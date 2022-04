Dans l’ère du digital, plusieurs éléments sont à prendre en considération afin de pouvoir marquer les esprits des internautes et des consommateurs tout en créant un fort lien avec eux. Du nom de domaine, au logo en passant par le nom de la marque ainsi que son slogan, tous ces éléments et d’autres font partie intégrante de l’identité numérique de tout marque ou présence digitale.

Le choix du nom de domaine pour votre site Web est déterminant pour son succès ou son échec. Si vous choisissez un nom de domaine peu ou pas adapté à votre stratégie de marque, il peut être difficile de le changer par la suite sans nuire à votre marque, à votre e-réputation et à votre classement dans les résultats des moteurs de recherche.

Dans cet article, découvrez les conseils et astuces pour choisir un nom de domaine percutant et efficace.

L’importance du choix d’un bon nom de domaine

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles il est important de bien choisir son nom de domaine, notamment :

Un nom de domaine unique et mémorable a plus de chances de retenir l’attention des internautes et de les inciter à revenir à votre site internet ou boutique en ligne ou votre blog.

Votre nom de domaine peut donner immédiatement aux nouveaux visiteurs ou aux internautes, de manière générale, une idée de votre domaine d’activité ou de spécialité.

Les noms de domaine ont un impact fort sur l’optimisation des moteurs de recherche ainsi que l’amélioration de votre classement.

Changer votre nom de domaine après avoir créé votre site peut entraîner des difficultés chronophages et coûteuses.

Les noms et les mots ont un pouvoir, c’est pour cette raison que le choix du bon nom de domaine doit être un processus minutieux.

En suivant les conseils suivants, dressez une liste des mots clés les plus pertinents et les plus intéressants, et choisissez celui qui représente bien votre marque et qui fait joindre l’utile à l’agréable, et l’objectif au subjectif. Choisissez un nom de domaine qui vous plaira à vous, à vos internautes et qui plaira aux moteurs de recherches.

Conseils pour réussir le choix du nom de domaine de son site internet

Négliger l’importance du choix du nom de domaine est l’une des erreurs à éviter sur votre site web. En effet, comme il est susmentionné, l’une des clés de réussite de cette étape est de garder à l’esprit à la fois l’utilisateur et le référencement naturel, et de trouver un équilibre entre ces deux leviers.

Voici quelques conseils afin de choisir un nom de domaine dont les internautes se souviendront facilement.

Choisissez un mot-clé illustrant votre site ou votre marque

Vous pouvez simplement baser le domaine de votre site sur votre propre nom, ou sur votre entreprise existante. Cependant, un ingrédient clé d’un nom de domaine vraiment efficace est un mot-clé fort.

L’utilisation de mots-clés dans votre nom de domaine est judicieuse pour les mêmes raisons que leur utilisation dans votre contenu. Les avantages en termes de référencement peuvent augmenter le trafic en aidant votre site à être mieux classé dans les résultats des moteurs de recherche. En outre, les mots clés peuvent aider les visiteurs potentiels à mieux comprendre l’objectif et la spécialité de votre site.

Il faut noter que le processus de recherche d’un mot-clé pertinent pour l’utiliser dans votre nom de domaine est exactement le même processus de recherche de mots-clés pour votre contenu. Donc, vous pouvez utiliser le même outil de recherche de mots-clés et de veille concurrentielle digitale.

Choisissez un nom de domaine court

Si les mots clés sont importants, ne vous laissez pas dépasser par la longueur du nom de domaine. Il est préférable d’avoir un nom de domaine court pour qu’il soit plus pertinent et plus facile à mémoriser. Nous vous recommandons de garder votre nom de domaine en dessous de 15 caractères, parce que les noms de domaine les plus longs sont les plus difficiles à mémoriser.

En outre, les internautes seront également plus enclins à faire des fautes de frappe avec des noms de domaine plus longs, ce qui peut entraîner une déperdition de trafic importante.

Respectez les critères déterminant la pertinence et la force d’un nom de domaine

Pour obtenir les meilleurs résultats, il est préférable de choisir un nom de domaine qui soit :

Concis et clair : les noms longs et confus sont plus difficiles à retenir et parfois même à comprendre.

Original et mémorable : plus vous rendrez votre nom de domaine unique et original plus il sera facilement mémorable. La limite de la créativité, dans ce cas, consiste à garder à l’esprit le premier critère à savoir : un nom de domaine clair et concis.

Facile à lire et à prononcer : évitez les chiffres et les caractères spéciaux, car ils prêtent à confusion lorsqu’ils sont prononcés à voix haute.

Choisissez une extension .com

Il existe aujourd’hui une multitude de nouvelles extensions de noms de domaine qui sont originales, créatives mais qui peuvent parfois poser des problèmes de crédibilité et de fiabilité du site internet. C’est pour cette raison que nous recommandons toujours de choisir un nom de domaine en .com.

S’il peut être tentant d’inventer des noms de blogs originaux en utilisant de nouvelles extensions, le .com reste l’extension de nom de domaine la plus répandue et la plus crédible. En outre, les noms de domaine de type “ .com “ sont les plus mémorisables.

Choisissez un nom unique et faites-en votre référence de marque

Le nom de domaine de votre site doit être unique, afin que vous puissiez vous démarquer dans l’esprit des internautes. Il est judicieux d’effectuer des recherches sur d’autres blogs et/ou sites internet dans votre niche et de découvrir les noms de domaine qu’ils utilisent.

La veille concurrentielle s’avère très importante dans cette étape, elle vous confirme l’originalité et l’unicité du nom de domaine choisi et vous aide à prendre des décisions stratégiques.