Une entreprise ne peut pas se permettre de se tromper sur la qualité de son imprimeur. Il en va de la réussite de sa campagne publicitaire et de sa réputation. Imaginez des flyers aux couleurs dépareillées, à l’écriture illisible et avec une image mal centrée. L’entreprise perdrait en crédibilité et passerait pour incompétente et manquant de professionnalisme.

Mais alors comment savoir que l’on s’adresse à un imprimeur professionnel digne de ce nom ? Voici quelques pistes

Quelques critères pour aider à reconnaître un bon imprimeur

L’un des premiers critères à considérer, et l’un des plus simples, est la réputation de l’imprimeur. En consultant les avis sur Google, sur les réseaux sociaux et éventuellement en contactant quelques anciens clients, vous pouvez déjà commencer à vous faire une idée.

Vient ensuite l’expérience de l’imprimeur. Un professionnel aura en général quelques années d’expérience dans le domaine de l’impression. Pour vous assurer encore plus de son expérience, vous pouvez lui demander un portfolio de ses réalisations. Cela vous donnera une idée de la qualité de son travail et de la minutie qu’il y apporte.

Si possible, essayer de s’enquérir sur la qualité de son matériel. Un imprimeur professionnel travaille avec du matériel moderne, de l’équipement de qualité pour obtenir un rendu à la hauteur des attentes des clients.

Un imprimeur professionnel dispose d’assez de matériel et de personnel pour vous livrer assez rapidement. Il propose également des services supplémentaires tels que la conception, la finition, etc.

Comparez aussi les tarifs. Si vous apercevez un tarif beaucoup trop bas par rapport à la concurrence, méfiez-vous, il se peut que son travail ne soit pas qualitatif. Il en va de même pour les prix excessivement hauts justifiés par la qualité. Prenez quelque chose à la hauteur de vos besoins, ni plus ni moins

Besoin d’un imprimeur professionnel à Boulogne-Billancourt ? Des sociétés comme Copy Top, AC Print ou TCH Réalisation sont là pour vous servir.

