La collecte de données est un élément clé dans la stratégie d’une entreprise. C’est la raison pour laquelle les experts en analyse de données ont le vent en poupe. Spécialistes des chiffres et des statistiques, ils mettent leurs connaissances et leur expérience au service de projets divers, avec pour objectif d’optimiser les performances de l’entreprise.

En quoi consiste concrètement le métier de data analyst ? Comment devenir data analyst ? Comment choisir sa formation de data analyst ? On vous explique tout dans cet article.

Qu’est-ce qu’un data analyst ?

Un data analyst est en charge du traitement et de l’analyse des données. Il intervient principalement dans la branche marketing d’une entreprise. Ses missions tournent donc autour des données et de la manière de les exploiter au mieux dans le cadre de la stratégie marketing :

collecte de données

tri des données en vue de leur exploitation

analyse et modélisation des données sélectionnées

partage des résultats pour faciliter la prise de décision

veille technologique

Pour faire simple, un data analyst collecte et trie des informations pour les transmettre au service marketing et les aider à orienter leurs choix stratégiques.

Quelles compétences pour devenir data analyst ?

Le métier de data analyst, contrairement à ce que pourraient penser certains, n’est pas réservé aux ingénieurs de formation. Cependant, il nécessite d’être à l’aise avec les chiffres et à jour sur ses fondamentaux en mathématiques. Un esprit d’analyse est également important pour mener à bien les missions qui lui seront confiées.

Niveau technique, les compétences requises sont la maîtrise des langages de programmation comme Python et SQL, des outils d’analyse de données comme Jupyter Notebook ou DBeaver, et des outils de modélisation de données et de restitution comme Power BI ou Tableau.

Comment choisir sa formation data analyst ?

Si vous souhaitez devenir data analyst, vous aurez besoin de suivre une formation afin d’acquérir les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier. Cette formation, il sera nécessaire d’évaluer plusieurs critères pour la choisir :

Il faudra tout d’abord évaluer votre niveau et vos compétences en matière d’analyse de données : mathématiques, informatique, langages informatiques.

Les différents outils que vous serez amené à utiliser en entreprise : Power BI, SQL, Python…

Le contenu et le type de la formation : certaines formations sont axées sur la théorie tandis que d’autres insistent davantage sur la pratique et les cas concrets.

Le format de la formation : pendant que certaines formations se déroulent totalement en présentiel, en compagnie d’autres étudiants inscrits ayant les mêmes objectifs, d’autres s’effectuent à distance, en ligne. Certains centres proposent par ailleurs des autoformations.

La durée de la formation : cela peut aller de formations intensives, qui peuvent se terminer en quelques semaines, voire même quelques jours, à des formations type parcours universitaire complet.

Le coût : les formations data analyst peuvent être assez chères pour certaines. Cependant, il existe des possibilités de financement par les organismes étatiques spécialisés. Renseignez-vous sur l’éligibilité des formations au CPF, etc.

Quant au cadre de la formation, vous pouvez opter pour :

la voie traditionnelle ( université , école de commerce, école d’ingénieur …)

, école de commerce, …) la voie de l’autonomie : via des sites de formation en ligne

des formations encadrées : en ligne ou en présentiel, à temps plein ou temps partiel, en fonction du rythme et du temps libre des inscrits.