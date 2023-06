Comment mettre en place une politique de sécurité informatique fiable en entreprise ?

Vous êtes le gestionnaire d’une PME et voulez savoir comment sécuriser les données de votre entreprise ? Vous redoutez une cyberattaque sur votre compte et cherchez à vous en prémunir à l’aide d’une politique de sécurité informatique vérifiée ? Cette démarche est effectivement inévitable à l’heure actuelle avec la recrudescence des attaques. C’est pourquoi nous tenons à vous rassurer car des solutions existent pour se protéger. Voici donc en quelques étapes comment parvenir à déjouer les pirates du web.

Politique de sécurité informatique : tenants et aboutissants devant être maîtrisés

Pour effectuer une politique de sécurité informatique valide, vous allez devoir dans un premier temps déterminer les champs d’activités à protéger. Vous devrez vous attacher à définir comment doivent être les communications entre les divers domaines, puis à l’extérieur de la sphère. La globalité des thèmes en lien avec la sécurité doivent être intégrés à ce processus d’analyse. L’importance de la définition de ce cadre est d’autant plus importante qu’il n’est pas toujours possible de réaliser un PSI générale incluant l’ensemble des systèmes d’information. C’est pourquoi une sélection pertinente des critères doit vous aider à aller à l’essentiel.

Une politique de sécurité informatique doit relever l’ensemble des domaines et paramètres à protéger

L’opération de sécurisation informatique passe par la mise à jour d’un inventaire informatique. Vous devez avoir à disposition un outil informatique pour vous aider à réaliser cette tâche. Ce genre d’outil appartient à la catégorie des ITSM. Son rôle est multiple mais va ici s’appliquer à gérer uniquement les données de votre répertoire informatique. Cette étape va s’attacher à deux points essentiels ;

collecter vos données

saisir vos données

Une fois cette recherche d’information correctement ciblée, vous pouvez voir sur quels aspects de la sécurité informatique vous devez vous concentrer.

Utilisez une méthodologie vérifiée en accord avec la norme ISO 27005 afin de sonder les dangers éventuels

Afin de bien analyser la présence de dangers, la politique de sécurité informatique utilise un logiciel adéquat. Cela va mettre en avant les failles du système et permettre de prioriser des tâches sécuritaires. On va pouvoir alors classifier toutes les actions qui doivent être mises en œuvre pour pallier aux éventuelles attaques. On devra aussi opérer un choix quant aux dispositifs informatiques auxquels nous voulons avoir recours.

La mise en place d’un système de contrôle des accès : une mesure phare de la politique de sécurité informatique

En intégrant à votre PSSI un système de gestion des accès, des mises à jour automatiques se font au sein de votre sécurité entreprise. Le principe est simple : faire que personne ne puisse récupérer des données qui ne lui sont plus déléguées. Elles vous permettent de vous prémunir contre le départ d’un ancien employé qui avait accès à vos données. Cela peut aussi se faire lors d’un changement de poste de l’un de vos salariés.

Ajouter un système de sauvegarde automatique

Au sein de la politique de sécurité, le système de sauvegarde automatique assure l’enregistrement des données. Une fois les informations correctement sauvegardées, elles sont alors restaurables. Pour se faire, vous n’avez pas besoin de tout réinstaller mais l’ensemble de vos documents réapparaît immédiatement.

Si vous êtes aux commandes d’une entreprise, sachez donc fixer la sécurité comme priorité. Cet investissement est aujourd’hui, plus que jamais, un investissement intelligent.