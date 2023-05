En France, les grandes industries perdent en moyenne 4,7 milliards d’euros chaque année à cause des vols en magasin. Pour remédier à ce problème, diverses solutions et systèmes technologiques innovants ont été élaborés. Antivols, caméra de surveillance, capteur d’alerte… Tous les moyens sont bons pour lutter contre le vol à l’étalage. Dans cet article, vous allez découvrir comment bien protéger votre commerce !

L’importance d’assurer la protection de votre boutique

Au vu du grand nombre de vols et d’actes de vandalismes dans les magasins, il est aujourd’hui impératif de mettre en place des solutions efficaces pour réduire les pertes liées au vol. Autrement, cela risque d’impacter lourdement le chiffre d’affaires de votre entreprise. Car il ne faut pas oublier que le vol de produit représente pas moins de 1,09 % des recettes.

Misez sur les antivols

Pour lutter contre le vol, l’un des meilleurs moyens est d’installer des accessoires antivols sur vos produits à l’exemple des étiquettes antivol adhésives ou des macarons antivol. Ces dispositifs sont là pour protéger la marchandise contre le vol à l’étalage. Sur le marché, on trouve plusieurs types d’étiquettes :

Soft tag : ce sont des étiquettes antivols adhésives qui se collent directement sur les objets.

: ce sont des étiquettes antivols adhésives qui se collent directement sur les objets. Hard tags : ce sont des badges (macarons) antivols très utilisés pour les textiles.

Leur mode de fonctionnement peut être très varié (RFID, radio-fréquence, acoustomagnétique, électromagnétique). Elles sont conçues afin d’émettre un signal détecté par les portiques antivols des magasins dans le but de signaler qu’un vol d’article est en train de se produire. Ces étiquettes sont retirées lors de l’achat d’un produit.

Investir dans des caméras de sécurité

Pour éviter le vandalisme et pouvoir réagir vite en cas de vol, il est important d’investir dans un dispositif de vidéo surveillance. Grâce aux caméras, vous aurez la possibilité de surveiller et d’enregistrer en temps réel les vols du magasin. De plus, vous serez en mesure de prouver les faits et d’apporter des preuves claires aux autorités. Les caméras de surveillance sont donc un excellent moyen d’ajouter une protection à votre boutique, surtout si celle-ci contient des articles de valeurs.

Installer des capteurs d’alerte d’entrée

Grâce aux capteurs d’alerte d’entrée pour commerce, vous pourrez détecter la présence de voleurs entrés par effraction. Le détecteur de mouvement peut être équipée d’une alarme de sécurité prête à sonner si elle détecte une présence non désirée. Sachez qu’il existe aussi des détecteurs de présence pour l’extérieur qui permettent de repérer les malfaiteurs avant même qu’ils puissent passer à l’action.

Mettre des serrures renforcées

Vous pouvez aussi opter pour les serrures renforcées afin d’améliorer la sécurité de votre magasin et de prévenir les cambriolages. Ce type de serrures est très difficile à crocheter. Elles servent à dissuader les malfaiteurs d’entrer dans la boutique pour commettre des infractions. Les serrures renforcées peuvent être installées sur les portes et les fenêtres du commerce.

Formez les employés et faites surveiller le magasin par des agents de sécurité

Pour une meilleure protection de votre magasin, il est aussi essentiel de former vos employés afin qu’ils puissent réagir vite en cas de vol et comprendre les enjeux pour l’entreprise. En sensibilisant les équipes, vous aurez plus de chance de dissuader les voleurs de commettre des méfaits. Car la présence des employés empêche les vols. Par ailleurs, les former les aidera à mieux gérer leur stress lorsqu’ils seront témoin d’actes de vandalisme. Vous pouvez aussi engager des vigiles spécialisés dans la sécurité pour optimiser la protection de la boutique.

En résumé, il existe énormément de solutions et de stratégies efficaces pour lutter contre le vol en magasin. Antivols, dispositif de surveillance, capteurs d’entrée, serrures renforcées, vigiles… en combinant ces moyens vous bénéficierez d’une sécurité optimale.

