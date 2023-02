A mi-chemin entre le smartphone et l’ordinateur portable, la tablette tactile a rapidement été adoptée par des millions d’utilisateurs à travers le monde. Elle a su se trouver une fonction qui lui permet de s’ajouter à la liste des outils multimédia d’un foyer.

Depuis 2010 et l’iPad d’Apple, l’offre s’est largement enrichie. Les propositions sont si nombreuses qu’il en devient difficile de savoir laquelle choisir. Voici donc quelques critères pour vous aider à réaliser le choix qui correspond le mieux à vos besoins.

La taille

On trouve principalement deux catégories de tablettes sur le marché. Les petites tablettes avec un écran allant de 7 à 9 pouces. Les tablettes plus grandes avec un écran de 10 à 12 pouces et au-dessus.

En fonction de l’usage que vous en ferez, vous devrez vous orienter plutôt vers les petites ou grandes tablettes. Pour un usage professionnel par exemple, nécessitant la consultation de documents, le partage de fichiers, etc., il est conseillé de s’équiper d’une tablette assez grande pour travailler à l’aise.

Il faut également savoir que les modèles haut de gamme sont équipés d’un écran haute résolution avec un affichage de précision. Les affichages trop faibles (600 x 1024, ou moins) peuvent rapidement devenir gênant à cause de l’aspect flou qui les caractérise.

Cependant, les tablettes aux écrans plus grands présentent l’inconvénient d’être plus lourdes que les autres. A titre de comparaison, une tablette de 7” pèse environ 280 g tandis qu’une tablette de 12” pèse en moyenne 920 g.

Le stockage

Les tablettes tactiles utilisent le stockage sur mémoire flash SSD (et non pas HDD comme les disques durs classiques). Certaines disposent d’un port de carte mémoire pour venir apporter un peu d’espace supplémentaire de stockage.

En général, il n’est pas recommandé d’acheter une tablette qui propose moins de 32 Go d’espace de stockage. Ceci car le système d’exploitation occupe déjà une partie de cet espace et aussi pour vous laisser une marge avant de vous retrouver avec la mémoire de votre tablette saturée.

Le système d’exploitation

Il y a deux systèmes d’exploitation sur le marché : iOS pour les iPad d’Apple et Android pour les autres smartphones (Samsung, Huawei, Lenovo, Archos, etc.). Sans entrer dans les détails, les deux systèmes sont comparables. Ils offrent tous deux une expérience utilisateur agréable, fluide. L’interface est simple à utiliser. Les deux systèmes disposent d’une boutique pour télécharger des applications, etc.

Étant donné que les deux systèmes d’exploitation se valent dans les grandes lignes, il serait donc judicieux d’opter pour le système que vous avez sur votre smartphone. Ce sera plus facile à utiliser et à interconnecter.

Les tablettes à moins de 150 € ?

Beaucoup de fabricants proposent des tablettes à moins de 150 €. Sont-elles fiables ? En général, lorsqu’il s’agit de modèles d’entrée de gamme, il vaut mieux éviter. Les performances sont rarement au rendez-vous. Ce sont souvent des appareils lents, dotés d’un écran trop petit, d’une mémoire limitée etc.

Cependant, s’il s’agit de modèles un peu anciens dont le prix a baissé, alors cela peut être une bonne idée. La raison de leur prix n’est pas leurs performances mais simplement leur ancienneté et la sortie de nouveaux modèles.