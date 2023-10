Comment Activer un iPhone Désactivé : 3 Méthodes Efficaces

Ne plus avoir accès à son iPhone est devenu une situation vraiment préoccupante tant les utilisations que l’on en fait sont variées et importantes. Pour beaucoup, pouvoir se servir de leur iPhone à n’importe quel moment relève de l’essentiel : combien en effet travaillent désormais en grande partie depuis leur smartphone et se retrouvent dans une grande gêne en cas de mauvaise connexion ou d’une panne.

Parmi les désagréments liés à l’utilisation de votre iPhone, il se peut qu’il soit désactivé suite à un dysfonctionnement dû à des problèmes techniques ou un code de déverrouillage mal saisi (votre enfant qui joue avec votre téléphone, mot de passe Apple oublié, saisie du code incorrecte, etc.).

Sachez qu’il est malgré tout possible de résoudre ce problème et retrouver accès à votre iPhone.

Dans cet article, nous vous expliquons comment procéder à la réactivation de votre iPhone à travers 3 méthodes différentes.

Méthode 1 : Utiliser iTunes pour activer l’iPhone

Il suffit que votre enfant entre 6 fois d’affilée un code de déverrouillage erroné pour que la sécurité de l’iPhone s’active de manière temporaire. Au bout de 10 tentatives incorrectes, l’iPhone est désactivé. Voici comment un mot de passe Apple oublié peut vous faire perdre l’accès à votre smartphone.

Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez activer votre iPhone en passant par iTunes (si une sauvegarde a préalablement été effectuée).

Vous pouvez procéder de deux manières différentes :

Restaurer l’iPhone depuis une sauvegarde iTunes

Connectez votre téléphone à votre ordinateur et ouvrez iTunes. Sélectionnez votre iPhone. Sélectionnez “Restaurer la sauvegarde” puis choisissez la plus récente. Appuyez sur “Restaurer” et patientez.

Utiliser le mode récupération

Faites passer votre iPhone en mode récupération. Une fenêtre s’ouvre sur iTunes qui demande une mise à jour et une restauration du téléphone. Cliquez sur Restaurer pour que le redémarrage s’active.

C’est aussi simple et rapide que cela.

Notez tout de même que pour la faisabilité de cette méthode, vous devez avoir un ordinateur sur lequel est installée la dernière version d’iTunes.

Méthode 2 : Utiliser 4uKey for iOS pour activer l’iPhone Désactivé

Normalement, il est nécessaire de passer par iTunes en cas de mot de passe Apple oublié. Cependant, il est possible d’activer votre iPhone grâce à un logiciel de déblocage iPhone. Qu’il s’agisse d’un code oublié, d’un écran cassé ou d’une saisie incorrecte, le logiciel en téléchargement gratuit Tenorshare 4Ukey for iOS peut vous aider à sortir de cette situation désagréable.

C’est un outil qui vous permet de supprimer le code de déverrouillage de votre téléphone et de restaurer les paramètres d’usine.

La procédure est simple, mais longue, assurez-vous que la batterie de votre téléphone soit suffisamment chargée avant de commencer.

Téléchargez et installez le logiciel sur votre ordinateur (Mac ou Windows) et connectez votre iPhone.

Une fois votre iPhone détecté par le logiciel, cliquez sur Commencer.

Procédez ensuite au téléchargement de la dernière version du firmware disponible.

Attention ! Suite à cela, toutes les données seront effacées de votre iPhone.

Le firmware est entièrement téléchargé ? Cliquez sur Commencer. A la fin du processus, votre iPhone sera déverrouillé.

Votre téléphone est désormais déverrouillé. Vous pouvez dès à présent entrer un nouveau code confidentiel. Veillez cette fois-ci à noter ce code dans un endroit où vous pourrez le retrouver en cas d’oubli afin de ne pas réitérer la même erreur.

Il ne vous reste plus maintenant qu’à restaurer votre sauvegarde iTunes ou iCloud.

Le logiciel Tenorshare 4uKey for iOS peut non seulement vous aider en cas d’iPhone bloqué suite à un mot de passe oublié mais il peut également se révéler utile dans bien d’autres cas de figure.

C’est en effet un outil qui fonctionne aussi sur les iPad et iPod ; il permet de résoudre les problèmes de verrouillage liés aux capteurs d’empreinte ou de visage (touch ID et face ID) ; il est compatible avec iOS iOS 17 et le dernier iPhone 15, et bien d’autres fonctionnalités encore.

Méthode 3 : Utiliser iCloud pour activer l’iPhone

Les prérequis pour pouvoir utiliser cette méthode sont d’avoir accès à votre compte iCloud et à une connexion WiFi stable. Sans cela, il ne vous sera pas possible d’activer votre iPhone à travers cette méthode.

Dans le cas d’un iPhone désactivé, il est possible d’effacer tout le contenu de l’appareil et de restaurer vos données en utilisant le service iCloud. Vos données sont en effet stockées dans le cloud (système de stockage à distance) qui se charge de synchroniser vos différents appareils Apple et de préserver vos données. Cette conservation de données sert ensuite à vous restituer vos informations intactes en cas de problème vous menant à réinitialiser vos appareils.

La procédure de restauration iCloud sur un iPhone désactivé se déroule ainsi :

Sur votre iPhone, allez dans Réglages → Général → Réinitialiser.

Sélectionnez Effacer contenus et réglages.

Dans Apps et données, cliquez sur Restaurer à partir d’iCloud et connectez-vous à iCloud.

Sélectionnez ensuite Choisir et cliquez sur la sauvegarde la plus récente de la liste.

Pour vérifier que la sauvegarde a bien été restaurée, allez dans Réglages et sélectionnez votre nom affiché, iCloud et Stockage.

Conclusion

Un iPhone désactivé n’est pas hors d’usage pour autant. Vous pouvez, à travers différentes méthodes, l’activer de nouveau et continuer à l’utiliser. Que ce soit en passant par iTunes, par iCloud ou par le logiciel Tenorshare 4uKey pour iOS.

Le logiciel Tenorshare 4uKey pour iOS permet d’activer un iPhone bloqué suite à un mot de passe Apple oublié. Il est doté de nombreuses fonctionnalités et vous donne la possibilité entre autres de :

déverrouiller un iPhone, iPad ou iPod sans code de déverrouillage,

supprimer les codes sur iPhone (code à 4/6 chiffres, Touch ID et Face ID),

enlever un identifiant Apple sans disposer du mot de passe sur n’importe quel appareil iOS,

passer outre le verrouillage MDM,

C’est un outil utile et efficace pour ceux qui rencontrent des problèmes de verrouillage avec leurs appareils iPhone, que ce soit à cause d’un mot de passe oublié, un dysfonctionnement technique ou un appareil abîmé au niveau de l’écran ou des capteurs touch ID etc.