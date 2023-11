À l’ère du numérique, la génération Z opte pour des messageries instantanées à l’instar de WhatsApp pour communiquer entre eux. Cependant, l’utilisation généralisée de WhatsApp suscite des inquiétudes chez les parents responsables. Car les mineurs et les préadolescents sont vulnérables face aux prédateurs en ligne. Notre guide vous fournit les outils et les informations nécessaires pour surveiller les messages WhatsApp des autres personnes sur les appareils Android et iPhone. Cet article vise à fournir des conseils utiles pour sécuriser WhatsApp pour vos proches.

Puis-je lire les messages WhatsApp des autres ?

La réponse est oui. Les dangers potentiels qui se cachent derrière les messages peuvent nuire aux enfants sans qu’on ne s’en aperçoive. Dans certaines circonstances, les parents et les tuteurs doivent recourir au contrôle parental afin de guider leurs enfants à travers les défis que présente le monde en ligne. Ce guide est conçu pour surveiller de manière éthique et pratique les activités des enfants sur WhatsApp. La parentalité numérique n’est pas une question de contrôle, c’est une question d’attention. Ensemble, nous franchissons ce cap délicat et veillons à ce que nos enfants puissent explorer le monde numérique en toute sécurité.

Comment lire les messages WhatsApp des autres sur Android ?

Nous allons maintenant nous plonger dans notre guide détaillé, qui présente les différentes façons de suivre les messages WhatsApp sur les appareils Android. Des applications de contrôle parental de pointe à l’utilisation des fonctionnalités intégrées de WhatsApp, nous avons couvert tout ce dont vous avez besoin. Chaque méthode est soigneusement examinée pour vous permettre de lire les messages WhatsApp d’autres personnes à partir d’un autre appareil sans avoir à vous déplacer.

Méthode 1 : Utiliser des applications de surveillance

Entrez dans le monde des applications de surveillance, où des outils comme KidsGuard pour WhatsApp deviennent vos alliés pour assurer la sécurité numérique. Ces applications sont conçues pour être intuitives et conviviales, de sorte que même ceux qui ne sont pas des experts en technologie peuvent y naviguer facilement.

Caractéristiques principales :

Surveillance des messages : Accédez à tous les messages échangés et assurez-vous qu’aucune communication ne passe inaperçue.

: Accédez à tous les messages échangés et assurez-vous qu’aucune communication ne passe inaperçue. Accès multimédia : Explorez le monde partagé des photos, des vidéos et des notes vocales, en ne négligeant aucun détail.

: Explorez le monde partagé des photos, des vidéos et des notes vocales, en ne négligeant aucun détail. Surveillance du journal des appels : Obtenez des informations détaillées sur les interactions des appels audio et vidéo.

: Obtenez des informations détaillées sur les interactions des appels audio et vidéo. Capture de l’activité en direct : Enregistrez l’activité de WhatsApp en temps réel pour mieux comprendre les interactions entre les utilisateurs.

: Enregistrez l’activité de WhatsApp en temps réel pour mieux comprendre les interactions entre les utilisateurs. Surveillance à distance : Accédez facilement à toutes les données collectées grâce à un tableau de bord centré sur le web, ce qui vous permet de rester informé à tout moment.

Comment utiliser KidsGuard pour WhatsApp :

Créer un compte

Commencez votre voyage en vous inscrivant en toute sécurité sur le site Web de ClevGuard.

Installer l’application

Téléchargez et installez l’application sur l’appareil Android cible en suivant les instructions fournies.

Configurer l’application sur l’appareil cible

Suivez les indications à l’écran pour finaliser le processus de configuration, en vous assurant que tous les paramètres sont correctement appliqués.

Accéder au tableau de bord en ligne

Il vous suffit de vous connecter à votre tableau de bord personnalisé à partir de votre ordinateur pour commencer la surveillance. Le tableau de bord en ligne vous permet d’accéder à toutes les discussions récentes, aux journaux d’appels, aux photos échangées et à l’état de la situation. Plus important encore, les parents peuvent définir des alertes pour certains mots-clés. Dès lors qu’elles sont déclenchées, vous en êtes informé.

KidsGuard pour WhatsApp est une application de contrôle parental complète, en particulier lorsqu’il s’agit de lire les messages des autres sur cette plateforme. Bien entendu, ce n’est pas le seul moyen d’assurer la sécurité des enfants sur WhatsApp. Dans les paragraphes suivants, plusieurs méthodes sont proposées pour rendre l’utilisation de WhatsApp plus sûre.

Méthode 2 : explorer WhatsApp Web

La méthode suivante est WhatsApp Web. Étonnamment, il peut aussi servir d’outil de surveillance. Cette fonctionnalité offerte par WhatsApp permet aux utilisateurs de se connecter à un compte WhatsApp à partir d’un navigateur web. Voici comment lire les messages des autres sur Android.

Ouvrez simplement WhatsApp sur l’appareil cible.

Cliquez sur le bouton de menu à trois points pour accéder aux paramètres, puis sélectionnez « WhatsApp Web ».

Scannez le QR code affiché sur l’écran de votre ordinateur.

Vous avez maintenant accès à tous les messages et fichiers multimédias de l’appareil cible. N’oubliez pas qu’un grand pouvoir implique une grande responsabilité ; utilisez cette méthode de manière éthique et responsable.

Méthode 3 : Lier des comptes WhatsApp

Lier le compte WhatsApp d’une autre personne à votre téléphone est également une procédure simple. À présent, suivez le guide pour garder une trace des messages WhatsApp de quelqu’un.

Accédez à l’appareil cible.

Accédez à « Appareil lié » dans les paramètres.

Cliquez sur « Lier un appareil » sur le téléphone cible.

Maintenez la connexion pour garder un œil sur les activités de WhatsApp.

Veillez à toujours utiliser cette méthode dans le respect de la vie privée et de la confiance.

Méthode 4 : Utiliser Google Drive Backup

Google Drive offre une fonction de sauvegarde pour WhatsApp, qui peut être utilisée à des fins de surveillance.

Assurez-vous que la sauvegarde est activée sur l’appareil cible.

Installez WhatsApp sur votre appareil.

Utilisez le numéro de téléphone de l’appareil cible pour la vérification.

Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez « restaurer » pour récupérer vos messages et vos fichiers multimédias sur Google Drive.

Cliquez sur « suivant ». Vos conversations apparaîtront après l’initialisation.

Utilisez cette méthode avec prudence, en gardant à l’esprit les valeurs éthiques.

Conclusion :

Pour conclure, il est clair que la sécurité de vos enfants sur WhatsApp peut être améliorée en surveillant les discussions, en définissant des alertes par mot-clé et en limitant le temps passé devant l’écran. Il est vrai que le monde numérique présente à la fois des opportunités et des défis. En choisissant des outils comme KidsGuard pour WhatsApp, vous faites un pas en avant vers la création d’un espace numérique plus sûr pour vos enfants. Lire les messages des autres sur WhatsApp n’est plus une tâche difficile, à condition de savoir comment s’y prendre.