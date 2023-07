Depuis son lancement en 2007, l’iPhone d’Apple a révolutionné l’industrie des smartphones et est devenu un véritable objet de désir pour de nombreux utilisateurs à travers le monde. Cependant, avec les fonctionnalités de sécurité avancées introduites par Apple, notamment la fonctionnalité iCloud qui permet de stocker et de sauvegarder les données de l’iPhone dans le cloud, il est devenu plus difficile de contourner les verrous de sécurité pour accéder à un appareil bloqué.

Pourtant, il arrive que certains utilisateurs se retrouvent dans des situations où ils ont oublié leur code d’accès iCloud ou ont acheté un iPhone d’occasion verrouillé par l’ancien propriétaire. Face à ce problème, de nombreuses personnes cherchent à débloquer iPhone bloqué iCloud. Dans ce guide, vous allez découvrir comment débloquer iPhone iCloud.

Pourquoi mon iPhone est bloqué iCloud

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles votre iPhone peut être bloqué par iCloud. Voici quelques explications possibles :

Mot de passe oublié : Si vous avez oublié le mot de passe de votre identifiant Apple (utilisé pour iCloud), Apple peut bloquer votre appareil pour des raisons de sécurité. Cela empêche toute personne qui n’a pas les informations d’identification appropriées d’accéder à l’appareil.

: Si vous avez oublié le mot de passe de votre identifiant Apple (utilisé pour iCloud), Apple peut bloquer votre appareil pour des raisons de sécurité. Cela empêche toute personne qui n’a pas les informations d’identification appropriées d’accéder à l’appareil. Activation du verrouillage d’activation : Le verrouillage d’activation est une fonctionnalité de sécurité d’Apple qui lie votre iPhone à votre compte iCloud. Si vous avez activé cette fonctionnalité et que vous essayez d’utiliser un appareil associé à un autre compte iCloud, il sera bloqué.

: Le verrouillage d’activation est une fonctionnalité de sécurité d’Apple qui lie votre iPhone à votre compte iCloud. Si vous avez activé cette fonctionnalité et que vous essayez d’utiliser un appareil associé à un autre compte iCloud, il sera bloqué. Appareil perdu ou volé : Si vous signalez votre iPhone comme perdu ou volé à Apple, ils peuvent verrouiller l’appareil pour empêcher toute utilisation non autorisée.

: Si vous signalez votre iPhone comme perdu ou volé à Apple, ils peuvent verrouiller l’appareil pour empêcher toute utilisation non autorisée. Achat d’un iPhone d’occasion : Si vous avez acheté un iPhone d’occasion, il est possible que le propriétaire précédent ait oublié de supprimer son compte iCloud de l’appareil. Dans ce cas, l’iPhone sera lié à son compte iCloud et vous ne pourrez pas l’utiliser sans les informations d’identification de ce compte.

Est-il possible de débloquer un iPhone iCloud

Le déblocage d’un iPhone iCloud est un sujet délicat et souvent illégal. Si vous êtes le propriétaire légitime de l’iPhone mais avez oublié le mot de passe de votre compte iCloud, vous pouvez le débloquer en utilisant un logiciel tiers comme AnyUnlock.

Comment débloquer un iPhone iCloud sans code

Afin de débloquer iPhone iCloud sans code vous aurez besoin du logiciel AnyUnlock. Développé par iMobie, AnyUnlock est une solution de déverrouillage pour tous les appareils iOS y compris les iPhones. Si vous avez oublié le code iCloud ou le code de déverrouillage de votre iPhone, vous pouvez le débloquer avec AnyUnlock en quelques clics seulement. Par ailleurs, AnyUnlock fonctionne sur Windows et Mac et il est compatible avec les versions iOS de 5 à 16.

Voici comment débloquer iPhone iCloud via AnyUnlcok :

Tout d’abord, installez AnyUnlock sur votre PC/Mac > Lancez-le > Connectez votre iPhone via le câble USB.

Ensuite, sélectionnez Déverrouiller Apple ID.

Après cela, cliquez sur Déverrouiller.

Enfin, attendez jusqu’à la fin du déverrouillage de votre iPhone.

Comment débloquer un iPhone iCloud gratuitement

Si vous vous souvenez de vos identifiants iCloud, vous pouvez débloquer l’Apple ID de votre iPhone en utilisant le site iCloud.com. Voici comment faire :

Sur un autre appareil, rendez-vous sur le site icloud.com/find et connectez-vous.

Assurez-vous de bien sélectionner l’iPhone bloqué.

Cliquez sur Effacer l’iPhone puis confirmez l’opération.

Conclusion

Il nous arrive tous d’oublier le code Apple ID de notre iPhone, et dans ce cas, on se pose la question comment débloquer iPhone iCloud ? La réponse est AnyUnlock surtout si vous ne vous souvenez pas de vos identifiants iCloud. Ce logiciel peut débloquer votre iPhone en quelques clics seulement et vous pouvez l’utiliser à nouveau.

Avez-vous réussi à débloquer votre iPhone ? Si la réponse est oui, partagez ce guide avec d’autres utilisateurs iOS.