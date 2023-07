Si vous cherchez à donner de l’impulsion à votre entreprise, la création d’un Podcast Business est une solution efficace. Ce support audio est pour vous un nouveau canal de diffusion à exploiter. Il a pour but d’informer vos clients ou prospects sur vos services ou produits. C’est également un moyen de trouver un auditoire qui nous suit au travers d’épisodes réguliers en créant entre vous un rapprochement avec plus d’engagement. Votre contenu audio et numérique une fois élaboré peut être écouté en tous lieux et à toute heure via une plateforme ou une application. On peut également le télécharger. C’est le flux RSS qui permet de faire tout cela. Pour mener à bien le concept du Podcast Business, il faut suivre une bonne méthodologie que nous vous résumons ici.

Soyez un expert dans la thématique de votre Podcast Business

Votre Podcast Business doit naître de votre excellente maîtrise d’un sujet attenant à votre offre. Vous devez donc en être imprégné et transmettre à votre auditoire le goût et l’amour que vous avez de votre vente. Votre thématique du monde des affaires doit être savamment conceptualisée en amont. Vous devez au sein de votre stratégie être capable de ;

· Rédiger un script avec des axes pertinents de développement avec une introduction et une conclusion

· Donner des détails

· Expliquer et commenter dans un langage simple et compréhensible pour tous

· Faire des comparaisons en argumentant ce qui est mieux

· Faire appel éventuellement à des intervenants pour créer un dialogue constructif

· Répondre aux questions qu’un auditeur pourrait se poser

· Susciter un réel intérêt de la part de votre public par un discours vivant et dynamique

· Posséder un matériel d’enregistrement fiable

· Illustrer le Podcast Business par une image

Afin de vous aider à mieux vous représenter ce qu’est un Podcast Business, vous pouvez visualiser celui-ci : https://www.portices.fr/little-big-things-podcast-business-tech-amp-digital-andrea-bensaid/

Podcast Business : une technique de brand content

Pour donner de l’élan à votre Podcast d’entreprise, vous devez savoir communiquer un maximum. En mettant en avant un univers narratif, vous devez toucher un vaste public. C’est pourquoi le Podcast Business suit la logique du brand content et de ses ‘storytelling’. Son outil de diffusion high-tech offre des opportunités à tous ceux qui sont connectés. Sachez donc en dire long sur vous, vos motivations et votre réel intérêt pour le produit. Vous pouvez par exemple raconter des anecdotes qui s’y rapportent afin de prouver sa légitimité sur le marché et sa fiabilité. Sachez susciter de l’émotion et retenir toute l’attention à chacune de vos paroles. Le but est de fidéliser dans le temps afin que chaque semaine ou chaque mois par exemple on ait envie de vous retrouver. Vous pourrez alors présenter de nouveaux produits et donner de nouvelles informations utiles aux autres.

Vous avez bien saisi la démarche à suivre ? Alors une fois terminé, envoyez votre Podcast Business sur le site de votre entreprise et sur les réseaux sociaux afin d’augmenter en visibilité. Faites-vous connaître !