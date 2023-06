Vous venez d’acheter un nouveau téléphone de la marque Apple ? Il est donc impératif de le protéger afin de ne pas l’abîmer ! Heureusement pour vous, sur le marché des protections pour smartphones, vous avez une large panoplie de choix. Il existe des coques d’iPhone de divers types adaptés à différents modèles. Certaines sont très innovantes, d’autres entièrement personnalisables. Dans cet article, on vous propose de découvrir comment choisir votre coque protectrice d’iPhone.

Pourquoi protéger son téléphone ?

Protéger son smartphone est très important afin de ne pas le casser et d’avoir à payer le prix fort pour le réparer ou le changer. Grâce à une coque protectrice, vous pourrez éviter les dommages causés par les chocs (rayures, dysfonctionnements, écran brisé…). Cela prolongera la durée de vie de votre appareil. De plus, les coques peuvent apporter une touche décorative à votre téléphone. De nombreuses coques sont personnalisables et originales.

Les types de coques

Les matières

Il peut être difficile de choisir une coque au vu du grand nombre de produits. Pour vous aider, nous vous proposons de vous partager les différents types de coques et leurs avantages :

La coque en silicone : cette matière facilite la prise en main et amortie les chocs. Elle est ultra-résistante.

: cette matière facilite la prise en main et amortie les chocs. Elle est ultra-résistante. La coque en plastique : la coque rigide peut être une alternative au silicone. Elle protège bien et elle est souvent constituée de polycarbonate s et de silicone pour une protection optimale. Elles ont aussi des designs variés.

: la coque rigide peut être une alternative au silicone. Elle protège bien et elle est souvent constituée de s et de silicone pour une protection optimale. Elles ont aussi des designs variés. La coque en verre trempé : ce matériau confère au téléphone un aspect agréable tout en le protégeant.

: ce matériau confère au téléphone un aspect agréable tout en le protégeant. La coque en cuire : ce type de coque est élégant mais pas très résistant.

La compatibilité

Nous vous recommandons d’acheter une coque qui puisse être compatible avec votre gamme d’iPhone. Par exemple, si vous possédez l’iPhone 14 avec une charge sans fil, vous ne pourrez pas l’équiper d’une coque traditionnelle. Vous devrez investir dans une coque compatible qui dispose d’aimants intégrés.

Choisir selon la qualité de protection

L’un des éléments qui risque de nettement impacter votre choix, c’est la qualité de protection des coques. Nous vous conseillons de vous tourner vers une coque très résistante avec des options « Bounce ». Dans tous les cas, nous vous déconseillons d’acheter une coque en cuire qui s’abîme très vite ou en aluminium, car ce matériau interfère avec les signaux (wi-fi, Bluetooth).

Choisir une marque fiable

Il est possible de choisir sa coque de protection en fonction de sa marque. Vous pouvez très bien acheter une coque de la marque Apple qui a élaboré des coques spécialement pour leurs produits. Bien entendu, il existe d’autres marques très populaires :

Rimowa

Rinoshield

Smartish

Spigen

Caudabe.

Choisir en fonction de ses goûts

La coque d’iPhone que vous choisirez devra être un accessoire qui vous plaît. Vous trouverez sur le marché de nombreux modèles de couleurs et de designs. Certaines coques peuvent même être personnalisées selon vos goûts. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur un site spécialisé où vous aurez la possibilité de fournir des images et des designs que vous aimeriez avoir sur votre coque. De ce fait, elle sera unique et originale.

Choisir selon son budget

L’un des derniers points à considérer avant d’acheter une coque est son prix. Ce sera donc en fonction de votre budget que vous pourrez faire votre choix. Néanmoins, nous vous recommandons de préférer une coque résistante et de qualité qui pourra durer longtemps, plutôt qu’une coque bas de gamme à petit prix. Le coût d’une coque varie selon la gamme, comptez en moyenne entre 15 et 40 €.

En conclusion, afin de choisir sa coque pour iPhone, il faut avant tout connaître ses besoins. Nous vous recommandons d’opter pour un modèle résistant compatible avec votre smartphone. Préférez une marque fiable qui offre des produits de qualité. Et bien sûr, faites vous plaisir en choisissant un accessoire qui correspond à votre style.

Vous pensez que votre entreprise / votre site peut aider nos lecteurs et vous souhaitez apparaître dans cet article ? Contactez-nous !