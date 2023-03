Si vous lisez cet article, cela signifie que vous vous demandez sûrement à quoi consiste le portage salarial et quel est son mode de fonctionnement ? Afin de vous aider à comprendre le processus du portage salarial qui représente une forme de travail très avantageuse, car elle permet de bénéficier de la couverture sociale des salariés tout en exerçant une activité professionnelle indépendante, nous allons vous donner quelques informations. Sans plus tarder, nous allons vous en dire plus sur le sujet.

Le portage salarial, c’est quoi exactement ?

Cette forme d’emploi hybride permet de devenir freelance sans pour autant subir les contraintes de ce statut. En somme, le portage salarial implique une relation contractuelle tripartite. Celle-ci inclue les trois parties qui suivent :

Le salarié porté

L’entreprise cliente

L’entreprise de portage salarial.

Ainsi, le salarié porté à la possibilité d’exercer en tant qu’indépendant tout en travaillant pour une entreprise de portage salarial à l’exemple de STA portage. Ce type d’entreprise se chargera des formalités administratives et de bien d’autres services. Pour ce qui est du salarié, il devra réaliser des missions pour l’entreprise cliente.

Le rôle des sociétés de portage salarial

Les sociétés de portage salarial sont des sortes d’intermédiaires entre le salarié porté et la société cliente. Elle est aussi là pour accompagner le salarié afin qu’il puisse se concentrer pleinement sur son activité. Dans ce sens, elle effectue pour lui diverses missions :

Facturation des entreprises clientes.

Gestion de la comptabilité.

Gestion de l’administration.

Suivi et aide au développement de l’activité du salarié.

Management de transition.

Les avantages de cette forme de travail

Si le portage salarial connaît autant de succès ces derniers temps, c’est parce que cette forme d’emploi comporte énormément de bénéfices. Comme le fait que le salarié porté peut profiter d’avantages sociaux (cotisations de retraite, congés payés, etc). En effet, les entreprises de portage assurent le statut de salarié et vous n’aurez pas à créer de statut juridique.

De plus, il est possible de toucher sa rémunération dès le premier mois en fonction des heures de travail effectuées et de ce qui est défini dans le contrat de portage. Vous pourrez travailler en toute autonomie en tant qu’indépendant et gagner du temps en déléguant certaines tâches (administratives, fiscales, juridiques, comptables) à l’entreprise de portage.

En résumé, la forme d’emploi du portage salarial implique une relation tripartite. La société de portage se chargera de contractualiser cette dernière via un contrat de travail et de prestations. Le salarié porté profitera de nombreux avantages, notamment ceux liés au statut de salarié.