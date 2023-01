Google est de très loin le moteur de recherches le plus utilisé. Pour une entreprise, avoir de la visibilité sur le web est crucial, d’où le recours aux agences Google Ads. Ces agences spécialisées dans la publicité sur la plateforme Google peuvent être d’une aide précieuse aux entreprises désirant améliorer leur présence sur internet.

Nous vous expliquons dans cet article comment déterminer ce qu’est une bonne agence Google Ads et choisir celle qui convient à vos projets.

Qu’est-ce qu’une agence Google Ads ?

Une agence Google Ads a pour mission d’aider les entreprises à gagner en visibilité sur le web à travers des campagnes publicitaires sur la plateforme Google Ads. Son rôle est d’aider les annonceurs à maximiser leur retour sur investissement via la gestion de leur campagne et son optimisation.

Une agence Google Ads peut s’occuper de la gestion de campagnes publicitaires, du budget publicitaire, d’analyser les données en vue d’améliorer les performances et bien d’autres aspects liés à la publicité sur Google.

Quels critères pour choisir une agence Google Ads ?

Lorsque vous êtes à la recherche d’une agence pour gérer vos campagnes publicitaires, il y a un certain nombre de critères à prendre en compte pour vous aider à effectuer votre choix.

L’expérience et l’expertise

Vérifiez l’expérience de l’agence dans la gestion de campagnes publicitaires sur Google. Vous pouvez lui demander des exemples de campagnes qu’elle a menées et observer les résultats obtenus. Vous pouvez entrer en contact avec leurs anciens clients pour recueillir leurs avis. Vous pouvez également jeter un œil sur les commentaires des clients sur leurs réseaux sociaux, etc. Ceci vous montrera leur expérience et vous donnera une idée de leur niveau d’expertise.

Le secteur de prédilection

Assurez-vous que l’agence sache mener une campagne publicitaire pour votre secteur d’activité. Pour ce faire, penchez-vous sur son type de clientèle et la taille des entreprises clientes afin de savoir si elle a l’habitude de travailler avec des entreprises semblables à la vôtre.

La stratégie

L’agence doit vous proposer une stratégie claire pour gérer vos campagnes. Une stratégie efficace doit contenir des objectifs définis, une planification précise et les résultats escomptés.

La transparence

Méfiez-vous des agences qui ne répondent que partiellement à vos questions restent vagues dans leurs réponses et ne vous communiquent pas l’état d’avancement du projet. Une agence professionnelle se doit d’être transparente avec ses clients, partager les informations détaillées sur les performances des campagnes et dotée d’un système de communication fluide et rapide.

La flexibilité

Une bonne agence Google Ads sait se montrer flexible et s’adapter aux besoins et aux contraintes de ses clients. De même, elle doit être capable de s’adapter rapidement aux évolutions du marché et rester performante malgré les changements.

Votre budget

Les agences Google Ads travaillent avec tous types de clients, des auto-entrepreneurs aux multinationales. A vous donc de choisir une agence adaptée à votre budget.

Assurez-vous qu’elle pratique des tarifs raisonnables (en comparant les devis de plusieurs agences) et qu’ils aient une tarification transparente (sinon c’est un signe qu’ils pratiquent peut-être des tarifs fluctuants en fonction du client).

En prenant en compte ces critères, vous devriez être capable de trouver une agence qui corresponde à vos besoins et convienne à votre budget.