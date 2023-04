Comment la sécurité des sites web et le référencement sont liés

Lorsque l’on parle de SEO, généralement, ce qui vient en tête ce sont les contenus, les mots-clés, les backlinks, etc. Cependant, il y a un aspect auquel Google donne de l’importance et qui est encore assez négligé côté stratégie SEO : il s’agit de la sécurité du site.

Dans cet article, nous verrons comment la sécurité d’un site web et le référencement naturel sont liés. Nous aborderons aussi quelques mesures à adopter afin d’optimiser son référencement en sécurisant de manière efficace votre site internet.

L’impact de la sécurité sur le référencement

Afin d’évaluer le contenu d’un site, ses mots-clés et le positionner en conséquence sur la page des résultats de recherche, Google envoie des robots inspecter les sites. C’est à travers ce procédé que les données sont recueillies par le moteur de recherche et qu’il peut s’en servir pour attribuer à chaque site une position par rapport aux requêtes tapées.

Cependant, si votre site fait l’objet d’un piratage ou de tentatives de piratage, ces robots peuvent être empêchés d’accéder à votre site. Ils ne pourront donc pas réaliser leur mission d’évaluation des données et votre site ne sera pas bien placé dans les SERPs. Il existe plusieurs moyens de renforcer la sécurité de votre site, comme Wildcard ssl certificate entre autres.

Que faire au niveau de la sécurité pour améliorer son référencement ?

Le protocole de sécurité HTTPS

L’une des premières étapes à réaliser afin d’améliorer la sécurité de votre site web est d’installer le protocole HTTPS. Pour Google, ce protocole de sécurité est un signal de classement, il a de l’importance dans le référencement de votre site.

Vérifiez que vous disposez d’un certificat approprié et autorisez l’indexation de sorte que Google puisse accéder à votre site et l’évaluer.

Ce protocole concerne la sécurité entre le serveur et le navigateur de l’utilisateur : les échanges de l’utilisateur avec le site sont cryptés (notamment les paiements).

La qualité de l’hébergeur

Il y a d’autres paramètres de sécurité à prendre en compte pour améliorer vos performances SEO. Il convient, entre autres, de choisir un hébergeur jouissant d’une sécurité renforcée. Il existe un grand nombre de logiciels et de plugins qui viennent renforcer cette sécurité au cas où l’hébergeur serait défaillant sur cet aspect : SiteLock, Wordfence, Bulletproof Security…

Le mot de passe

Il faut également opter pour un mot de passe complexe et sécurisé. Il peut paraître anodin d’aborder ce sujet, mais malheureusement, il est encore trop souvent pris à la légère. Ne commettez plus cette erreur et entrez plutôt un mot de passe sécurisé, long, avec des majuscules, minuscules, chiffres et même des symboles.

Protégez également vos formulaires de saisie car c’est une source récurrente de violation de sites web à travers les SQ aux paramètres peu stricts.

La sauvegarde automatique

Pensez également à sauvegarder régulièrement vos données. Une sauvegarde automatique est l’idéal. En cas de problème de piratage, vous pourrez accéder à vos données antérieures et votre site d’origine via une restauration rapide, et ainsi éviter les pénalités de Google.