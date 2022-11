Vous avez accidentellement formaté votre carte SD et vous vous demandez s’il est possible de récupérer les données de la carte ? Comment récupérer ces données ? Rassurez-vous, il est tout à fait possible d’avoir de nouveau accès aux fichiers d’une carte SD formatée. Ceci pour la simple et bonne raison que les données ne sont pas supprimées quand une carte SD est formatée, elles ne sont tout simplement plus accessibles. Attention cependant à ne pas enregistrer d’autres fichiers par dessus, sinon vos données seront écrasées et définitivement perdues.

Nous allons voir ensemble comment récupérer vos données par vous même; à l’aide d’un simple logiciel.

Il convient d’abord de préciser qu’il n’y a pas lieu de paniquer si vous vous retrouvez avec une carte SD formatée. Les données que vous avez enregistré sur votre carte SD y sont toujours stockées, même après le formatage. Formatage ne signifie pas disparition. Seulement, vous ne pouvez plus y avoir accès. Est-ce définitif ? Non, il existe des logiciels qui permettent de récupérer les données depuis une carte SD formatée. L’erreur à ne pas faire est de sauvegarder d’autres fichiers après le formatage. Cette action fera malheureusement disparaître les données. Cessez d’utiliser la carte SD jusqu’à récupération de vos fichiers, n’y ajoutez pas de nouveaux éléments et ne la formatez pas une nouvelle fois même si le pc vous le demande.

Solution 1 : Récupérer les fichiers de la carte SD formatée avec 4DDiG

Pour récupérer vos données sur une carte SD formatée, l’un des moyens les plus simples est probablement d’utiliser un logiciel conçu à cet effet. C’est le cas de la solution 4DDiG.

4DDiG est un logiciel de récupération et réparation des données. Vous pouvez l’utiliser pour une carte SD mais également pour un ordinateur, un lecteur externe ou interne ou encore un disque flash USB.

Quelles que soient les causes du formatage des données, mauvaise manipulation, virus, corruption du système, 4DDiG vous permettra de récupérer vos fichiers. C’est une solution complète, facile d’utilisation, qui analyse également les fichiers cachés depuis longtemps grâce à son algorithme avancé.

Alors, comment s’y prendre pour récupérer ses données avec 4DDiG ?

Tout d’abord, commencez par connecter votre carte SD à votre ordinateur et télécharger le logiciel. Lancez-le une fois que c’est fait.

Sur l’interface qui apparaît, il vous est demandé de sélectionner un emplacement pour récupérer. Cliquez alors sur celui qui correspond à votre carte SD. Si vous ne trouvez plus l’emplacement ou que vous avez oublié son nom, cliquez sur Analyser, le logiciel va analyser l’ensemble de votre ordinateur.

A l’issue de l’analyse, vous verrez s’afficher la liste des données qui sont stockées sur votre carte SD formatée et auxquelles vous n’aviez plus accès. Sélectionnez-les.

Appuyez sur Récupérer.

Enfin, choisissez l’endroit vers lequel vos fichiers restaurés vont s’enregistrer. Il doit être différent de celui où ils étaient stockés avant le formatage.

Cliquez sur OK. Et voilà. C’est aussi simple que cela. Vous avez récupéré les fichiers que vous pensiez disparus à jamais.

Solution 2 : Récupérer les données d’une carte sd formatée depuis la sauvegarde (le cas échéant)

Il existe d’autres moyens de récupérer ses données sur une carte SD formatée.

Si vous avez régulièrement sauvegardé vos données, alors il est facile de les récupérer. Vous pouvez en effet restaurer vos fichiers depuis la sauvegarde. En allant dans paramètres, système, sauvegarde, vous pourrez lancer la restauration de votre appareil. Ainsi, vous reviendrez au moment où vous aviez sauvegardé vos données pour la dernière fois.

Attention, si vous décidez de restaurer votre ordinateur par exemple, tout ce qui n’a pas été sauvegardé sera perdu. Ne vous précipitez pas, cette manipulation peut vous faire perdre des données essentielles si vous l’effectuez mal.

Un autre moyen, plus technique, est de tenter de récupérer les fichiers via la CMD. C’est l’invite de commandes Windows. Voici comment procéder :

Branchez votre carte SD à votre ordinateur via un lecteur Vérifiez, dans Ce PC ou Gestion des disques, la lettre de lecteur Tapez cmd dans la zone de recherche Windows. Faites un clic droit et exécutez en tant qu’administrateur. Tapez “chkdsk F: /r” dans l’invite de commandes et appuyez sur Entrée. S’il est indiqué que le volume est en cours d’utilisation, vous pouvez taper O et appuyer sur Entrée.

Enfin, il y a une dernière solution si les autres méthodes n’ont rien donné, c’est de contacter un laboratoire spécialisé. Oui, ça existe ! Ce sont des laboratoires qui procèdent à des diagnostics très avancés, démontent vos supports de stockage pour récupérer vos données. L’inconvénient, c’est que c’est une opération très coûteuse, pas moins de 100 euros en général. Il faut vraiment qu’il s’agisse de données d’une grande importance.

Mieux vaut prévenir que guérir. Plutôt que de devoir chercher des solutions pour récupérer vos données, vous pouvez prendre des précautions pour sécuriser les données. de votre carte SD.

La meilleure prévention est de sauvegarder régulièrement vos fichiers. Ainsi, même en cas de formatage complet, vous pourrez retrouver vos données grâce à une restauration.

Vous pouvez sauvegarder manuellement vos fichiers sur votre ordinateur en faisant un copier-coller. Cette méthode peut s’avérer longue si les fichiers sont volumineux.

Vous pouvez utiliser un logiciel pour sauvegarder (sauvegardes du système, du disque, de partition, de fichiers, planification de sauvegarde, etc.).

Enfin, prenez soin de vos cartes SD. Elles sont certes solides mais les ranger dans votre poche, les exposer à la poussière, à la chaleur intense, à la lumière directe ou à l’humidité risque de les endommager.

Conclusion

Vous l’aurez compris, il est important de prendre ses précautions avec vos cartes SD. Ayez les bonnes habitudes de régulièrement sauvegarder vos données sur votre ordinateur, en lieu sûr, et de faire attention à ne pas abîmer votre carte.

Si malgré, votre prévention et vos précautions, vous perdez vos données, pour une raison ou une autre, le moyen le plus simple pour les récupérer est d’utiliser un logiciel adéquat. 4DDiG, en l’occurrence, fait très bien l’affaire et vous permet de remettre la main sur les données perdues suite à un formatage, un virus ou un accident.