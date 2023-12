Vous avez oublié votre mot de passe Apple ou saisi trop de fois le mauvais code ? Votre iPhone est devenu indisponible et vous ne savez pas comment le récupérer ? Pas de panique, il existe des solutions pour déverrouiller votre appareil et accéder à nouveau à vos données. Dans cet article, nous allons vous présenter trois méthodes efficaces et simples pour débloquer un iPhone indisponible, sans perdre vos informations personnelles. Que vous ayez activé la fonction Localiser ou non, vous pourrez retrouver l’usage de votre iPhone en quelques minutes. Voici les trois méthodes que nous allons vous expliquer :

– Méthode 1 : Utiliser Localiser pour déverrouiller un iPhone disponible

– Méthode 2 : Utiliser 4uKey for ios pour débloquer iphone indisponible

– Méthode 3 : Réinitialiser un iPhone indisponible via « Effacer iPhone » sur l’écran

Suivez ce guide et choisissez la méthode qui vous convient le mieux !

Méthode 1 : Utiliser Localiser pour déverrouiller un iPhone disponible

La première méthode consiste à utiliser la fonctionnalité “ Localiser “ de votre compte iCloud pour déverrouiller votre iPhone indisponible. Cependant, cette méthode nécessite que vous ayez activé au préalable la fonction Localiser sur votre iPhone. Voici les étapes à suivre :

Rendez-vous sur le site iCloud.com et entrez votre identifiant et mot de passe Apple pour accéder à l’application Localiser.

Cliquez sur l'application Localiser puis sur " Localiser des appareils " pour ensuite ajouter votre mot de passe.

Choisissez votre iPhone dans la liste des appareils et cliquez sur le bouton « effacer l’iphone » puis suivez les instructions qui s’afficheront sur votre écran.

Suite à cette manipulation rapide, votre iPhone se réinitialisera. Vous pourrez redémarrer votre smartphone et apercevoir que le message « iPhone indisponible » ou « Verrouillage de sécurité » aura complètement disparu.

À noter que cette méthode vous permet de déverrouiller votre iPhone indisponible sans perdre vos données, à condition que vous ayez accès à votre compte iCloud.

Méthode 2:Utiliser 4uKey for ios pour débloquer iphone indisponible

La seconde méthode consiste à utiliser un logiciel 4uKey for iOS pour débloquer votre iPhone indisponible. Ce logiciel est capable de contourner l’écran d’indisponibilité de l’iPhone sans aucun code, y compris le code Apple ID. Il peut également résoudre le problème si votre iPhone affiche le message « iPhone désactivé se connecter à iTunes ». Vous pouvez télécharger le logiciel disponible en Téléchargement Gratuit Tenorshare 4uKey for ios sur le site officiel, puis suivre les étapes ci-dessous :

Installez 4uKey for iOS sur votre ordinateur depuis le site officiel.

sur votre ordinateur depuis le site officiel. Connectez votre iPhone à votre PC avec un câble USB et lancez le logiciel.

Cliquez sur l’option « Déverrouiller l’écran iOS » et choisissez la version du firmware iOS que vous souhaitez installer sur votre iPhone.

Cliquez sur « Commencer » et attendez que le processus se termine une fois que l’iphone est détecté.

Avec 4uKey, vous pourrez accéder au firmware iOS le plus récent, que vous pouvez télécharger où vous voulez.

Déconnectez votre iPhone de votre ordinateur et profitez de votre appareil débloqué.

Sachez que cette méthode vous permettra de débloquer votre iPhone indisponible sans perdre vos données, à condition que vous ayez accès à un ordinateur avec iTunes ou Finder.

Quels avantages offre cette solution ?

Voici quelques avantages dont vous pouvez bénéficier avec ce logiciel très pratique :

L’outil offre la possibilité de supprimer le mot de passe à l’écran à 4/6 chiffres ainsi que Touch ID et Face ID.

Vous pouvez accéder à un iPhone ou iPad verrouillé/désactivé sans passer par iTunes ou iCloud.

