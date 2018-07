Une Champions League régionale pour unir le Maghreb ?

Relancer le projet d’un grand Maghreb uni grâce au foot ? C’est l’idée soutenue par un think-thank algérien, du nom de NABNI, qui propose l’organisation d’une sorte de Champions League maghrébine baptisée Boutolla Magharibiya. Rappelant l’échec de la candidature marocaine à l’organisation du Mondial 2026, NABNI tient à rappeler que cette expérience a eu le mérite d’ouvrir les yeux des Maghrébins sur l’esprit de solidarité animant les pays de la région, qui ont fait corps avec le Royaume et ont choisi de voter pour lui.

L’appel, appuyé par une organisation prenant la forme d’un collectif, n’a pas tardé à recevoir plusieurs soutiens, dont notamment celui de l’écrivain et poète marocain, Abdellatif Laâbi. Dans une publication sur sa page Facebook, l’écrivain, lauréat du prix Goncourt 2009 pour la poésie, se dit « convaincu de la pertinence de l’appel et des perspectives fécondes qu’il ouvre pour la relance du projet maghrébin » qui lui tient réellement à cœur.

Dans son appel, le collectif présente le football comme un élément fédérateur pouvant unifier les populations et les gouvernements du Maroc, d’Algérie et de Tunisie, à l’image « du charbon et de l’acier qui ont été à la base de la construction européenne », peut-on lire. Boutolla Magharibiya, devrait, selon le collectif, avoir « un effet catalyseur sur la dynamique d’intégration régionale », rappelant que le projet ne pourrait qu’offrir un extraordinaire potentiel économique.

La compétition pourrait, selon le collectif, regrouper les clubs les plus prestigieux et les plus aptes à répondre à un cahier de charges dûment établi. NABNI a même pensé à établir un exemple de clubs éligibles à la Boutolla Magharibiya.

Pour plus de détails concernant l’appel : www.nabni.org