) et même vos SMS et le reste des données qui étaient stockées dans votre appareil.

Avec UltData for Android profitez d’un taux de réussite de récupération élevé pour récupérer vos messages WhatsApp supprimés sur téléphone Android sans root, vos contacts et bien d’autres données. Retrouvez vos informations précieuses peu importe la cause de leur perte (erreur de manipulation, endommagé par l’eau, root du système, écran cassé, etc.) et restaurez-les sur votre appareil.