Les opérateurs européens utiliseront cette nouvelle norme pour jauger des facteurs tels que la solidité, la facilité de réparation et la recyclabilité des téléphones mobiles vendus sur le continent sur une échelle de 0 à 100.

Telefónica, Vodafone et Orange sont trois des plus grandes entreprises de télécommunications au monde. Ce nouvel indice de durabilité a été conçue par Deutsche Telekcom et TeliaCompany. Dans 24 pays européens, Eco Rating épaulera les clients à sélectionner des téléphones portables plus écologiques et plus durables.

“Parce que nous pensons que bâtir un monde plus respectueux de l’environnement est un devoir partagé, nous constatons qu’il est temps de mettre en place l’initiative Eco Rating pour l’ensemble du secteur”

ont-ils déclaré à Telefónica, qui est impliqué dans le projet via ses marques O2 et Movistar. Ils veulent sensibiliser les gens à l’effet environnemental des téléphones qu’ils achètent.

Existe-t-il une « obsolescence programmée » ? Est-ce un fantasme ou une réalité ?

Pour le moment, l’initiative se concentrera sur 12 grandes marques de smartphone. Ils devront passer un certain nombre de tests pour démontrer que leurs appareils sont les plus écologiques, et donc plus avantageux pour les clients et leurs portefeuilles.

Les grandes marques de téléphonies des 24 pays européens participant au programme, commenceront à afficher le badge Eco Rating dans les magasins de détail en juin 2021. Vous pouvez en savoir plus sur la méthode et les scores obtenus par chaque modèle en vous rendant sur internet. Ces termes déterminent le score, qui varie de 0 à 100.

Un label comme celui-ci aidera les consommateurs à comprendre la valeur environnementale des produits qu’ils envisagent d’acheter. Comme nous l’avons montré, il s’agit d’un avantage pour la viabilité à long terme de l’industrie qui profite directement et favorablement au client, en réduisant le besoin de casser sa tirelire régulièrement pour un nouveau téléphone et en facilitant la réparation si vous ne souhaitez pas en acheter un nouveau.



Concernant la réparation vous aurez deux possibilités. La première consistera à vous rendre dans une boutique spécialisée comme ici à Annemasse. Vous y trouverez des salariés compétant qui pourront remettre en état votre smartphone.

La seconde option est de commander sur un site de pièce mobile, où vous trouverez un large choix. Il vous suffira ensuite de vous équiper de quelques outils et vous pourrez réaliser la réparation vous-même, dans le cas où vous en êtes habilité à le faire.