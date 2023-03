En tant que chef d’entreprise, vous avez pris la décision de déménager vos locaux ? Cet événement permettra à votre société de prendre un nouveau départ et d’évoluer. Cependant, effectuer un déménagement ce n’est pas toujours facile. Ainsi, cette démarche nécessite une grande préparation et beaucoup d’organisation. Pourquoi et où déménager vos bureaux ? Comment choisir une société de déménagement ? Comment faire le tri et annoncer la nouvelle à vos associés ? Sans plus tarder, on vous dit tout !

Pourquoi et où déménager son entreprise ?

Changer de bureaux d’entreprise est une décision qui doit être mûrement réfléchie. Il existe diverses causes qui pourraient pousser une société à déménager (locaux trop étroits, augmentation du nombre des salariés…). En fonction de ce qui vous pousse à changer de local, vous pourrez établir un planning pour mieux vous organiser. De plus, réfléchir aux raisons de votre déménagement vous permettra de savoir où aller et comment choisir vos locaux (taille, nombre de bureaux…).

Conseils pour choisir une société de déménagement

Pour déménager votre société, vous aurez sûrement besoin d’aide. Pour cela, il est essentiel de faire appel à des professionnels du déménagement. Vous devrez aussi en amont prévoir de louer un monte meuble afin de déménager vos biens au meilleur prix. Pensez à choisir des experts dans le domaine pour bénéficier de services de qualité et d’un déménagement sécurisé. En ayant conscience de l’ampleur des opérations à effectuer et en faisant appel à des déménageurs avec la location de véhicules adaptés, vous serez en mesure de fixer une date de déménagement.

Informez vos collaborateurs

Une fois que vous avez préparé tout ce qu’il y a à transporter et que vous avez trouvé votre société de déménagement, vous devrez informer vos collaborateurs des changements à venir. Par ailleurs, il faudra penser à communiquer la nouvelle adresse de l’entreprise aux fournisseurs et prestataires ainsi qu’à vos clients, mais aussi à de nombreux services (EDF, opérateur téléphonique…). Lorsque vous serez bien installé, il est recommandé de fêter l’inauguration de vos nouveaux bureaux.

Faire le tri et la décoration des nouveaux locaux

Nous terminerons cet article par vous conseiller de faire le tri des affaires et des documents de l’entreprise durant le déménagement. Cela vous permettra d’optimiser de la place dans vos futurs bureaux. Il est aussi essentiel d’organiser le nettoyage de vos anciens locaux. Pour cela, nous vous proposons de recourir à une société de nettoyage afin de gagner du temps. En parallèle, vous pourrez préparer la décoration du nouveau siège de l’entreprise et acheter du matériel et des meubles de bureau si besoin. N’oubliez pas qu’un environnement confortable contribue à l’amélioration de la productivité.

En résumé, changer de local d’entreprise, ça se prépare. Dans un premier temps, il est important de faire le point sur les raisons de votre départ et de trouver des locaux adaptés à votre situation en fonction de différents paramètres. Puis, songez à recourir à une entreprise de déménagement spécialisée afin d’optimiser les préparatifs et de gagner du temps. Vous pourrez ensuite communiquer vos nouvelles coordonnées, trier vos affaires et préparer l’aménagement de vos locaux. Sans oublier d’inaugurer votre nouveau départ.