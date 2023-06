Gérer ses revenus est une préoccupation majeure pour tout travailleur, et cela est d’autant plus vrai dans le contexte du portage salarial. En effet, cette forme d’emploi hybride qui combine les avantages du salariat et de l’indépendance nécessite une gestion financière rigoureuse pour maximiser ses bénéfices et garantir une stabilité économique à long terme. Découvrez ci-dessus les secrets d’une gestion optimale de vos revenus en portage salarial.

Qu’est-ce que le portage salarial ?

Le portage salarial est une forme d’emploi qui combine les avantages de l’entrepreneuriat et de l’emploi salarié. Il permet à un travailleur autonome, également appelé « consultant », de facturer ses services à des clients tout en bénéficiant de la protection sociale et des avantages d’un salarié.

Nos conseils pour gérer ses revenus en portage salarial

Gérer efficacement ses revenus de salaire en portage salarial est essentiel pour maintenir une stabilité financière et planifier son avenir. Voici quelques astuces pratiques pour améliorer la gestion de ses finances.

Déduire ses frais professionnels

L’un des avantages majeurs du portage salarial réside dans la possibilité de déduire les frais professionnels de vos revenus imposables. Par conséquent, il faut tenir une comptabilité rigoureuse et garder tous les justificatifs et pièces comptables liés à votre activité professionnelle. Cela inclut les frais de déplacement, tels que les billets de train ou d’avion, les frais d’essence ou les tickets de transport en commun. Les frais de repas engagés lors de déplacements professionnels peuvent également être déduits, dans la limite d’un plafond fixé par la législation fiscale. De même, les frais de formation ou de recyclage professionnels peuvent être pris en compte. Veillez à conserver tous les documents nécessaires et à les classer de manière ordonnée afin de faciliter les démarches lors de la déclaration de vos revenus. En déduisant ces dépenses de votre revenu imposable, vous réduisez votre base d’imposition et économisez sur votre impôt sur le revenu.

Imputer ses immobilisations sur son compte d’activité

Lorsque vous utilisez des équipements ou des outils particuliers dans le cadre de votre travail en portage salarial, vous avez la capacité de les enregistrer comme des dépenses sur votre compte d’activité. Cela signifie que vous pouvez les inscrire en tant qu’immobilisations et les amortir sur plusieurs années. Les immobilisations peuvent inclure du matériel informatique, des logiciels, des outils de travail, du mobilier de bureau, etc.

Par exemple, si vous êtes un photographe en portage salarial, vous pouvez imputer l’achat de votre appareil photo professionnel ou de votre matériel d’éclairage sur votre compte d’activité. Cette méthode vous offrira la possibilité de réduire votre revenu imposable, entraînant ainsi une diminution de vos impôts.

Il est cependant essentiel de se conformer aux règles spécifiques qui régissent l’imputation des immobilisations. N’hésitez pas à solliciter les conseils d’un expert-comptable ou à vous référer aux informations fournies par votre société de portage pour une gestion optimale de vos immobilisations.

Verser une partie des revenus sur une épargne salariale

En portage salarial, il est crucial de prévoir l’avenir et de constituer une épargne pour faire face aux imprévus et pour investir dans des projets. Une bonne pratique consiste à verser une partie de ses revenus sur un compte épargne dédié. Ce compte peut être un livret d’épargne classique, un plan d’épargne entreprise (PEE) ou un plan d’épargne retraite (PER).

L’avantage de l’épargne salariale réside dans les avantages fiscaux et sociaux qu’elle offre. Les sommes versées sur ces comptes peuvent bénéficier d’exonérations fiscales et sociales, ce qui permet d’optimiser vos économies.

Se renseigner sur les dispositifs d’optimisation proposés par la société de portage

Les sociétés de portage salarial proposent souvent des dispositifs d’optimisation fiscale et financière à leurs salariés portés. Ces dispositifs peuvent prendre différentes formes, telles que des solutions d’épargne salariale, des réductions fiscales ou des conseils en gestion financière.

Par exemple, votre société de portage peut vous offrir la possibilité de bénéficier d’un contrat d’intéressement ou de participation, qui vous permettra de partager les bénéfices de l’entreprise. Alors, renseignez-vous auprès de votre société de portage sur les dispositifs d’optimisation qui vous sont offerts. N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec un conseiller pour discuter de votre situation personnelle et trouver les solutions les mieux adaptées à vos besoins.