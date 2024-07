Les fautes d’orthographe sont très mal vues en France. C’est ce que nous rapportent des études sociologiques qui démontrent que l’on a tendance à moins faire confiance en une personne faisant des fautes de français à l’oral comme à l’écrit. C’est encore plus vrai dans le cadre du monde professionnel! Nous savons que 52% des DRH ont déjà écarté un individu à cause de sa maîtrise trop aléatoire de la langue de Molière, et 92% des recruteurs estiment que les fautes d’orthographe de leurs salariés peuvent avoir un impact négatif sur l’image de la société. Mais alors, comment les écarter de nos messages écrits quand le niveau moyen des français ne cesse de régresser ? Voici quelques astuces qui pourront sauver la mise!

Avoir un bon correcteur d’orthographe

Si vous travaillez sur ordinateur, smartphone ou tablette, vous pouvez facilement tricher et vous faire corriger en utilisant un bon correcteur d’orthographe. Mais sachez qu’ils ne se valent pas tous et que certains sont plus compétents que d’autres. Il vous faudra aussi bien le paramétrer pour être sûr qu’il corrige également les fautes de grammaires qui sont encore plus graves que les simples erreurs car elles trahissent une mauvaise logique et une lacune dans l’assimilation des règles de français.

Suivre une formation ou une remise à niveau

Cependant, vous ne pourrez pas toujours compter sur un correcteur automatique pour ne plus faire de fautes. Ce serait trop facile! Ceci pour deux raisons: non seulement ces derniers peuvent parfois se tromper et vous devrez repasser derrière eux pour vérifier leur travail, mais il existe bien des situations où vous ne pourrez pas les utiliser. Dans ces cas-là, il n’y à pas d’issue. Si vous n’avez pas un bon niveau en orthographe, vous devrez suivre une formation ou une remise à niveau pour bien assimiler toutes les règles de cette langue considérée comme une des plus difficiles au monde.

Pour cela, il existe tout un panel de formations en ligne ou en présentiel qui sont accessibles à tous par le biais de pôle emploi et agréées par le CPF. Si vous n’êtes pas demandeur d’emploi, vous avez droit à un budget formation que vous pouvez utiliser comme bon vous semble. Rapprochez-vous de votre CPF ou de votre employeur afin de savoir combien vous avez cotisé.

La pratique, la pratique et encore la pratique!

Enfin, sachez qu’il n’y a pas de méthode miracle. La pratique est essentielle pour bien maîtriser chaque pan de la langue française. Vous ne pouvez espérer ne plus faire de fautes si vous ne lisez pas chaque jour, que vous n’écrivez pas régulièrement et que vous ne vous exercez pas.

Par exemple, vous pouvez télécharger des exercices en ligne, lire au moins une ou deux pages d’un livre chaque jour afin d’enrichir votre vocabulaire et vous habituer aux différentes tournures de phrase. Pour aller plus loin, vous pouvez même surligner les passages dont vous ne comprenez pas l’orthographe et vous référer aux règles que vous avez apprises voire faire des recherches sur internet.