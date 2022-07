Malgré la banalisation des écrans et des jeux vidéos, les jeux de lettres ont toujours leur mot à dire dans la vaste sphère du divertissement. Mieux encore, ils ont réussi à s’adapter et à intégrer le monde numérique pour devenir jouables en ligne.

Définition

Un jeu de lettres est un jeu de société dans lequel les joueurs doivent trouver un mot à l’aide de lettres. La plupart du temps, le support du jeu se constitue de cartes spécifiques ou de jetons imprimés.

Etant un jeu de société, il se joue par définition à plusieurs, mais certains jeux de lettres peuvent se jouer seul, à l’image des mots croisés ou des mots fléchés.

Les règles sont définies mais il reste toujours quelques variables à ajuster selon les joueurs en présence : acceptation ou non des mots étrangers, des abréviations, des noms composés etc.

A quels jeux de lettres peut-on jouer en ligne ?

En général, tous les jeux de lettres sont disponibles en ligne. L’avantage de ces jeux est qu’ils sont facilement adaptables en version numérique ; après tout, malgré des règles parfois très complexes et des parties très longues, ce ne sont que des lettres.

Les Mots croisés

L’un des jeux de lettres les plus joués en ligne est certainement le jeu des mots croisés. C’est un jeu pratiqué partout à travers le globe. Il consiste à trouver des mots à partir de définitions données en annexe. Le jeu se présente sous forme d’une grille comportant des cases blanches à remplir et des cases noires qui servent de séparateurs. Le joueur doit écrire les mots en ligne (horizontalement) et en colonne (verticalement) en s’aidant des définitions données et des lettres trouvées auparavant et présentes dans la grille. Au fur et à mesure les mots s’entrecroisent, d’où le nom de mots croisés.

Le concepteur d’une grille de mots croisés s’appelle un verbicruciste et le joueur s’appelle un cruciverbiste.

Les mots fléchés

Les mots fléchés sont nés en Suède et étaient connus sous l’appellation de mots croisés suédois, avant d’être importés en France en 1969. A l’instar des mots croisés, les mots fléchés consistent à trouver des mots en plaçant des lettres de manière horizontale ou verticale dans une grille. Le principe est donc le même que les mots croisés. La différence réside dans le fait que les définitions sont placées à l’intérieur même de la grille, et non pas en annexe, avec des flèches indiquant le sens dans lequel rédiger le mot.

Du fait de cette particularité, le jeu est plus lisible car il n’y a pas besoin de détourner le regard pour regarder les définitions en dehors de la grille ; il peut être également plus simple car les définitions sont plus courtes ( en général autour de 3 mots) et donc plus faciles à résoudre.

Les amateurs de mots fléchés sont appelés flécheurs ou cruciverbistes.

Les mots mêlés

Appelés également mots cachés, mots mélangés ou encore mots secrets, les mots mêlés sont très appréciés des cruciverbistes, aussi bien en ligne que dans la presse écrite.

Le principe du jeu est simple : il s’agit de repérer dans une grille remplie de lettres, sans case noire, des mots connus existant dans le dictionnaire, qu’ils se trouvent sur une ligne, en colonne ou en diagonale. Les mots peuvent même être lus dans les deux sens.

Le jeu des mots mêlés est très utilisé par les enseignants pour son aspect pédagogique. Ils s’en servent comme outil pour améliorer la lecture et l’apprentissage de vocabulaire nouveau, et il est à ce titre particulièrement choyé par les enseignants de langues étrangères.

Hormis ces jeux classiques, il existe de nombreux jeux de lettres jouables en ligne tels que le boggle, le diamino, le mot le plus long et bien d’autres encore dont le très célèbre scrabble.