Tout en étant l’un des formats les plus utilisés pour conserver ou partager des documents, le PDF est également celui qui pose le plus de souci quand il s’agit de le modifier. Contrairement au format Word par exemple, un document PDF est figé, on ne peut ni ajouter ni supprimer un élément. Mais est-ce que cela signifie qu’il est impossible de modifier un document PDF ? Bien sûr que non. Il existe même plusieurs méthodes pour le modifier. Nous présenterons dans cet article quelques méthodes pour modifier un document PDF, notamment en passant par Google Drive.

Modifier un document PDF en ligne

L’une des méthodes les plus utilisées est d’avoir recours à un éditeur PDF en ligne. Ces éditeurs, il en existe un grand nombre sur le web, ils sont gratuits ou payants et ils permettent de modifier le contenu d’un fichier PDF. Vous pouvez supprimer du contenu, ajouter du texte, signer numériquement, modifier des images ou encore protéger votre fichier.

Il vous suffit d’effectuer une recherche Google et de vous rendre sur l’un de ces éditeurs en ligne. En général, vous n’aurez pas besoin de vous inscrire. Vous n’aurez qu’à télécharger votre document sur le site, effectuer les modifications, et enregistrer. Les versions gratuites ne proposent pas souvent toutes les fonctionnalités disponibles sur les versions payantes, mais elles permettent d’effectuer l’essentiel.

Modifier un fichier PDF sur Google Drive Android

Une nouvelle fonctionnalité de Google Drive permet de procéder à certaines modifications d’un fichier PDF. Android met désormais à disposition des utilisateurs un ensemble d’outils pour pouvoir effectuer des modifications sur leur document PDF sans avoir recours à un site ou outil externe.

Les utilisateurs ont donc à leur disposition un stylo pour écrire ou dessiner, un surligneur afin de mettre en valeur une partie du texte, de même qu’une gomme, un pinceau, des couleurs et un mode qui permet d’afficher ou masquer toutes les annotations du document.

Pour modifier un PDF sur Google Drive Android, c’est très simple.

Ouvrez l’application Google Drive sur votre appareil Android.

Sélectionnez le PDF que vous désirez modifier.

Cliquez sur le bouton Annoter situé en bas à droite de la page.

Une barre d’outils apparaît : sélectionnez celui que vous souhaitez et commencez vos modifications.

Modifier un PDF avec un logiciel de bureau

Le logiciel le plus réputé pour la modification de fichiers PDF est certainement Adobe Acrobat. Il permet de créer, éditer, convertir et signer des documents PDF.

Avec ce logiciel, vous pouvez facilement modifier le texte contenu dans votre fichier PDF, le supprimer ou en ajouter.

Vous pouvez également modifier et remplacer les images qui se trouvent sur le fichier. Même chose pour les graphiques que vous pouvez modifier en utilisant les outils d'édition du logiciel.

Vous pouvez en outre ajouter des annotations et des commentaires à votre fichier, surligner ou dessiner.

Vous avez la possibilité d'ajouter une signature électronique ou un tampon personnalisé.

Enfin, vous pouvez protéger votre fichier en ajoutant des mots de passe et en restreignant l'accès aux utilisateurs autorisés.