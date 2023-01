Le Maroc jouit de 300 jours d’ensoleillement par an. Avec plus de 3000 heures d’exposition annuelle au soleil, c’est un pays particulièrement propice pour songer aux panneaux solaires.

Réaliser des économies sur sa facture énergétique, participer à la préservation de l’environnement en s’orientant vers les sources d’énergie verte sont des préoccupations qui touchent un certain nombre de marocains étant donné le climat économique et écologique actuel.

De quelles autorisations doit-on disposer pour l’installation de panneaux solaires à domicile ? Est-ce utile d’installer des panneaux en milieu urbain ? Pour quel coût ?

Dans cet article, nous répondons à ces questions et bien d’autres afin de vous informer sur ce qu’il faut savoir avant d’investir dans des panneaux solaires.

Quelles autorisations sont nécessaires pour installer des panneaux solaires ?

Dans le cadre d’une installation de panneau solaire au Maroc comme à Casablanca par exemple, pour l’autoconsommation, il n’est pas nécessaire d’effectuer une demande auprès des autorités. Il est autorisé à toute personne le souhaitant de s’équiper de panneaux solaires afin de produire sa propre énergie électrique ou chauffer son eau.

Le Royaume encourage même le recours à l’énergie solaire via des avantages fiscaux. La loi de Finances 2015 permet aux consommateurs de bénéficier d’une TVA réduite sur les chauffe-eau solaires à 10% au lieu de 14¨.

Installer des panneaux solaires en milieu urbain ?

Au Maroc, le climat particulièrement ensoleillé permet de réellement profiter des panneaux solaires. En combinaison avec des batteries, il est possible de disposer d’assez d’énergie pour plusieurs jours et donc se passer du réseau électrique même en temps nuageux. C’est une bonne nouvelle pour certains habitants en milieu rural qui connaissent des difficultés de raccordement au réseau national.

Pourtant, le président d’Amisole déconseille l’utilisation de batteries en ville. Selon lui, il est plus rentable pour le consommateur de se connecter au réseau en cas d’insuffisance énergétique plutôt que d’investir dans des batteries. L’Agence Marocaine pour l’Efficacité Energétique (AMEE) préconise, en milieu urbain, d’être relié au réseau électrique national pour les périodes de production d’énergie solaire insuffisante.

Installer des panneaux solaires en milieu urbain : oui, mais se déconnecter du réseau pour autant : non. Cela vaut plutôt pour les habitants ruraux.

Quels sont les équipements à installer ?

Il faut savoir qu’il existe deux principaux types de panneaux solaires : le panneau solaire photovoltaïque et le panneau solaire thermique. Le premier sert à transformer l’énergie solaire en électricité, le second en chaleur.

Celui qui désire se fournir en électricité par l’intermédiaire des panneaux devra s’orienter vers les panneaux photovoltaïques tandis que celui qui souhaite chauffer son eau sanitaire grâce au soleil optera pour le panneau thermique.

Pour optimiser la consommation énergétique, il convient de combiner les deux types de panneaux et disposer dès lors d’électricité verte et d’eau chaude via l’énergie solaire.

Il est à noter qu’il existe un type de panneau hybride qui permet de produire de l’électricité et de chauffer l’eau ou l’air. Un modèle encore peu répandu au Maroc, non destiné au grand public.

Est-ce que l’installation est longue, compliquée ?

En général, la société qui fournit les panneaux solaires se charge elle-même de l’installation des différents équipements. Ses techniciens spécialisés terminent le travail en une journée, pour une installation domestique moyenne. Bien évidemment, plus la taille de l’habitation est grande et nécessitera de panneaux, plus il faudra de temps pour les installer.

Les panneaux sont-ils résistants ?

La durée de vie d’un panneau solaire photovoltaïque est estimée à 25 ans. Les panneaux thermiques, eux, sont utilisables pendant une quinzaine d’années et leurs ballons de stockage, environ 8 ans.

Il faut savoir également que le rendement des panneaux évolue au cours des années. Ils subissent une dégradation en termes d’efficacité et ne produisent plus la même quantité d’électricité par rapport à l’énergie solaire reçue.

L’entretien et le nettoyage régulier des panneaux sont importants pour les aider à conserver de bonnes performances. Vous pouvez les nettoyer simplement avec des jets d’eau, environ une fois par mois. Quant à l’entretien, des garanties sont généralement fournies par le vendeur, d’ailleurs, des panneaux de bonne qualité nécessitent rarement des réparations.

Est-il possible de revendre l’excédent de production électrique ?

Les panneaux photovoltaïques produisent de l’électricité sous forme de courant continu. Cette production peut être stockée dans des batteries. Elle peut aussi être transformée en courant alternatif, grâce à un onduleur, et être injectée dans le réseau.

La loi marocaine prévoit la possibilité de revendre, pour les particuliers, l’énergie qu’ils ont auto-produite. Il est donc possible de monnayer son surplus d’énergie verte en s’adressant à l’ONEE ou à un groupement de consommateurs.

Dans la pratique néanmoins, cette loi rencontre des difficultés dûes notamment à des problèmes techniques liés à l’injection de basse tension au réseau national.

Quel est le coût d’un tel investissement ?

Pour une maison moyenne, le coût d’une installation photovoltaïque oscille en général entre 25 000 à 40 000 dirhams. Celui des panneaux thermiques peut aller de 5000 à 50 000 dirhams, en fonction de la marque et de la capacité.

Les batteries ont des prix variables également, dépendant de la taille de l’installation. Ce qu’il faut savoir, c’est qu’en moyenne, l’intégration de batteries va faire doubler le prix de l’installation. Voilà pourquoi il vaut mieux les éviter en milieu urbain, où le raccordement au réseau national est plus avantageux.

Le coût total d’une installation solaire, comprenant panneaux photovoltaïques et thermiques (sans batteries) avoisine en moyenne les 60 000 dirhams.

Selon le président de l’Amisole, la durée du retour sur investissement est de 4 à 8 ans pour les panneaux photovoltaïques et de 2 à 3 ans pour les panneaux thermiques.

Où acheter des panneaux solaires ?

Il existe plusieurs fournisseurs spécialisés dans la vente et l’installation de panneaux solaires. Afin de vous aider dans votre choix, l’AMEE, en coordination avec l’Amisole et le Cluster solaire, a mis au point un label certifiant la qualité d’installation. Il s’agit du label Taqa Pro pour les sociétés et installateurs de solaire photovoltaïque.

Cependant, il est toujours important de se renseigner sur la réputation d’un fournisseur, ses projets et réalisations passées, auprès de ses clients, collaborateurs et tout simplement sur internet (avis, réseaux sociaux, etc.). Il s’agit d’un investissement important à ne pas prendre à la légère.