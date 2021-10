Ce qui compte le plus pour une entreprise performante, c’est la relation qu’elle entretient avec ses clients. Cependant, au cours des dernières années, la gestion et le suivi des clients ont connu quelques difficultés. Cela exigeait beaucoup de temps et le stockage des données clients dans des classeurs est devenu très contraignant pour les entreprises. C’est alors que le CRM (Customer Relationship Management), ou logiciel de gestion de la relation client est apparu.

Les avancées technologiques du nouveau monde des affaires ont influencé le développement du logiciel CRM. Désormais, les entreprises peuvent facilement gérer leurs clients en utilisant un logiciel CRM qui prend en charge tout le travail fastidieux que les entreprises devaient effectuer pour la bonne gestion de leurs clients. Pour comprendre comment fonctionne un logiciel de gestion de la relation client, il faut d’abord savoir ce qu’est un CRM.

Qu’est-ce qu’un logiciel CRM ?

Un logiciel CRM (Customer Relationship Management), ou logiciel de gestion de la relation client, est un logiciel qui assiste les entreprises dans la gestion de leurs communications avec les clients existants, mais aussi avec leurs clients potentiels. Il peut être utilisé pour améliorer le fonctionnement de votre entreprise de nombreuses façons. Bien qu’ils soient plus courants dans le commerce digital et la vente au détail, ils sont également utilisés dans de nombreux autres domaines pour la gestion des contacts, le marketing et le suivi.

Tous ces importants aspects d’une entreprise peuvent être traités dans un unique logiciel en tant que système. Il prend en compte chaque fois que vos clients ont interagi avec votre entreprise et enregistre les données. Cela se fait avec une précision de haut niveau et beaucoup d’intelligence. Tout est pris en compte, comme les e-mails, rendez-vous, demandes de renseignements et appels liés aux ventes.

Il existe des versions avancées de CRM qui vous envoient une notification dès que votre client se trouve dans vos locaux commerciaux ou sur votre site Web lorsqu’il vérifie ce que vous avez à offrir ou même lorsqu’il clique sur le lien de l’une de vos promotions. Il agit comme une grande base de données regroupant toutes les données de vos clients. Il a été noté que les CRM améliorent la relation entre les entreprises et leurs clients et permet d’augmenter les taux de conversion des prospects jusqu’à 300 %.

Que fait un système CRM ?

Il améliore l’efficacité de votre processus de ventes

C’est ce que les logiciels CRM font de mieux. Travailler avec un CRM vous garantit un processus de travail plus fluide. En effet, il prend en charge les tâches chronophages. Il peut être divisé en deux parties : l’avant-vente et l’après-vente. Tout commence par un prospect qui pourrait devenir un client. Après l’avoir identifié, c’est au logiciel CRM de suivre l’ensemble du processus de vente tout en reliant le prospect aux enregistrements les plus utiles en matière de messages, documents, rappels et appels.

Améliore l’expérience client

Les applications de CRM créent une expérience personnalisée et cohérente pour tous vos clients potentiels à travers une série de canaux de marketing. Cela permet d’augmenter les conversions et de renforcer la notoriété de votre marque.

Gestion des prospects

Le logiciel CRM suit les prospects de l’entreprise et permet aux équipes marketing d’entrer de nouveaux prospects dans l’entreprise, que ce soit par des moyens manuels ou automatiques. Il permet également de suivre les données relatives aux clients.

Donner des alertes sur les tâches de vente importantes

Lorsqu’un dossier doit être traité, le logiciel CRM peut vous envoyer un rappel. Tout est réglable dans vos paramètres. Vous pouvez également utiliser le CRM pour effectuer automatiquement certaines tâches à un moment programmé, comme des appels téléphoniques ou l’envoi d’e-mails. Toutes les tâches effectuées par le logiciel sont enregistrées, et il vous reste plus de temps pour trouver des moyens de faire aboutir vos ventes potentielles.

Obtention de meilleurs résultats en matière d’assistance, marketing et ventes.

Lorsqu’il est utilisé correctement, le logiciel de CRM donne de très bons résultats aux entreprises. Il améliore les résultats du service clientèle, des ventes et du marketing. Il vous aide également à élaborer une stratégie de marketing et de vente.

Intégration avec vos autres activités

Le CRM le plus simple est un pipeline de vente qui reçoit et organise les données de vos clients en fonction des transactions et, dans certains cas, en coordination avec d’autres applications. Ces applications peuvent être des plateformes d’e-commerce, des systèmes d’automatisation du marketing ou un service de support à la clientèle.

Création d’opportunités

Le CRM ne s’arrête pas une fois la vente conclue; il vous aide également dans l’après-vente. Par exemple, le logiciel de CRM suit tous les problèmes auxquels le client a été confronté, s’il a contacté le service de support et même de la question du client.