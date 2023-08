Faire des vidéos de bonne qualité afin d’attirer l’attention de vos auditeurs est une chose indispensable. En effet, les vidéos sont des outils de communication très performants lorsqu’il s’agit de communiquer avec son public. Cependant, pour que ce type de contenu soit véritablement efficace, la résolution de la vidéo doit être parfaite.

Dans cet article, on va vous parler d’un logiciel du nom de HitPaw Amélioration Vidéo qui permet d’améliorer la qualité vidéo grâce à des fonctionnalités à la pointe de la technologie diverses et variées. Ainsi, en quelques clics, avec l’aide de cette IA innovante, il est possible de bénéficier d’une qualité d’image plus nette et bien plus claire, mais aussi de multiplier les détails afin que les vidéos puissent paraître plus réalistes. Que ce soit pour une utilisation personnelle ou professionnelle, découvrez comment améliorer la netteté vidéo avec l’outil HitPaw IA, ainsi que ses avantages et ses fonctions.

HitPaw Amélioration Vidéo : le meilleur logiciel d’IA pour amélioration de qualité Vidéo

Le logiciel HitPaw pour perfectionner des vidéos, c’est quoi exactement ?

Le fournisseur de solutions vidéos HitPaw à mis en place un logiciel d’amélioration de qualité vidéo doté de technologies avancées. En outre, cette IA permet d’améliorer la netteté d’une vidéo, mais aussi d’optimiser les couleurs, le contraste et la luminosité des images. En utilisant HitPaw Amélioration Vidéo, vous aurez la possibilité d’augmenter la qualité des vidéos en basse résolution afin que celles-ci puissent atteindre une résolution élevée.

Les fonctionnalités de l’outil

Cet outil dispose de plusieurs fonctions. En plus de pouvoir traiter des montages vidéos à l’aide d’un algorithme innovant alimenté par l’IA, le logiciel peut modifier automatiquement la résolution d’une vidéo compressée ou de très mauvaise qualité jusqu’à 8k . De plus, il dispose d’une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de réduire le bruit parasite et les sons indésirables des vidéos afin d’obtenir un contenu plus net. Et ce n’est pas tout ! Car l’intelligence artificielle en ligne est capable d’améliorer les vidéos selon 4 modèles d’IA :

Le modèle de débruitage basique

Le modèle spécial animé

Le modèle conçu pour les visages

Le modèle de colorisation pour vidéo/photo en noir et blanc.

Outre ces fonctions, l’outil donne la possibilité d’ajuster les images et vidéos flous (couleurs, luminosité, contraste, netteté) et dispose de nombreuses autres options (suppression du filigrane, compression de vidéo, découpage de vidéo, animation de photos, enregistreur d’écran…).

Zoom sur les avantages

HitPaw IA pour l’amélioration de qualité vidéo possède de nombreux avantages. Outre le fait que le logiciel puisse retoucher les vidéos pour les rendre meilleures, il dispose d’une interface conviviale et intuitive simple d’utilisation. En effet, la plateforme a été pensée afin que même les débutants parviennent à l’utiliser à l’aide d’un guide d’utilisation. De plus, l’améliorateur de vidéo est accessible en téléchargement sur PC et Mac et il est 100 % sécurisé.

Grâce aux fonctionnalités de cette intelligence artificielle, vous pourrez profiter de vos vidéos préférées (film, animé…) en 4k/8k et en un clic, et ce, de manière automatique. Par ailleurs, les fonctions offrent un niveau professionnel et sont adaptées pour différents types de formats, ce qui est parfait pour créer du contenu professionnel et qualitatif. Sachez qu’avant le processus d’amélioration et l’exportation, il est possible de visualiser le modèle IA.

Étapes pour améliorer la qualité d’une vidéo sur PC/Mac

Il est temps de voir plus en détail le procédé d’amélioration vidéo sur PC et Mac. Car vous l’aurez compris, le logiciel est disponible sur Windows et Mac. Pour avoir accès aux options de l’améliorateur de résolution, vous devez vous rendre sur le site officiel d’HitPaw et cliquer sur l’option qui vous concerne (Windows ou Apple) afin d’installer le logiciel. Ensuite, vous devrez accomplir les étapes suivantes :

Ouvrez l’amplificateur de vidéo, Cliquez sur « choisir un fichier ou bien choose file », Importez la vidéo que vous voulez modifier, Téléchargez la vidéo pour obtenir sa version de bonne qualité, Sélectionnez l’option de débruitage général, Choisissez le format et la qualité que vous souhaitez pour la vidéo finale, Prévisualisez le résultat grâce au modèle IA, Recommencez le processus avec d’autres fonctions, Exportez les vidéos améliorées dans votre système.

À noter que vous pouvez procéder de la même manière avec d’autres options en cliquant par exemple sur le modèle d’animation afin d’obtenir des vidéos plus nettes. Si vous désirez que vos images de selfies puissent gagner en clarté, optez pour l’option modèle visage. Enfin, pour visionner des vidéos noir et blanc en couleur, selectionnez la fonctionnalité colorisation.

Étapes pour améliorer la qualité d’une vidéo en ligne

Sachez que vous pouvez aussi améliorer une vidéo en ligne afin que sa résolution atteigne les 4k. Pour ce faire, nous allons vous partager les étapes du processus qui est particulièrement simple et rapide. Car le procédé se fait en quelques étapes seulement. De plus, c’est gratuit et totalement sécurisé :

Rendez-vous sur le site officiel online HitPaw, Sélectionnez le champ « améliorer maintenant », Cliquez sur l’option « choisir une vidéo » afin de téléverser la vidéo de votre choix, Optez pour le modèle d’IA (débruitage, animé, colorisation, visage) qui correspond le mieux au type de vidéo que vous aurez choisi parmi ceux disponibles, Prévisualisez le résultat, puis s’il vous convient téléchargez la vidéo améliorée, Accédez à vos mails afin de vérifier que votre vidéo a bien été améliorée comme vous le vouliez.

À noter que si vous désirez obtenir plus de fonctionnalités et optimiser l’efficacité de l’outil en ligne, vous avez la possibilité de souscrire à la version premium.

Conclusion

Pour récapituler, HitPaw IA Amélioration Vidéo est une intelligence artificielle révolutionnaire. Celle-ci permet d’améliorer la qualité d’une vidéo rapidement et efficacement. Le processus est simplifié afin que tout le monde puisse bénéficier des avantages du logiciel. Que vous soyez un professionnel désireux d’améliorer la netteté vidéo pour votre communication marketing ou un particulier qui souhaite regarder des films ou des séries en haute résolution, l’outil est fait pour vous !

Vous pouvez y accéder sur PC avec Windows ou sur Mac afin de bénéficier d’une multitude de fonctions et d’outils avancés. Parmi les fonctionnalités les plus performantes de l’IA qui offrent un résultat incroyable, il y a l’amélioration automatique, l’agrandissement parfait des vidéo en basse résolution et l’améliorateur 4K/8k pour l’optimisation vidéo. De plus, l’IA possède des réseaux de neurones puissants capables de deflouter les vidéos les plus floues.