Vous serez en mesure de restaurer votre iPhone, iPad et iPod Touch aux paramètres d’usine sans mot de passe.

Vous pouvez supprimer l’identifiant Apple ou le compte iCloud avec « Localiser mon iPhone » activé ou désactivé.

Vous serez capable de contourner facilement l’écran de connexion MDM pour accéder à iDevice.

Vous pouvez utiliser la dernière version d’iOS 16/14 et iPhone 14/13 Pro (Max).

Le logiciel peut être téléchargé gratuitement et offre un essai gratuit aux utilisateurs.

Vous pouvez utiliser le logiciel en plusieurs langues, y compris le français.

Méthode 3 : Réinitialiser un iPhone indisponible via « Effacer iPhone » sur l’écran

La dernière méthode que nous allons vous présenter consiste à réinitialiser votre iPhone indisponible via l’option « Effacer iPhone » sur l’écran de verrouillage. Cette option vous permet de supprimer définitivement toutes vos données et tous vos réglages, y compris le code d’accès, et de restaurer votre appareil aux paramètres d’usine. Pour ce faire, suivez le procédé suivant :

Sur l’écran de verrouillage de votre iPhone, essayez de saisir votre code d’accès jusqu’à ce que l’écran « iPhone/iPad indisponible » apparaisse et que votre appareil vous invite à réessayer ultérieurement.

Lorsque vous le pouvez, saisissez l’option « Code oublié ? » dans l’angle inférieur de l’écran.

Sur l’écran de verrouillage de sécurité, cliquez sur « Lancer la réinitialisation de [Appareil] » pour confirmer.

Saisissez le mot de passe de votre identifiant Apple pour assister à la déconnexion de votre compte sur votre appareil.

Sélectionnez « Effacer [appareil] » pour supprimer toutes vos données et tous vos réglages.

Au redémarrage de votre appareil, suivez les instructions qui apparaîtront à l’écran pour configurer à nouveau votre appareil, restaurer vos données et réglages à partir d’une sauvegarde, et définir un nouveau code d’accès.

Comment éviter d’avoir son iPhone indisponible ?

Vous voulez découvrir d’autres méthodes ou approfondir le sujet ? Cliquez sur iPhone indisponible comment faire et lisez ce qui suit ! Nous vous proposons de découvrir quelques conseils pour éviter d’avoir son iPhone indisponible :

Veillez à ce que votre logiciel iOS soit toujours à jour. En outre, veillez à sauvegarder régulièrement vos données importantes et à utiliser un VPN lorsque vous vous connectez à des réseaux Wi-Fi publics.

Évitez de déclencher le message « iPhone indisponible » à l’avenir. La seule façon d’éviter le problème de l’iPhone indisponible est de veiller à ne pas saisir un code d’accès incorrect de manière répétitive.

Conclusion

En conclusion, nous avons vu trois méthodes permettant de répondre à la question “ IPhone indisponible que faire “. La première méthode utilise la fonction Localiser de votre compte iCloud pour retrouver et déverrouiller votre iPhone avec un nouveau code d’accès. La deuxième méthode utilise un logiciel appelé 4uKey for iOS pour contourner l’écran d’indisponibilité de l’iPhone sans aucun code, y compris le code Apple ID. La troisième méthode réinitialise votre iPhone via l’option « Effacer iPhone » sur l’écran de verrouillage.

Parmi ces trois méthodes, la plus efficace et la plus simple est la deuxième, car elle vous permet de débloquer votre iPhone en quelques minutes, sans avoir besoin d’un ordinateur avec iTunes ou Finder. De plus, 4uKey for iOS offre d’autres fonctionnalités intéressantes, comme la suppression de l’identifiant Apple en cas de mot de passe Apple oublié, le contournement de l’écran de connexion MDM, ou la compatibilité avec la dernière version d’iOS et d’iPhone. Nous vous recommandons donc d’essayer ce logiciel si vous rencontrez le problème de l’iPhone indisponible.