COMMENT CHOISIR UNE AGENCE POUR CRÉER VOS VIDÉOS ?

En tant qu’entreprise, apporter plus de contenu audiovisuel à votre clientèle est une stratégie efficace afin d’augmenter votre taux de conversion. En moyenne, 80 % des internautes sont plus susceptibles de consommer un produit suite au visionnage d’une vidéo concernant l’offre. Il est donc indispensable pour les marques d’intégrer ce levier de communication dans leur stratégie marketing.

Cependant, la réalisation d’une vidéo d’entreprise doit se faire avec minutie. De ce fait, confier la création du contenu audiovisuel de son entreprise à une boîte de production spécialisée est la meilleure chose à faire pour bénéficier d’un travail professionnel. Mais attention, il ne faut pas engager n’importe quelle agence de vidéo ! Dans cet article, on vous explique comment choisir le meilleur prestataire pour vos créations vidéo sur Paris.

Une agence de production audiovisuelle qu’est-ce que c’est ?

En faisant appel à une entreprise de production audiovisuelle, les marques confient leur projet d’élaborer une vidéo. En outre, l’agence se chargera des différentes étapes de réalisation de la vidéo (conseils, tournage, enregistrement, montage, post-production…). Afin de choisir une société compétente, il est essentiel de prendre en compte ces facteurs :

La localisation

L’expérience et les compétences de la boîte

La qualité des références et des showreels

Le protocole de tournage

Le réseau de partenaires de l’agence

Le rapport qualité/prix.

Pourquoi préférer une agence locale ?

Dans un premier temps, nous vous conseillons de vous renseigner afin de trouver une agence locale à l’exemple de la célèbre boîte de production paris qui a plus de 20 ans d’expertise dans le domaine. Cela vous permettra de pouvoir rencontrer les professionnels plus facilement et d’échanger correctement sur votre projet. Ainsi, préférez une agence locale facilite grandement la communication. Par ailleurs, solliciter des entreprises de votre région aide à soutenir l’économie locale.

L’importance de se renseigner sur la boîte de production

Avant de choisir votre prestataire, l’une des étapes les plus importantes à faire est de se renseigner sur l’agence. Pour ce faire, vous devrez être vigilant sur l’expertise et les compétences de la boîte de production. En vous demandant combien d’années d’expérience possède cette entreprise. Par ailleurs, il est indispensable de vérifier la transparence de la boîte. Car vous devez travailler avec eux en toute confiance. Il est possible de consulter les avis clients pour vous faire une idée sur l’entreprise.

Informez-vous sur la qualité du travail avec les références et les showreels

Pour choisir la meilleure entreprise, il est primordial d’être vigilant sur le professionnalisme de la société et la qualité de son travail. Pour cela, n’hésitez pas à regarder le portfolio de la boîte et les showreels (montage vidéo mettant en avant le savoir-faire de l’entreprise). En analysant les showreels, vous serez en mesure de déterminer la créativité et le professionnalisme de l’agence de production. Par ailleurs, il vous est aussi recommandé de regarder le nombre et la qualité des références du prestataire. Cela vous permettra de savoir si l’agence a déjà collaboré avec une marque ayant le même domaine d’activité que vous et si elle est apte à répondre à vos problématiques.

L’importance de se renseigner sur le déroulement du tournage

Chaque agence de création de vidéo d’entreprise a sa propre méthode de travail. De votre côté, vous devrez vous informer sur le déroulement des tournages ainsi que sur toutes les étapes de conception de votre projet. Car il est important que vous puissiez adhérer au processus de production du prestataire. Ce dernier doit d’ailleurs adopter une méthode efficace en fonction des demandes de ses clients. De plus, prendre connaissance du déroulement du tournage, c’est aussi s’assurer que l’entreprise respecte vos directives et qu’elle sera dans les temps. Il est impératif que les vidéos reflètent les valeurs de votre organisation.

Prenez connaissance du réseau de talents de l’agence

Un autre point à vérifier car il pourra vous impacter dans votre décision, est de vous renseigner sur le réseau de talents que possède la boîte de création vidéo. En effet, ce type d’agence travaille souvent en collaboration avec de nombreux partenaires et collaborateurs que ce soit dans la communication ou dans le marketing. Plus le réseau de l’agence est professionnel et large, plus cela sera à votre avantage.

Demandez les tarifs de la boîte

Il est évident que les tarifs de l’entreprise de production audiovisuelle risquent d’influencer votre choix. N’hésitez pas à comparer les prix des prestataires afin de pouvoir opter pour le meilleur rapport qualité/prix. Vous pouvez demander des devis afin de connaître le prix de votre projet. En effet, le budget à prévoir pour la création de vos vidéos d’entreprise variera en fonction de ce dernier et de vos attentes (durée du film publicitaire et des tournages, équipements utilisés…). Il est donc difficile de donner un tarif. Cependant, de manière générale le coût d’un montage vidéo commence à partir de 125 €.

En bref, pour choisir la boîte de production audiovisuelle idéale, il est essentiel de bien se renseigner en amont sur divers sujets, tels que le professionnalisme, l’expérience, la méthode de travail ou encore les prix. À vous de jouer !